黃崇仁：川普招式就是90天！只要台灣維持中美經貿相對關係 某個程度是安全

文．劉煥彥

力晶集團董事長黃崇仁認為，從美中關稅談判有初步成果來看，雙方其實都需要下台階，因為美國及中國都需要對方的出口市場，而川普的談判招數看來就是先放話，再暫停90天大家來談判。 其次，他認為台灣與美國及中國的經貿關係都重要，只要「台灣維持中美經貿相對的關係，台灣應該從某一個程度是安全的」。 黃崇仁也指出，川普現在對於半導體關稅就是說說而已，因為台灣直接賣給美國的半導體很少，「美國（廠商）都是在墨西哥做，一塊（電路板）板子上那麼多晶片，你要怎麼算？」

黃崇仁：中美貿易戰應該是有喘息機會

力積電（6770）於周一（12日）下午舉行Computex國際電腦展展前記者會，對於台灣時間下午才傳出美中雙方在日內瓦的關稅談判有初步成果，黃崇仁在會後接受媒體聯訪時，提出了他的觀察。

「當然這對市場是很大的激勵，因為最重要還是中美貿易戰應該是有喘息機會，我覺得目前川普招式就是90天，90天以後再說了，你看雙方讓（步）的都一樣多，你降（關稅）我就降你（的關稅）。」

「美國要降是因為，美國不能不從中國輸入東西，美國也不能不讓中國買這些飛機、農產品等等，這對他們損失蠻大，因為如果（中國）不買波音，可以買Airbus。雙方就是有需求，必須讓步，兩國又回復到進行貿易的階段。」

黃崇仁：很多人現在對美國有信心危機，我們不能全部依賴美國

至於外界憂心台灣可能成為美中關稅談判的交換條件，黃崇仁認為無須緊張。

「我是認為，台灣處於這個位置，跟美國的經貿跟中國的經貿，對我們都一樣重要。只要台灣維持中美經貿相對的關係，台灣應該從某個程度是安全的，因為這個經貿不能破壞，所以我們也跟大陸應該有經貿往來。」

他提到，「現在問題是，川普這樣搞來搞去，很多人現在對美國有信心危機，對不對？所以大家想法會慢慢調整，我們不能全部依賴美國，這個不行的」。

「川普已經發現說他關稅政策，對經濟影響很大，而且是負面的，但面子問題要修正，總要找個下台階，所以跟中國是最重要的下台階。」

看半導體關稅：美方只是放話，不用太緊張

在整體關稅之外，川普政府又在研擬半導體關稅，對此黃崇仁表示，「台灣製造的半導體晶片，直接賣給美國沒有多少趴（百分比）。我賣到墨西哥、我賣到哪裡，都是在別的地方組裝，沒有在美國組裝，我為什麼要出貨到美國。」

「那美國（廠商）是在墨西哥組裝，（那麼多）晶片在一個板子，你要怎麼算 沒辦法算嘛。以我的講法，（美方）講這個就是放話，力晶是一顆都沒有賣美國，所以根本不需要在意。」

他有認為，美國限制對中國的半導體技術出口，若從中國輸出的關稅比較高，「很多（訂單）會轉到台灣，這個是有看到跡象」。

接任台灣法國文化協會理事長，黃崇仁：馬克宏總統拜託我，強化台法科技交流

另外，對於法國在台協會上周宣布，已選出黃崇仁為台灣法國文化協會的新任理事長，他表示是受到法國政府的委託，希望促進兩國的科技交流及合作。

「我講真心話，台灣跟法國總統最熟的是我啦，馬克宏總統就拜託我，盡量強化台灣跟法國之間的科技，我們也在努力做啦。」

「其實法國技術不錯，他們有一些公司我們都不知道，我們這次去explore（探索）才知道，比方說做這個Wafer（矽晶圓）上面一些技術，他們有很多不同技術，只是Design（IC設計）台灣比較厲害，但是他們有其他的Materials（材料）其實蠻厲害的，我們就慢慢把它他引進台灣。」

黃崇仁在今年2月的力積電法說會缺席，當時發言人譚仲民轉述，黃崇仁應邀參加在法國舉行的巴黎AI行動高峰會，見到了法國總統馬克宏及印度總理莫迪（Narendra Modi），而這兩位領袖都向黃崇仁表示，希望能借助台灣的力量，厚植本身在AI時代的技術實力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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