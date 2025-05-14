台99%網路通訊靠海纜！2023年受損10次、今年已2次 為何預算遭砍 極不利政府應變？

撰文‧林良昇

兩年前，馬祖一次長達50天的網路黑暗期，揭示台灣網路通訊的脆弱性；海纜損壞導致斷網，攸關民生、經濟及國安，政府理應投入的防衛經費，卻遭立法院動刀。

「你尚未連接網際網路」，如果有一天打開電腦和手機，螢幕只有這令人焦慮的9個字，這種被斷網的日子，你能忍受多久呢？

2023年2月，連接台灣本島到馬祖的兩條海底電纜「台馬二號」、「台馬三號」，在一周內接連疑似遭中國船隻損壞，導致通訊受阻。當時，馬祖許多民眾夜間聚集在中華電信服務站外，搶用備援微波系統的微弱Wi-Fi熱點克難上網，形成數位時代罕見的奇景。

在斷纜狀態下，馬祖人用手機傳一則訊息，耗時超過20分鐘，不只電話、電視訊號薄弱，旅宿業無法接訂單、交通系統打結、生活物流卡關，各行各業衝擊慘重，前後度過長達50天猶如孤島的網路黑暗期。

馬祖當年的夢魘，看似離台灣遙遠，畢竟台灣本島有14條國際海纜、10條國內海纜，可以相互備援；但是在專家眼中，台灣受限地理環境、國際情勢和相關技術，通訊韌性面臨挑戰，我們與斷網的距離，比你想像的更近。

海下通訊命脈 受損次數攀高

「台灣雖然是資通訊大國，卻有99％以上的網路通訊仰賴海纜。」台灣網路資訊中心董事長黃勝雄說明，作為海島國家的台灣，在低軌衛星還未充分建置以前，連結至海外的海纜幾乎是連接網際網路（Internet）的唯一管道。

儘管目前有微波、低軌衛星等備援技術，但與海纜所能提供的頻寬不能相比，無法穩定支應全國使用量，「就像加油站和油田，量體差別太大，至少差百萬倍。」黃勝雄形容。

海纜就像是「數位生命線」，不只提供生活日常的通訊上網，更會影響跨國金融交易、經貿往來及國家安全，是各國重要的關鍵基礎設施。「平常沒什麼感覺，只有海纜斷掉的時候，才會察覺它的重要性。」國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲強調。

然而，這條容易被忽略的通訊命脈，正遭受嚴重威脅。據官方統計，自2019至2023年，每年平均有7到8件海纜受損案，2023年更攀上12件的高峰。

在自然狀態下，海纜本來就會老化受損，但台灣近年有八成案例來自外力因素，如遭到抽沙船、漁船與貨輪破壞，也因為索賠不易，4年來30多件受損案件，只有兩案求償成功。

今年初，兩個月內連續發生兩起國外船隻斷纜事件，更讓台灣的海纜韌性挑戰直逼眼前。

船隻徘徊 放下錨爪輕易勾斷

1月3日，一艘具中國背景的喀麥隆、坦尚尼亞雙船籍「順興三九」權宜輪，疑似在基隆港外海下錨，拖斷野柳東北外海連接到美國西岸的國際電纜「橫太平洋快速海纜系統」，事發後船隻航行至韓國釜山，我國海巡署未能進一步調查。

另一案則在2月25日，具中國背景的多哥共和國籍「宏泰五八」權宜輪疑似拖斷國內海纜「台澎三號」，海巡署帶回船隻，不排除是中共侵擾行動，涉案的中國籍船長在4月11日被台南地檢署以違反《電信管理法》起訴，這是我國首件起訴涉案人員的海底斷纜案。

台南地檢署在起訴書中揭露，該貨輪電子海圖有標示台灣海纜位置，船隻在公告禁錨區不得下錨，但船長卻在凌晨指示船員將錨爪放入海中拖行，於「台澎三號」海纜上方以Z字形徘徊長達數小時，最終用錨爪勾斷海纜。

