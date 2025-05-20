COMPUTEX開展「今年是AI轉骨第二章」！黃志芳拆3突破：AI全面普及要來了

【文．鄭鴻達】

2025年全球局勢大轉變，全球不但面對川普2.0的關稅變局，各國人工智慧（AI）產業競爭，今年也進入「Chapter 2」，台北國際電腦展（COMPUTEX）這個根植台灣、立足全球的獨一無二科技展，再度成為全球科技焦點。 COMPUTEX共同主辦單位、貿協董事長黃志芳形容，「去（2024）年COMPUTEX，看到的是AI能量大爆發，今年宛如從Chapter 1翻到了Chapter 2」。 他直言，如今放眼全世界，找不到另外一個展覽平台 ，是如COMPUTEX般有如此能量與營造生態系的角色。 今年COMPUTEX不僅依然是「眾星雲集」，貿協還主導將展會推進至科技與資本市場的戰略融合，讓2025 COMPUTEX不僅是純粹的展覽平台，還與證交所深度合作，與券商、創投、企業投資單位等機構對街，進化為科技與投資決策者不可錯過的年度盛會。 黃志芳喊話國內外所有金融機構合作。他表示，透過貿協客製化的全套加值服務，買方、賣方都能大大加分，讓資本市場與COMPUTEX深度對接，不但使AI 資通訊生態系有更緊密連結，也突破以往模式，使COMPUTEX形成從「技術研發、商業落地到資本助力」的完整生態。

2025 COMPUTEX開跑 科技界大咖雲集台灣

2025 COMPUTEX將於5/20正式開幕，今年規模與陣容同樣驚人。儘管今年各國與全球各大科技公司受到關稅戰、地緣政治衝擊，然據貿協統計，今年活動仍吸引來自34國1400家科技公司，使用近5000個攤位。

活動先由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先在5/19的主題演講暖身，接著由高通（Qualcomm）執行長 Cristiano Amon、聯發科董事長蔡力行、鴻海董事長劉揚偉、恩智浦（NXP）執行副總裁Jens Hinrichsen等主題演講，為活動帶來一波波高潮。

COMPUTEX幕後推手黃志芳接受《今周刊》專訪時表示，除主活動期間的眾多重量級主題演講，此前，AMD董事長蘇姿丰也提早安排來台北演講，而非選擇首爾、東京，在在凸顯台灣於全球AI科技產業之舉足輕重。

此外，黃志芳也透露，新上任不久的英特爾（Intel）執行長陳立武，也應Intel成立40周年之際，要在台灣舉辦慶祝晚宴，邀請他以及Intel主要供應商、合作夥伴赴宴。

不僅如此，鴻海董事長劉揚偉今年首度應邀擔任今年COMPUTEX CEO Keynote講者。黃志芳表示，劉揚偉這場演講很關鍵，因為鴻海已不再只是扮演EMS（電子專業製造服務）腳色，如今還跨足電動車、半導體、低軌衛星、AI伺服器，是全球重要的科技供應鏈玩家。」

AI產業今年翻篇進入「轉骨第二章」 三大趨勢更顯台灣重要性

「要談台灣在AI供應鏈的定位，不能只聚焦硬體、訂單，更要著眼未來生態系」，黃志芳如此說。

黃志芳表示，今年AI的發展宛如從「Chapter 1翻到了Chapter 2」，讓2025年COMPUTEX重要性更勝去年。他更形容，如今放眼全世界，找不到另外一個展覽平台 ，是如COMPUTEX一般有如此能量與營造生態系的角色。

至於為何今年COMPTEX重要性更受矚目？黃志芳解釋背景表示，如果說2023年是全球「AI元年」，2024年是「爆發年」，那麼2025年無疑是AI產業「轉骨」關鍵期。他指出，當前AI發展出現三大突破，使該產業即將進入全面普及階段。

第一，是圖靈界線的突破。黃志芳解釋，如今機器與人的思維越來越難區分，AI專家普遍認為人類科技已經突破了圖靈界線，當人機界線模糊，AI與人類的智慧差距只會愈差愈大。

第二，AI成本劇降，應用普及。黃志芳舉例，如中國低成本的 DeepSeek 模型橫空出世，帶動AI應用門檻大幅下降，讓中小企業也能負擔其使用成本，進而促使應用端大爆發。

第三，AI記憶能力突破性發展。黃志芳說，人類文明的基礎在於語言與短期甚至長期記憶，當AI的LLM（大型語言模型）也開始具備長期記憶功能，就標誌著AI開始踏入能與人類智慧並肩的新階段。

黃志芳認為，這些突破讓AI正在從雲端走向更為多元應用，成為產業生態重組與商業模式更新的核心力量。他說，未來這個世界一定會出現很多新商模，也會有大量商機浮現，一如1990年代網際網路和智慧型手機普及的結合，所創造的那一波創新浪潮。

接軌科技與資本市場 COMPUTEX成「科技、資本、市場」三位一體策略平台

除有科技業大咖「眾星雲集」，及AI產業進入新篇章值得期待，2025 COMPUTEX最具突破性的創新，莫過於今年貿協首次扮演比以往更為積極角色，將資本市場也納入展會服務的核心。

黃志芳透露，這項創新構想源頭，其實來自他去年底一場記者會中提出的倡議：COMPUTEX不應只是一場科技展，而應進化為全球資本認識科技、投資科技的平台。他強調，科技創新與資金支持的結合，是推動AI、半導體、淨零轉型等戰略產業加速發展的關鍵。

為此，貿協與證交所洽談後，決定今年正式導入資本市場元素，在 COMPUTEX 展期間舉辦限定法說會與資本服務體驗，並擴大原有的 Hospitality Lounge 功能與規模。他表示，這不僅回應產業對資金需求，更要讓台灣科技實力與國際資本對接，形成從「技術研發→商業落地→資本助力」的完整生態。

例如，貿協今年攜手證交所，在5/20到5/23展期間，推出「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」系列法說會，挑選25家具潛力科技企業辦理限定投資人說明會，首度以系統化方式串連科技公司與資金供給者。

國際資本高度重視 COMPUTEX昇華為科技、資本交匯平台

黃志芳分享一段個人趣聞表示，有名曾任職於美國國防單位的某國智庫研究員，其來台出席投資人說明會前，特地視訊請教他台灣AI供應鏈與地緣政治風險議題。「他從我這邊套完資料，就飛來台北參加多場說明會，我笑說應按行情『charge』你2萬美金！」黃此番話雖語帶詼諧，但也突顯出國際資本對COMPUTEX的重視。

黃志芳喊話，作為COMPUTEX主辦方，貿協歡迎國內外資本市場合作，無論是「Buy-side」或「Sell-side」，都能享有專屬加值服務，從協助安排重點演講、優先報名，到撮合供應鏈洽談，提供一站式完整資源，為投行與分析師創造實質效益與深度連結。

黃志芳期待藉此為COMPUTEX帶來「科技 × 金融」雙軸驅動的全新動能。他說，貿協一方面協助參展企業、尤其新創獲得資本挹注，加速成長，另一方面也讓投資人更精準掌握技術趨勢與潛力企業，同時提升展會作為全球科技與資本交匯策略平台的國際影響力，進而吸引更多全球資本市場參與。

本文授權自今周刊，原文見此。

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