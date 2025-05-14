4兒子中他最像吳火獅！吳東亮75歲接掌泛新光集團：心裡有數 要拿命幫家族

撰文‧今周刊編輯團隊

很多人都說，吳東亮是最像新光集團創辦人吳火獅的兒子。對於這樣的評價，吳東亮一向深信不疑。只不過，在四兄弟中排行老三的他，一直沒有機會像父親那樣，將整個家族事業的興衰成敗，扛在肩頭。

直到75歲這年，他成為了泛新光集團的實質掌門人。

3月31日，金管會正式同意台新金控以換股方式合併新光金控，7月24日完成合併的「台新新光金控」（新新金），將成為總資產規模8.4兆元的國內第4大金控，市值也將突破4600億元，穩居上市公司前15大。

這項改寫台灣金融業版圖的合併案，還存在另一層意義：吳火獅生前留下的旗艦事業新光人壽，將首次交由吳東亮經營。

「這個合併案有兩個層面，於公，對所有stakeholder（利害關係人）都是好事；另一個，是為了讓父親的家族，再次展現榮光。」吳東亮接受《今周刊》專訪時，用帶著感性的沙啞嗓音這麼說。

台新金總部頂樓，放著一尊精準還原吳火獅60多歲樣貌的工藝塑像，吳東亮每天上班都會與它照面，意味著無論台新如何成長茁壯，也永遠不會忘卻吳火獅精神。

「我開玩笑說，四兄弟裡面，老大是要嫡傳的，所以壓力很大；老二和老大比較接近，常常會有conflict（矛盾）；老四最後生、是父母最寵愛的；第3個就是自生自滅，沒有人管我，就隨我興。」吳東亮自嘲。

但在同仁眼中，吳東亮的經營風格，與「隨興」兩個字，絲毫扯不上關係。

「他對成本與風險的計算，精明得一塌糊塗，對銀行的各種業務，甚至比負責主管還要熟悉，這或許和他出身製造業的背景有關，決策非常講究實事求是，沒有任何模糊空間。」一位與吳東亮共事多年的高階經理人觀察。

但該人士指出，只要經過審慎評估、認定「可以做」的生意，吳東亮也從不瞻前顧後，例如當年高達數千萬元的「玫瑰卡」行銷預算，吳東亮二話不說就要消金團隊放手執行，最終證明決策正確。

不過，台新金控的成長走得戰戰兢兢，也讓吳東亮對營運的掌控十分深入細節，預算控管也極嚴，「金控事業總經理費用的授權額度少則千萬、甚至高達5000萬，台新500萬以上就必須簽上董事會。」一位知情人士透露。

吳東亮透露，2家金控成立20多年來，吳東進曾多次提議雙方合併，但總因為他堅持「大哥你做榮譽董事長，辛苦的事情我來就好」，雙方始終無法達成共識。

對吳東亮來說，提出這項條件的理由很簡單，台新體質雖然健康，但規模終究不及新光，如果無法主導經營，「就像一把沙掉進大海裡，很快就不見了。」他形容。

吳東亮將在7月底以新新金董事長身分，正式主掌父親留下的大半江山。但在他的臉上，看不見任何喜悅自得；面對牆上投影出的年輕時全家福照片，他更是沉吟了半晌。

「要進來就是自己心裡有數，我是拿我的事業、拿我的生命，來幫忙家族。」吳東亮吐了口氣，緩緩地說，「我75歲完成合併案，但真的上軌道、正常化，沒有5年、10年還真不容易，所以我真的是賣命在做。」

父後近40年，將吳火獅精神與事業發揚光大的機會與壓力，首次落在吳東亮的肩頭上。一生中從未被意外磨難壓垮的他，顯然已經做好負重前行、徹底燃燒的心理建設。

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