這個案例充分海纜通訊的脆弱性，「不需要高科技，只要有船錨就能輕易勾斷海纜！」黃勝雄直言，即使在深度較深的台灣東部海岸，破壞海纜的難度也沒有想像來得高。

現行海纜的事前防護和事後維修，都由中華電信負責，主要透過海纜自動告警系統和雇用船舶執行海纜巡查作業防範，並由國際的區域海纜維修組織，進行事後維修。

然而，不只事前防範不易，事件發生當下的處理和後續搶修的困境，更是強化海纜防衛網的挑戰。

首先，破壞海纜的風險低，不僅蒐證不易，法規面的究責工具也有限。黃勝雄解釋，國際海洋法授權由各沿岸國家自行訂定海纜遭破壞的相應罰則，但沿岸國的管轄範圍只有離岸12浬（約22公里），在12浬以外的公海，船旗國（視為船舶的國籍）才有管轄權，若要採取登檢動作，得經過船旗國與船主同意。

即使能夠順利登船，查緝也不容易。以宏泰案來說，海巡署當時監控長達3天，仍無法阻攔海纜被切斷，原因與船隻距離和海象有關；海巡署也表示，商貨輪與海巡艦艇存在噸位與舷高差距，有時會遇到無法登檢等窒礙情況。

更遑論船隻對海纜的威脅，只是中國對台灣「灰色地帶」侵擾的一部分，第一線執法的海巡署，還有防範船隻越界、護漁等任務，往往疲於奔命。

由於台灣地理位置特殊，斷纜不只影響民生通訊，更攸關產業發展與國安問題。

舉例來說，谷歌約10年前在彰化彰濱工業區建置資料中心，就投資4條於台灣上岸的國際海纜。「資料中心如果斷網，只能服務台灣本島，不能連到其他國家，不利產業發展。」蘇紫雲點出來台投資設廠的外國企業，對海纜防衛的重視。

按理說，高度仰賴海纜通訊的台灣，應投入更多經費，強化這項關鍵基礎設施的韌性。但弔詭的是，今年審查總預算時，立法院卻反其道而行，大刀刪減相關預算。

數發部今年度原本在「數位韌性應用強化計畫」編列5.3億元，推動非同步衛星網路通訊、增設與強化海纜登陸站、微波網路等，卻遭到立法院大砍3億元，刪減幅度高達56％，間接影響發放的補助款，降低業者強化資通訊韌性的誘因。

身處防衛海纜最重要的海疆第一線，海巡署的預算衝擊更為直接，一共遭刪減8.2億元、凍結8.8億元，影響新建海巡艦艇的交艦。

此外，台灣的國際海纜是與各國分擔投資，仰賴國際聯防，平時在法規和技術面的國際交流，至關重要。但海洋委員會主委管碧玲揭露，今年海巡署國外旅費遭刪減15％，且決議「不得流用」，代表連上級機關海委會的預算，也無法支援海巡署的出國旅費。

對此，行政院四月底提出4100億元的特別預算，當中包含強化國土韌性的1500億元，立法院應盡速針對必要的基礎關鍵設施維護，給足相關經費。

掌握船隻黑名單 強化監控

因應今年海纜斷裂事件頻繁，交通部航港局已建立96艘權宜輪的「黑名單」，強化船隻監控；為避免船隻未開啟自動識別系統（AIS），導致海巡署難以掌握航跡，航港局也預計修正《船舶法》，針對濫用或偽冒AIS的船隻開罰。

至於在設備層面，蘇紫雲則建議，政府可以投入更多預算，讓海巡署增加航空兵力，強化監控船隻效率，有效降低海巡負擔。

台灣資通訊與海纜息息相關，為防止台灣全面斷網的「最壞劇本」成真，對通訊韌性投資預算不能省，立法院應理性監督，才能彌補先前刪減預算的缺失。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1482期)

延伸閱讀》

譚敦慈中年喪夫，如何打造退休後源源不絕的養老金？兒子從埋怨到感謝「活到老、領到老」

他買200張台光電跳空跌停、忍痛砍在7塊：每天吃一樣便當、讀K線贖罪「融資本身就是妖魔」

東沙環礁陷生態危機！棘冠海星大爆發如蝗災，恐2年內啃光石珊瑚