從月加班100hr、輕度憂鬱…變自律達人！ 他靠「可視化工作術」找回人生主導權

撰文‧張孝瑜

在當今快節奏職場環境中，如何高效地管理時間與任務成為每位專業人士必修課。《職場必修！高效可視化工作術》書籍作者谷口和信，2005年前後因每月加班超過100小時，長時間下來積勞成疾，導致輕度憂鬱症，之後透過開始記錄行程、任務、行動及結果，將一切寫下、可視化，大幅提高工作效率，人生也開始有所不同。

時間分配的挑戰與解決之道

「我讀這本書超有共鳴！」金融業品牌運營經理兼自媒體教練亨利溫興奮表示，作為一名斜槓工作者，他白天是團隊主管，需向上匯報、帶領下屬，處理自己的工作，其餘時間則投入自媒體經營。如何合理分配從起床到睡前的時間，一直是他的一大挑戰。而書中作者透過記錄與找出個人最高效工作時間，重新拆解待辦事項並安排到行事曆中，進而與他人協作，正與他這些年來摸索出的時間管理方法不謀而合。

從低效到高效的轉變歷程

他回憶起2020年開始自媒體經營的第二年，當時正在台科大念碩士，發現創作效率不高，閱讀一本書加上產出一篇貼文，需耗費四到五小時。為避免影響學業與工作，他笑說自己開始進行「人體實驗」，記錄自己在不同時間點的效率，透過回顧找出最佳工作時段。他舉例，若是發現總在星期三想睡覺，或許可透過跟同事吃飯，藉由人際刺激提高工作效率。

亨利溫分享，記錄時間與尋找高效時段過程，讓他更認識自己，並帶來生活具體改變。首先是運動習慣的養成，他曾經不愛運動，但透過書中提到的拆解、執行、回顧與優化概念，找到適合自己的運動頻率與形式。如今，他每週六天到健身房進行重訓，每天一小時，甚至立下今年瘦出腹肌的目標。

情緒與能量的自我覺察

此外，藉由紀錄、回顧過程，他更了解自己情緒與能量高低，「我認為，認識自己的清晰程度，會影響成就高度！」他指出，歷史上的偉人未必絕頂聰明，但都清楚自己的優缺點，並善於補足弱項。許多人無法過自己想要的生活，或許就與不認識自己有關。因為不了解自己的弱項，就會反覆在同一個地方受挫，自然也就無法尋找資源補強，形成惡性循環。

職場與斜槓的高效平衡

但亨利溫強調，自己並非一朝一夕達成自律習慣，也是經過長達五年摸索、迭代後，才能維持穩定高效產出。因此目前儘管擁有正職工作，他仍維持高頻率社群更新，甚至每年推出一個個人代表作，許多人誤以為他有團隊或全職經營自媒體，但其實他是一人完成。他強調，這些成果源於時間管理方法，並鼓勵大家都能做到。

時間即金錢的分配理念

對他來說，「時間就是金錢」，因此與記帳的邏輯相同，「時間」這個資源，也就同樣需要進行分配與追蹤。他有自己一套「番茄時鐘管理法」，與一般熟知以25分鐘為單位的方法有些不同，他是以1小時為單位安排行程。

若遇到臨時狀況，會明確告知對方僅有一兩分鐘，無法當下解決，則安排後續時間。他強調，避免工作被打斷需做到三點：清楚自己的安排、認同自身工作的價值，以及學會以幫助對方為前提的拒絕技巧，確保工作節奏不被打亂，也能維持互動禮儀。

自信心與行動力的核心改變

透過五年來對時間管理心法，亨利溫開心說，最大收穫是他對自己的認知產生核心改變：「只要我想做的事情，我一定能做到！」。這份信心來自書中方法論的內化，包括：解構事情、列出待辦事項、預估時間與風險、執行與回顧等步驟。他強烈推薦這本書，認為其價值遠超價格，能幫助讀者在職場與生活中建立行動力與時間力的信念，帶來顯著改變。

更多精彩內容歡迎參考《職場必修！高效可視化工作術》

本文授權自今周刊，原文見此。

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