全台每10人就1位有結石！不只喝水少：女性「這狀況」更容易得

【文．郭美懿】

氣象署近日發布高溫警訊，部分地區更出現36度以上橘色燈號，天氣熱如炎夏。當人體處在溫度高、濕度高的大氣環境下，汗水不容易排出體外，一旦水分又攝取不夠時，就會讓體感溫度隨之升高，增加熱傷害的風險。不僅如此，水喝太少也容易造成泌尿道結石，隨著結石位置不同，症狀也有些差異，有些甚至沒有特別疼痛感，一旦發作就會疼痛難耐，且說不出確切位置的腰部痠痛，造成患者生活上的困擾。

台灣每十個人之中就有一個人有結石問題，但常聽到有人是「腎結石」、「膀胱結石」，有的人則是「輸尿管結石」，究竟有什麼差別？為什麼會有「結石」？又有什麼症狀呢？

臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師陳生文解釋，腎臟的外型就像蠶豆，會有一條連接到膀胱的管子，稱為輸尿管，膀胱為儲存尿液的肌肉組織，膀胱連結到外部還有一條小管子，稱為尿道，舉凡在泌尿系統——腎臟、輸尿管或膀胱有石頭沉積者，都稱為尿路結石。

腎臟因鹽分過度飽和，大多是因尿液濃縮，尿量減少造成結晶質的沉澱，結晶物經累積堆砌而形成結石。一旦石頭結晶長在腎臟裡，就稱為腎結石，掉下來卡在輸尿管，稱為輸尿管結石，也有些病患的結石是從腎臟掉落後，慢慢滾到膀胱，稱為膀胱結石。如果有膀胱結石問題，大多代表會有解尿困難，以男性來說可能會合併有攝護腺問題。

簡單來說，結石大致分兩類，一種是在腎臟累積出來的，另一種是因排尿習慣不良，膀胱內的尿液長期未能排空或總是尿不乾淨，造成尿液中的礦物質在膀胱沈澱堆積結晶而成。

男性發生率是女性2~3倍，40後進入高峰期

陳生文說，目前國人結石盛行率約為10%，也就是每十人當中就有一個人有此問題，男性的發生率是女性2倍至3倍，而結石發生高峰期落在40~60歲。統計指出，罹患糖尿病、腎臟疾病等慢性疾病與心血管疾病的患者，尿路結石機率也比較高，因為有些藥物服用也可能會引發結石，例如：利尿劑、阿斯匹靈、抗痛風藥等等。

另外，有肥胖問題的人也容易引發結石。陳生文指出，雖然結石發生率男性是女性2倍至3倍，但如果男性與女性都有肥胖問題，那麼女性的結石發生率會比男性還要高。

再者，家中有尿路結石病史的親友也要特別注意，家中飲食高油、高脂、高鹽、高草酸，過量營養保健品以及每日喝水量不足等，也容易引發結石。

結石嚴重恐需開腹取石

尿路結石典型症狀： ●血尿 ●腎絞痛 ●下腹脹痛 ●排尿不順

陳生文說，尿路結石會有上述的典型症狀，但不同位置的結石會有不同差異，因此必須先了解個人病史、家族史後，進行抽血、尿液檢測分析，最後透過影像檢查（腹部Ｘ光、腹部超音波、電腦斷層、靜脈攝影等）來確定結石位置與決定治療方式。

如果結石不大且沒有堵塞情況，也沒有腎衰竭或感染發炎情狀，通常會投以藥物治療及大量喝水，一般患者大多能自行排出。

若結石較大或有明顯堵塞症狀，導致腎功能變差，就會需要透過手術，一般會建議做體外震波碎石手術，將結石利用能量擊碎之後排出。

但如果結石過大或震波碎石手術效果不佳，就會建議採取傳統手術方式來清除，例如內視鏡，膀胱鏡、輸尿管鏡、腎臟鏡等手術或是採取直接開腹，在該結石部位取石的手術。

陳生文建議，預防尿路結石，每日一定要攝取足夠水分（每日建議量為2,000~2,500㏄以上），水分可稀釋尿液中的礦物質濃度，降低結石形成，有利體內細小結石排出。

有代謝性疾病尿酸過高者，務必要控制好飲食，減少高普林食物攝取；容易泌尿道感染，應配合醫師控制好感染症狀；有副甲狀腺功能亢進的人則要治療矯正，孕婦與小孩也可能會發生結石問題，養成良好排尿習慣，不要憋尿、避免尿液滯留及尿路感染，預防勝於治療。

本文授權自今周刊，原文見此。

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