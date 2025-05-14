市值型ETF四強爭霸 這檔「小0050」1張1萬多超親民 為何達人說它最抗震？

文．胡肇芳整理

受到新台幣匯率波動影響，台股近期走勢震盪起伏，然而市值型ETF依然是長線投資人佈局標的之一。 觀察目前市場主要4檔市值型ETF，包括即將進行分割的元大台灣卓越50(0050)、富邦台灣采吉50(006208)、保德信市值動能50(009803)以及聯邦台灣精彩50(009804)，單一持股權重也各自有所不同。 有別於0050台積電權重接近6成，009804和傳統市值型ETF不同，單一持股權重採上限30%，降低集中風險，加上價格大約10元，小額投資人若手邊沒有這麼多閒錢可投資的話，可考慮009804定期定額布局。

近期台股受外資匯出與國際變數干擾，新台幣匯率一度看到28字頭，過快的升值令投資人信心動搖。不過法人觀察指出，在市場修正之際，市值型ETF依舊是許多長線投資人穩定佈局的重要工具。尤其是在價格、波動與持股分散機制上更為平衡的ETF，更容易吸引保守、穩健投資人與小資族的青睞。

政大商學院副院長周冠男教授表示，ETF原始發行的動機是為了獲取分散跟長期的投資效益。研究顯示各種投資策略短期有可能打敗大盤指數，但長期幾乎都顯著的落後大盤。

目前市場上主要4檔市值型ETF，包括元大台灣卓越50(0050)、富邦台灣采吉50(006208)、保德信市值動能50(009803)以及聯邦台灣精彩50(009804)。根據5月8日收盤價，這4檔ETF價格分別為172.6元、101.5元、9.22元及10.51元，當日漲跌分別為1.32%、1.45%、1.54%、0.67%。

0050是積極型投資者首選工具

0050與006208為最具歷史代表性市值型ETF，追蹤台灣50指數，成分股完整反映台股市值結構，具高度代表性。不過也因台積電權重接近6成，表現容易受到個股影響，近年波動幅度相對明顯。

法人表示，對於看好台積電成長潛力的投資人，0050仍是不少積極型投資者的首選工具。

009803採「市值動能」雙因子設計，兼顧市值規模與短中期股價動能。其指數中台積電權重控制於3成以下，同時納入具上漲趨勢的個股。不過在市場反轉或高波動期間，報酬表現亦可能較劇烈，適合能接受短期震盪、追求策略性因子投資的族群。

009804追蹤台灣50權重上限30%指數，與0050和006208成分股一樣，但設有單一權重上限，降低集中風險。台積電權重約30%，聯發科約8%，配置更趨均衡。近年在震盪行情中表現抗跌，且價格約10元左右，提供不少小額投資人定期定額布局選擇。

009804權重平衡、價格親民

法人指出，009804最大的特色，在於其追蹤的「台灣50權重上限30%指數」設有單一個股權重上限，能有效壓低台積電等權值股的集中度，避免單一股票波動過大對整體指數表現造成過度干擾。

尤其在新台幣狂升造成的市場擾動，該機制降低盤中或長期波動度的機會大。與傳統台灣50指數台積電超過5成的比重相比，009804大幅降至3成，且按權重分配於其他權值股，使得整體配置更為平衡。

法人建議，市值型ETF代表的是台灣最具代表性的企業群體，臺灣50指數產品相對是投資人熟悉與喜愛的優先選擇。長期具備成長優勢，是退休金與教育基金等長期投資目標的重要配置工具。

若已經持有一定比例台積電的投資人，希望避免個股風險過度集中，採取更穩健的資產配置策略，若想以低價切入門檻與平衡機制，009804或許是適合當前時局的小資投資人之選。

本文授權自今周刊，原文見此。

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