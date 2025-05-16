「卡地亞座鐘」競標75次 台灣藏家差一口得標…逾30年座鐘歐洲藏家釋出拍價7200萬

【文．彭蕙珍】

拍賣場最缺的是好物件，只要有藏家願意釋出，都會造成搶拍。去年，富藝斯香港取得歐洲藏家珍藏逾30年的座鐘及鐘錶，其中一件被卡地亞（Cartier）認證「最珍貴的水磁浮座鐘」吸引6～8人競標，競拍75次，拍賣過程長達25分鐘。 最終以起標價的7倍、1497萬港幣（逾5800萬台幣）成交。據悉，有位台灣藏家差一口就得標。 今年富藝斯再度上拍這位歐洲藏家的珍藏，1924 年問世的「Portico 廟門」三號神秘鐘，也是卡地亞的傳世名作之一，勢必成為藏家競逐焦點。

台灣區副主席顏楚紋表示，在1900~1940的「裝飾藝術Art Deco」時期，卡地亞的設計深受東方影響，製作不少有中國元素的座鐘，例如：材質使用老的玉石、翡翠，設計圖騰包括神獸、貔貅等吉祥物。

以下精選5件分別於日內瓦及香港上拍的卡地亞座鐘：

1.「Portico廟門」3號神秘鐘，1924年製 估價：逾200萬瑞郎（逾7200萬台幣）

這件高38.1 公分的博物館級作品，以粉晶雕琢的中式殿閣為框架，懸浮12邊形水晶面盤，指針非常特別，是鑲鑽的龍形，展現裝飾藝術時期的美學。

目前只有6件「Portico 廟門」神秘鐘存世，拍賣的3號座鐘屬於最瑰麗的款式之一，集珍珠母貝的溫潤光澤、縞瑪瑙的深邃紋理與琺瑯工藝於一身，巧奪天工。

此座鐘曾於 1925年巴黎裝飾藝術博覽會展出，其後成為洛杉磯郡立美術館展品，並記載於《Gazette du Bon Ton》與Hans Nadelhoffer所著的《Cartier：Jewelers Extraordinary》等文獻中。

2. 水晶神秘鐘，約1930年製，估價200~400萬港元（約770多萬~1500多萬台幣）

這件博物館級的神秘鐘高215毫米，有珊瑚精雕的蒼龍與中國神話中獅龍合體的貔貅瑞獸。二者都象徵威猛守護，在中國文化中寓示權柄與祥瑞。

巨大的八角形面盤搭載珍珠母貝錶圈，飾有黑漆祥雲紋，與鑲嵌龍翼造型的鑽石指針。神秘鐘承襲19世紀幻術原理，匠心隱藏機芯結構，宛若魔法的懸浮指針設計。

此拍品刻有法文標記，搭載歐洲鐘錶公司原裝機芯。距離上次亮相市場已逾30多年。

3.「Modèle A」水晶神秘鐘，約1925年製，估價200~400萬港元（約770多萬~1500多萬台幣）

1925 年製的卡地亞「Modèle A」神秘鐘，可以說是製錶創新技術與裝飾藝術風格的里程碑。時計採用水晶、珍珠母貝、黃金、縞瑪瑙與鑽石精製而成，傳動裝置巧妙隱藏，指針彷若懸空浮動。

此拍品署有卡地亞和歐洲鐘錶公司簽名，時鐘置於縞瑪瑙底座之上，飾以黃金時標與細緻珠飾，品相極佳。

這件座鐘展現卡地亞神秘鐘聞名於世的精湛工藝，目前僅知約 60 件「Modèle A」系列神秘鐘存世。

4. 紅琥珀及黑琺瑯座鐘，約1925年製，估價120萬～240萬港元（約460多萬~930多萬台幣）

1925 年問世的卡地亞座鐘孤品，巧妙融合東方元素與卡地亞裝飾藝術風格之神髓。座鐘以罕見的緬甸紅琥珀、黑琺瑯和雕琢玉件組。

中央玉石面盤精雕靈猴獻壽的傳統吉祥圖案，環繞的紅琥珀手鐲浮雕麒麟瑞獸，兩者在中國文化中象徵長壽祥瑞與太平盛世。錶盤搭載玫瑰式切割鑽石指針與黃金羅馬數字時標，並附原裝座鐘盒。

5. 琺瑯座鐘，約1905年製 估價120萬～ 240萬港元 （約460多萬~930多萬台幣）

採用粉紅色大理石、瑪瑙與鮮豔翠綠的琺瑯，設計深受俄羅斯工藝美學啟發。此拍品集時計、氣壓計與溫度計於一體，展現美好年代和20世紀初法式奢侈繁華。

鐘頂的瑪瑙雕刻小象昂然站立，象徵卡地亞兼具玩趣與華美的風格語彙。

本文授權自今周刊，原文見此。

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