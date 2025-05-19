融資慘賠300萬「直接畢業」…他花6年省錢還債、中興電賺逾倍：線圖4種樣子別碰

【文．彭蕙珍】

「做股票最大的目的就是以後不用做股票。」有26年證券分析師資歷的林家洋有感而發的說。 他很早就體認到股票是很危險的，但這又是一個絕對不會消失的行業，因而決定以證券業為生。 在股海浮沉多年的他體悟：「投資到最後要信仰自己，不是信仰別人，不管是巴菲特或是那位K線大師。」

林家洋買進的第一張股票是易欣工程。這是他在當兵時從報紙上讀到的，這家公司前景看好。沒想到買進的隔天就跌停。在只能打電話下單的年代，個性腼靦的他，只好對營業員說：「再買一張。」

易欣工程連續跌停3天，接下來就是暫停交易，因交不出財報就下市了。資金不多的他，雖然只賠了4萬5千元，卻也經歷股票變壁紙的慘痛事件。

遇911事件 台光電慘賠

第二檔買進的是股票是台光電（2383），只因當時看好鋰電池，台光電恰好有投資一家子公司，因而投資。

他在12元時以融資買進，雖然一個月內漲到14元，接下來股價就開始跳水。

因為被追繳，他不停的向下買，以拉高維持率，最多時手中持有200張。只是上班族的他，沒有錢買股就去向信用卡借款。他坦言，當時的自己「已經要瘋了」，為了補錢，向「喬治瑪莉卡」借錢。

在股市下跌時，最怕遇到系統風險。他碰到2001年9月11日的美國被恐怖攻擊事件，台股連續2天大跌，「政府的作法是將跌幅減半，當時一天的跌停是7%，一半也有3.5%，連跌3天也有10%，最後已經沒有錢再補，砍在7元。」

同時間，他也以融資買進其他股票，加上信用卡循環利息，負債將近300萬元，只好用力工作「贖罪」，「連續6年省吃儉用，也沒錢再買股票。」

台光電事件讓他體認到，不管怎麼，買股票都不要擴大槓桿，「到今天為止，我都沒有用融資。」

用K線選股 找到這兩檔賺逾倍

「後來我遇到在業內很資深的長輩，他重壓一支股票，大賺5~6倍。」此事給他不小的啟發。他強調：「回顧任何時期，想要找到一支漲10倍的股票一定有，但是你能不能抱得住？」

真正讓他賺到獲利的是中菲行（5609）。疫情前他已看到中菲行，以26元買進，疫情爆發時曾跌到19.1元，之後就一路往上噴，最後賣在60元。

「當看好一檔股票，因被大盤等因素被打到底，投資人會恐慌；雖然那時我抱得住，但是壓力還是很大。」

中興電（1513）在股價20多元就被他選中，「我是用K線找到它的，2018年它突破所有型態，疫情時也放著，到現在仍然抱著。」目前中興電股價約140元左右。

突破頸線買 鴻海賺一倍

在投資的過程中，林家洋認識一位非常低調的操盤人，「他都是自己畫K線，突破頸線創新高的邏輯是他給我的觀念。」

他說明，當一檔股票突破頸線創新高，代表主力吃下所有套牢者的解套籌碼，當賣壓化解完後，股價就會突破頸線創新高，接下來會有一大段漲勢。

不過，人性是想要等待股價下一次回檔再買，因此很容易錯過行情。

以鴻海（2317）為例，在2024年3月12日拉出一根長紅K，是突破頸線、股價創新高的第一天，明顯是賣壓化解後的買點。

▲鴻海在2024年3月12日拉出一根長紅K，是創新高的第一天，K線位置在右上角，是賣壓化解後的買點。 取自《攀高、續抱、快逃——K線之道》

他解釋：「突破創新高的第一天很重要，拉抬股價的資金必須對套牢籌碼照單全收，有多少賣壓都得吃下。」如果在這一天進場，就能參與到7月漲到234元、近一倍的漲幅。

有這4種黑K型態 不能買

林家洋跟著這位操盤人畫了半年的K線，一邊畫一邊思考，並了解紅K、黑K的變化，「高檔黑K一定有人殺，要研究為什麼？是多單獲利了結的力量，還是主力殺盤，若是主力跑了，就不會再回來了，因為他好不容易出光，怎麼會再去買呢？」

