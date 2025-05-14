從網球拍進擊晶圓代工廠 化工廠神轉型！當年沒人懂半導體 如何打進CoWoS供應鏈？

撰文‧王子承

從網球拍產品起家的頌勝材料，經過20年的轉型，現在成功進軍半導體研磨墊的市場，挑戰美國、日本化工龍頭大廠。

正當台灣聚氨酯（PU）廠還因為中國同業削價競爭，紛紛陷入虧損之際，位在台中西屯工業區的PU業者頌勝科技材料，卻似乎未受影響，去年2.38億元的獲利，比2023年成長3.9倍，毛利率更高達46％。

今年3月底登錄興櫃的頌勝，目前有近六成營收來自半導體相關產品，其開發出的半導體製程用研磨墊，賣進全球知名晶圓代工大廠，並打進CoWoS供應鏈。據頌勝資料顯示，公司半導體研磨墊產品的全球市占率達3.6％，與美商杜邦、英特格等國際化工廠同場競爭。

除了半導體研磨墊，頌勝去年上半年另有38％的營收，來自於醫療與運動產品。事實上，如今能與國際大廠在半導體耗材領域短兵相接的頌勝，起家產品竟然是網球拍柄及內部填充物。

而「從網球拍到半導體」的神轉型，與董事長朱明癸有著很大的關係。「我們都說他是朱大膽！」頌勝財務長林順陽笑著說。

遇金融風暴 轉往應用端發展

朱明癸的創業緣起，來自於某種「不服氣」的心態。擁有化工背景的他，畢業後先在化工廠任職，負責開發網球拍複合材料。當時他發現台灣化工廠都必須從國外進口PU原料，於是暗自許下心願：「我想要有台灣自主開發的原料。」

1986年，朱明癸決定創業，主攻網球拍PU原料，且順利打進Wilson、Prince等知名網球拍品牌供應鏈。但在亞洲金融風暴肆虐的九七年，朱明癸深感PU原料利潤率不夠高，就決定公司必須往下游化工成品走，提升附加價值。

但問題來了，公司不能與既有客戶搶生意，也就要轉往其他新應用發展。朱明癸回憶，那些年嘗試過的產品五花八門，從滑鼠墊、醫療鞋墊到車用過濾器等；直到2000年，他與半導體界朋友交流後，才真正改變公司命運。

那時，朋友遞給朱明癸一塊半導體化學研磨（CMP）製程用的研磨硬墊產品。「這一片是進口的，很貴！」他計算研磨墊成品，比起PU原料增加10倍價值，儘管當時公司內沒有人懂半導體，但考量自家已經掌握上游PU原料供應，他還是決心大膽投入。

為了打進半導體產業，朱明癸從新竹找了不少願意回台中工作的半導體人才，花了2年多的時間做研發，終於在2002年開發出最初版本的研磨墊。也因為化工廠與半導體業的文化差異，同年他另立子公司智勝科技，並在2003年獲得DRAM大廠力晶青睞，與力晶過往採用的杜邦產品一較高下。

結果，「我們的第一個產品，就幫力晶節省四成的研磨液！」智勝總經理楊偉文驕傲地說，晶片製造過程中需要利用研磨方式使其平坦化，除了研磨墊，也須搭配研磨液使用，而智勝研磨墊的特殊設計能有效減少研磨液的消耗，因此在攻下力晶後，也逐步擴大在台灣的市占率。

然而，智勝的攻城略地很快引來同業出手，在2005年遭到對手發動侵權官司。不過，朱明癸早已想到專利問題，過去除了親自到陽明交通大學科技法律研究所聽課外，在智勝成立之初，團隊也聘用半導體法務，甚至後來產品開發完成，還花了上百萬元請專業人員出示專利鑑定報告，因此並不懼怕對簿公堂。最後，經過4年的纏訟，對手在2009年主動撤告。

登資本市場後 挑戰先進製程

隨著侵權爭議正式結束，頌勝領軍的智勝也很快地打進台灣最大晶圓代工廠，以及中國、新加坡晶圓廠等，並在2017年前往中國蘇州設廠，卡位中國半導體自主化商機。

「基本上我們有近兩百支產品，通過客戶認證量產。」楊偉文指出，除了傳統成熟製程，頌勝目前也打入CoWoS、SoIC先進封裝的供應鏈。

聯電處長鄭錡彪指出，一片要價上萬元的研磨墊，最早只有兩家美商能供應，後來頌勝藉著成本及反應能力快的優勢，打入聯電供應鏈，「他們甚至有環保發泡製程，不需要氯，就能做出符合歐盟環保法規的研磨墊。」

力積電協理林依亮則期待，未來頌勝若欲在先進製程占比進一步提升，需要在均勻度、微缺陷等層面，取得更大的進步。朱明癸對此則說，頌勝進軍半導體20年後，在成熟製程站穩腳步，現在登上資本市場，就是要往先進製程邁進。

頌勝除了成立創新研發中心，更耗資上億元購置與客戶同款的CMP機台，也預計進軍半導體軟墊市場，挑戰現在寡占供應此產品的日商富士紡。

楊偉文預期，「我們過去已經一步一腳印慢慢走出來，未來五年半導體事業將會快速起飛！」從網球拍到半導體先進製程耗材，朱明癸利用敏銳的直覺、大膽的投資，在削價競爭的化工產業領域，走出一條完全不一樣的路。

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