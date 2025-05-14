統一、華航、雄獅…台幣急升 3受惠族群真有賺？專家指「2關鍵」：別盲追升值概念股

撰文‧李瑞瑾

新台幣升值看似對資產股、具有匯兌利益的食品與航空股有利，但實際檢視企業財報，升值對於部分內需企業的財務，其實反倒存在負面衝擊。

新台幣自今年5月以來大幅升值，九日收盤價30.308元，較4月底強彈1.709元，升幅5.63％；與3月底相較，更升值近一成。新台幣強升，對於以出口為主的產業衝擊大，內需股則有望受惠。

題材若消失 資產股回歸平淡

綜合投顧法人分析，新台幣受惠題材包含兩大類，首先是土地資產占淨值比重較高的資產與營建股，在台幣升值有利於資產評價提升的想像下，包括南紡（1440）、士紙（1903）、士電（1503）等不少資產股，五月以來同步表現強勢。

然而，統一投顧董事長黎方國形容上述標的為「萬年資產股」，雖然每逢新台幣升值都會順勢大漲，「但股價往往在題材消失後，就從燦爛歸於平淡。」因此，不建議投資人追高。他認為，相對於典型資產股，營建股的漲勢或許更具支撐，畢竟成屋、預售屋銷售，比土地資產容易變現，即使政府目前仍在控管房市，但有基本買盤可挹注營收。

另一類被點名受惠新台幣升值的族群，則是內需消費相關個股。綜觀近期市場焦點，如進口黃豆、小麥、玉米等原物料的食品股卜蜂（1215）、大成（1210）、泰山（1218）、統一（1216），或是須對外採購原油的台灣虎航（6757）、長榮航（2618）、華航（2610）等航空股，因採購成本多為外幣，新台幣升值有助成本下降，而銷售收入為新台幣，一來一往可擴大匯兌收益。

此外，新台幣升值也提高民眾出國旅遊購買力、增加海外旅遊意願，因此涉及境外旅遊的旅行社，也被視為升值受惠股，如五福（2745）、山富（2743）、鳳凰（5706）、雄獅（2731）等。

不過，若檢視各方點名的升值受惠股財務報表，可以發現新台幣升值對部分個股的實際效應，恐怕「與直覺想像的不一樣」。甚至某些被認為受惠新台幣走強的個股，依據財報說明，實際上卻反而是「新台幣升值受害股」。

以食品股的泰山為例，股價在新台幣飆升的5月5日當天爆量大漲，但該公司113年第四季財報卻顯示，當新台幣對美元升值1％時，年度利益反而會減少140萬元。

事實上，同屬食品大廠的統一，財報揭露的新台幣升值效應也偏負向。以113年狀況推估，若新台幣兌美元升值5％，將造成統一合併報表的獲利減少近一億元。

統一財務長陳國輝解釋，匯率升值對集團獲利確實產生負面影響，主因是集團除有進口為主的內需型企業，還有以出口為導向的子公司，因此在集團進行合併財報的匯率風險評估時，會綜合考量，採取較保守的評估。大成亦坦言，「公司並非百分百隨行就市、受惠升值利益，尤其新台幣急升的情況，對獲利不見得有利。」

留意匯損風險 選股看基本面

再看航空股與觀光類股的狀況。新台幣升值確實有利於相關個股業績展望，但若純粹從「匯率對成本」的財務數字影響來看，新台幣升值的正面貢獻其實相對有限，甚至可能出現負面效應。

舉例來說，華航在財報中揭露，「當新台幣相對美元升值1元時……，合併公司民國113年度之稅前淨利減少10.04億元。」至於觀光類股，綜觀各家業者財報說明，雖然新台幣升值皆有正面影響，但貢獻度並不明顯，以指標業者雄獅來看，在台幣升值5％下，依去年狀況試算，也僅能增加248萬元獲利。

如此一一細究財報即可發現，新台幣升值的實質影響，比市場預期要更加複雜，並非「採購成本降低」就可直接受惠，投資人有必要留意升值對企業造成的匯損風險。也因此，群益投顧董事長蔡明彥提醒投資人面對升值概念股時，仍應回歸基本面。

據此，蔡明彥建議在相關個股中，可特別關注食品股大成，看好其嘉義馬稠後食品加工廠生產的高單價、高利潤鮮食雞塊，獲利占比將持續提升，「獲利成長終究是股價續強的主要動能。」他表示。

觀光股方面，蔡明彥看好暑假旅遊旺季，能推升旅行社股價持續走揚，近期如雄獅、五福財報表現亦佳，為具基本面支撐的標的。

就目前新台幣走勢來看，「強升」趨勢似乎告一段落，法人提醒投資人與其追逐升值題材，不如進一步了解產業後市，從前景佳的標的著手。

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