他指出有4種不宜進場的型態。

▲泰碩（3338）在2019年8月下旬進入區間整理，2020年初股價跌破箱底，空頭趨勢延續超過一年。取自《攀高、續抱、快逃——K線之道》

1. 黑 K 吞噬

最常見的反轉訊號，只要出現務必優先避開。

「黑K吞噬」是由一根黑K包覆明顯漲勢、創新高的紅K，表示多方的力量竭盡。既然是反轉訊號，就不宜買進。

沒學過的K線的人，經常會在拉回後加碼，沒想到股價自此持續下跌，也有些喜歡逢低承接的散戶就會越攤越平。

▲取自《攀高、續抱、快逃——K線之道》

2. 反轉組合K線

往往出現在股價已經明顯拉抬過後，先是拉出紅K創下新高，隔天反向出現黑K，再隔日開盤直接往下跳空，形成空方轉折組合的「跳空反轉」。

遇到這個類型的走勢，就算曾經在高檔賣出一波，也不應該進場想要賺價差，因為這時多方已經力量竭盡，不會再攻擊股價。

▲取自《攀高、續抱、快逃——K線之道》

3. 高檔區間整理

區間整理往往給人「箱底買進、箱頂賣出」的假象。仔細想想，股價上漲一定是有人拉抬，散戶在箱底買進之後，誰會願意幫忙拉抬股價，讓散戶在箱頂的高點獲利了結出場？

從區間整理的型態可以看出，股價一旦跌破箱底，這個位置便形同頸線，等於進入空方趨勢。假如過去股價有過明顯的拉抬走勢，這次箱型跌破帶來的空頭趨勢，會比想像得更久，當然是不宜進場的型態。

4. 強烈日出攻擊結束

當K線出現強烈的「日出攻擊」，也就是不僅高點、低點都比前一天高，甚至低點還高過前一天的高點，示股價出現最強勢的拉抬，一旦日出狀態結束，就不宜進場。

他表示，人性往往陷於「高檔賣掉，下跌再接回賺價差」的錯誤心態。價差交易重視的是股價拉抬的力量，並非找尋低檔買點，學會基礎K線和轉折組合判斷，就能看出動能和方向，實現操作獲利。

▲亞翔（6139）在2024年4月12 日出現短暫的強烈日出攻擊，攻擊結束後股票下 跌逾4成。取自《攀高、續抱、快逃——K線之道》

通膨要投資 選這2類股票

投資是一門不容易事，要學習的功課很多。林家洋說明：「現在是通膨的環境，抱現金購買力越低，還是要面對投資這件事，關鍵是你要投資什麼。」

以股票來說，他建議要選擇以下兩種公司：

1. 成長股。公司每季的EPS越來越高，如：台積電、聯發科、台灣大車隊。 2. 價值低估。本益比被低估的，還要看月營收，YOY向上的，如：，在4月初川普宣布課關稅時，台表科（6278） 本益比掉到10倍以下，今年湧德（3689）營收創新高。

他強調，想要投資一定要一檔一檔的去篩選，不過，他不看生技股，也不看虧損的公司。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

2026(115年)行事曆搶先看！過年放幾天？寒暑假何時放？國定假日多5天「9連假請假攻略必看」

2025端午敬老金、慰問金》17縣市發錢了！這群人最多領3.6萬…發放時間、對象、金額一次看

債蛙哭倒在地！00679B、00687B...13檔美債股價創新低，虧損40％還要撐？債市逆勢求生術看這裡

從0到500萬股息的進化之路！股災大膽重押300萬，從「我獨自升級」悟出投資心法：存股關鍵在這裡

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】