想貸給年輕人1-2成屋款也不行 建商、代銷業幫喊話：金龍政策能否鬆綁「大家不好內需也難看」

【文．彭蕙珍】

美國總統川普在全球引發的關稅戰，讓房地產業者在去年的信用管制政策後，更是雪上加霜。

愛山林建設副董事長張境在表示，今年有大量房子要交屋，辦理貸款時卻是困難重重，「年輕人想買小窩卻貸款困難重重，金龍政策能否鬆綁一下？」

台北不動產代銷經紀同業公會周四（5/8）舉辦「2025台灣經濟與房市論壇」，台北市房地產代銷公會理事長、創意家董事長王明正、張境在、甲桂林總經理陳衍豪、新聯陽機構副董事長林徹人等人出席。

他們呼籲政府的房市政策應該要鬆綁，王明正強調：「房地產是經濟的火車頭，幫助滾動內需產業、刺激消費，如果大家都不好，會影響內需。」

張境在因涉及愛山林2013年的炒股案，周二被檢調調查，在無保請回後，首次現身公開場合。他坦言公司有疏失，因當時集團剛上市，對證券法不熟悉，所以有疏失。

政府應照顧百姓 貸得到款

對於現在冷清的房市，他表示，這段時間會買房的人，仍以首購、自用、換屋為主，「買房子的年輕人需要政府幫忙，但一般私人銀行根本不願意做新青安，只有公股銀行。希望財政部等政府部門了解要如何幫助年輕人買房。」

「如果年輕人買房是預購還好，不會面臨立即的困難，但今年適逢預售屋交屋潮，在辦貸款時困難重重。」

他指出，為了幫助年輕人買房，建設公司願意提供約1成半到2成的屋款、3年無息貸款，現在也不行，「銀行會去查，將這筆貸款當成是房貸的一部分。」他強調，對於自用且手頭資金很有限的購屋族來說，買房難上加難。

「這不是正常的現象，政府要照顧年輕人、百姓的居住需求，限縮的不是很合理。」

「最近又發生地震，很多人住在舊房子裡，是潛在的社會問題。」他說明，換屋族也有類似的困擾，現在連換屋也變得很困難。

只能住「鴿子籠」 政策應不溯及既往

王明正指出，政府在去年在第7波信用管制後，建商紛紛推出「鴿子籠」（小坪數房），小房子住起來不舒服，「我們建議政府當下就要鬆綁房市政策，否則大家會很辛苦。」

林徹人表示，政府擔心銀行放款中的房地產比重過高，採取信用管制政策，但政策推出應該要有配套，例如：不溯及既往，「買房的人都會評估手中的自有資金才做決定，央行9月19日宣布就全面實施，對之前購屋的人衝擊很大，希望政府能配套或鬆綁，讓房市回歸正常。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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