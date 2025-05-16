員工平均年齡僅29歲！興櫃新星怎創80%高毛利 從軟體產業搭上AI及大數據浪潮的順風車？

【文．劉煥彥】

在硬體代工及半導體技術當紅的台灣科技業中，準備從興櫃轉上櫃的意藍資訊（6925）肯定是個異數。 在2007年成立、從軟體服務起家的意藍資訊，在台股掛牌歸類在「數位雲端」主要營業項目是雲端資料分析服務平台，與搜尋引擎軟體。 完全走軟體應用的意藍資訊，預計本月底前上櫃，總經理楊立偉周三（7日）在上櫃前業績說明會中，特別提到大名鼎鼎的矽谷AI大數據分析同業Palantir，說其本益比高達400倍！ 意藍資訊在硬體為王的台灣產業結構及資本市場，能否打開另一片天，投資人都拭目以待。

意藍資訊的特點，就是「公司有三高」！

楊立偉在上櫃前業績說明會致詞，一開頭就強調「公司有三高」的特點，也就是雲端訂閱的營收佔比高、毛利率高，以及客戶續約率高。

第一，雲端訂閱的營收佔比逾八成

他說明，雲端訂閱制「就是好像各位在訂Netflix一樣，你要用這個服務就訂閱，當然我們是面對企業市場，你有需要時，不管想瞭解市場情報、產業動態、消費者或消費者在想什麼，想處理內部資料，以前要去聘很多數據人員、AI人員、採購軟硬體，現在通通都不需要」。

「直接訂閱意藍的雲端資料分析服務，就可以了！」

第二，毛利率超過八成

「我們毛利高，也因為都是自主技術研發，是國內最有代表性的搜尋引擎、語意分析跟數據產生的能力。我們每天用幾十萬支的軟體代理人，（也就是）現在最紅的AI agent，去收集公開合法可以使用的各式各樣來源，像公開資訊觀測站、政府資料、市場情報、企業經營需要的資料，包含社群討論評論等等。」

「我們一天大概收集60億到70億字，如果你不是用自有核心技術，把這60～70億字都丟到Chat GPT去跑，一天要燒300萬台幣！」

「如果你用一些開源軟體來跑，要1000台機器！我們用自主核心技術，加上蒸餾出來的高效能大語言模型，現在只要200多台機器就可以跑。」

「我們從收集這些市場情報、訊息動態、投資資訊，15分鐘內就可以做完的！」

第三，客戶續約率高

「我們的數據跟AI應用，已經落地在企業內，不是現在才開始做。在國內非常多產業，像金融、零售、廣告、高科技製造，大概六到七成以上都是意藍的客戶，這些客戶的續約率高達85%以上。」

「更棒的是，我們是採取月租年約制，因為是面對企業客戶，所以營收相當穩定，甚至可以看到未來營收。」

主力產品「OpView社群口碑資料庫」，已是國內最大社群輿情分析平台

楊立偉也介紹，目前公司兩大產品，第一是「OpView社群口碑資料庫」，已是為國內最大的社群輿情分析平台，透過AI智能語意分析與專利搜尋技術，助客戶即時掌握輿情與市場脈動，可應用於行銷、公關、公共議題追蹤與學術研究等領域。

其次，隨著AI技術快速發展，意藍資訊推出新一代「AI Search智能搜尋」系列產品，且這個產品線成長強勁，營收佔比從2023年的13.4%，躍升至2024年的17.64%。

同業盼意藍資訊能做大台股的雲端軟體族群

華碩（2357）旗下台智雲總經理吳漢章，昨天以AI大聯盟會長的身分表示，他早在高中時代就認識楊立偉，兩人也都是在1990年代晚期創業。他致詞時提到，「我們都有在台灣想做service、做data、做軟體的夢想，那在第一波internet、第二波mobile，現在是AI 2.0，我想有很好的機會能夠實現出來」。

「非常祝福楊立偉，這個領投第一股，非常期待他把PE（本益比）拉高，讓我們後面的人，都可以有更好的（資本市場）展望。」

櫃買中心副總經理李淑暖致詞時提到，近幾年來在雲端、AI、大數據的發展浪潮下，櫃買中心於2023年新增了「數位雲端」產業類別，目前在這類別掛牌的公司有18家，「櫃買中心也積極推動這類型，像是輕資產、重數據以及人工智慧特色的公司，進到我們櫃買市場掛牌」。

櫃買中心希望這個類股能發揮群聚效益，吸引投資人的目光，展現這些企業的價值能夠充分的顯現。「雖然意藍（資訊）現在規模不是很大，但希望它能藉由我們櫃買平台，順利籌措資金、吸引優秀人才，並且強化公司體質」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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