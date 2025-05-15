13年來沒跌破這條上升趨勢線！美股彈回來找5折買點？長線進場最佳位置曝光

撰文‧唐祖貽

美股從今年4月重挫後展開反彈，而陸續公布的第一季季報也差強人意； 但投資達人提醒，關稅對經濟的衝擊才剛開始，且後續尚有諸多不確定因素，建議逢反彈減碼以對。

美國對等關稅話題造成美股4月劇烈震盪，連帶債市、匯市也大幅波動。

專業美股投資人Andrew（美股探路客）認為，關稅問題牽涉甚廣，加上川普總統多變的性格、美國政府債台高築，導致全球投資人對美元、美債的不信任，因此這次危機不能等閒視之，即使美股4月以來展開反彈，建議操作仍須謹慎。

圖／今周刊

美債未倒 通膨蠢蠢欲動

目前美國與各國的談判正逐漸展開，Andrew認為，即使未來結果能如樂觀人士預期的「雷聲大、雨點小」，各國最終稅率比四月宣布的水準低得多，或比照「英國模式」，以目前暫行的10％為基礎，再視各國情況往上疊加，且美債也沒有立即倒債或違約的風險，但他仍認為，這次關稅風暴已經埋下長期通膨上升的隱憂，再加上若美國政府無法有效管控債務問題，美債恐不再受投資人青睞，引發的全球金融危機更不可輕忽。

在不確定因素籠罩下，好消息是近期美股反彈力道不弱，正在公布的第一季企業財報也普遍優於預期，尤其科技七巨頭（Magnificent 7）隨著股價的大幅修正，目前各種衡量成長的指標，如本益比（P/E）、前瞻本益比（Forward P/E）、本益成長比（PEG）等，都回到合理範圍。

值得注意的是，Andrew引用金融資訊供應商FactSet的資料表示，在標普五百指數成分股中，扣掉七巨頭，其餘493家的獲利成長幅度，預估自今年下半年起將逐步上升，且第四季與七巨頭的差距可望明顯縮小，這代表未來美股重返多頭時，即使AI仍為主軸，但很可能不僅由七巨頭領漲，而是百花齊放，尤其在應用端有更全面的表現。

另外，在市場歡欣鼓舞地「慶祝」美中貿易戰暫緩之際，美國共和黨已悄悄地在國會提出減稅法案。財政部長貝森特並宣示，希望能在7月4日美國國慶日前通過。

依據目前的版本，此法案在未來十年會為美國增加2.5兆美元的赤字，其中減稅約增加4兆美元，削減支出則會減少約1.5兆美元。

Andrew的解讀是，赤字攀升會進一步刺激通膨，債券殖利率近期又開始上揚，市場並預期今年聯準會（Fed）僅降息兩碼，這些都是市場憂心通膨上升的跡象。

另外，即使美中暫時調降關稅、恢復出口，關稅對消費的影響仍將從第二季開始，因此後續觀察景氣的重點應放在消費的變化。他認為，以物價因關稅而「易漲難跌」的趨勢來看，消費動能受影響，導致美國經濟放緩甚至衰退，只是時間問題。

若將時間再拉長，川普的關稅政策改變過去數十年全球自由貿易的趨勢，代表製造成本上升、物價全面上揚，全球邁向結構性通膨的趨勢難以避免，若再遇到景氣衰退，停滯性通膨的壓力將會愈來愈大。

圖／今周刊

棄長期公債 抱指數型ETF

因此，Andrew認為美股目前漲勢可能僅是跌深後的反彈，投資人可趁反彈適度減碼、保留現金，靜待下一次回檔的買進機會。至於反彈目標，以附圖來看，他認為10月均線（約等於200日均線）壓力很大，即使近期有所突破，但短線漲幅也已過大，可再觀察幾天是否有效站穩。

他並建議，一般投資者現階段最好保留6至12個月的生活資金，如還有閒錢，可持續定期定額投資美股大盤指數相關的ETF，另外在長線通膨壓力逐漸升高下，避開長期公債。

若想單筆投資，則建議保留足夠資金，靜待股價出現大打折時再分批買入。Andrew以4月初美股低點來看，比起高點約已打了7折，目前股價確實不貴，但他強調，等到打5折時再出手，勝算會更高，且以現金流穩定、資產負債表穩健的標的為首選。

至於5折的買點在哪？Andrew將時間拉長，從2012年美股正式重返多頭起算，至今進入第13年，其中經歷多次回檔，若將標普五百歷次回檔低點連成一條上升趨勢線，至今仍未跌破，是這十多年大牛市的最後也是最重要的支撐。

這條趨勢線約略和50月均線相當，4月初指數曾一度逼近，但未跌破，接下來若回檔時未能守住，恐代表美股十多年來的牛市正式告終；當然若能如前幾次確實守穩，則是Andrew設定長線進場的最佳位置。

本文授權自今周刊，原文見此。

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