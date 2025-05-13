爸留遺產南亞、亞泥...1股不賣變存股達人 第一金、00878為何她認為值得存？

【文．周靖璞】

理財作家小車在《毛利小姐變有錢》Podcast節目中分享，從國文老師變存股達人，源於父親留給她的南亞（1303）、亞泥（1021）2檔股票遺產，因為是父親留給她的、她一股不賣、每年領到股利再加碼，直到有一天她發現：領到接近年薪1/3的股利，她才驚覺父親留給她的不只是股票張數、而是理財方法。她開始投入鑽研存股，根據自身經驗，她建議新手從金融股、高股息ETF入門，方法雖保守但穩健。

特別是近期台股經歷4月上沖下洗，加深許多投資人風險意識，小車觀察金融股表現相較對抗跌，可透過資本適足率、備抵呆帳覆蓋率、逾放比3法則來挑選金融股，許多金融股愛存的官股銀行，今年她首推第一金（2892）。小車也建議當市場充滿不確定性，選擇高股息ETF、比金融股有更佳分散性，是一條適合投資新手或小資族長期穩定領息的敲門磚。

父親遺產2檔股票

開啟存股實驗

「30歲前我只會買儲蓄險、存定存。」理財作家小車本身是國文老師，初始對股市概念與一般小資族一樣充滿恐懼、陌生。轉折源於父親因病去世，留給她兩檔股票—南亞與亞泥，內心害怕搞砸父親傳承給她的股票而開始投入研究股市。「從小我就有印象每年7、8月會拿到公司寄來的通知單，後來才了解這是股利收入。」因為不知道怎麼操作，小車領取股利後就再投入買原股票，這樣年復一年透過股利再投入機制慢慢累積股本。

2017年南亞因財報表現優異，每股配發4.5元，小車在當年領到接近年薪1/3的股利，也開始思考「不做價差，只領股利」的投資方法。同時他也發現南亞、亞泥都屬於「三年不開張，開張吃三年」的景氣循環股，若想操作波段必須反人性的在景氣低迷時買入、景氣高點賣出。於此同時她也開始投入股利策略穩定的金融股。

觀察銀行3指標

第一金最穩健

台股市場金融相關個股眾多，小車建議從官股四金：第一金（2892）、華南金（2880）、合庫金（5880）、兆豐金（2886）入手，雖然通常官股績效不如民營金控出色，但存股族更在意穩定配息政策，「官股金控的盈餘分配比率常超過70%，即使獲利略減，股利政策相對穩健。」

除觀察EPS是否每年增長，小車建議金融股還可觀察3大指標：

資本適足率：指銀行將錢放在風險性資產的比例多寡（越高越安全）。《銀行法》規定標準要大於8%，官股四金平均落在14%以上。

備抵呆帳覆蓋率：指銀行準備多少錢來填補呆帳，數值100%等於足以應付一年呆帳（數值越高，抗風險能力越強）。第一銀高達814%、華南銀755%、合庫銀688%、兆豐銀568%。

逾放比（呆帳比例，越低越佳）:第一銀、合庫銀、華南銀均為0.17%，兆豐銀0.29%，皆低於法定上限3%。

五四三法則

紀律性布局

綜觀今年官股四金，小車認為合庫金EPS表現持平，華南金(2880)調整股利政策後取消配股，相較之下第一金(2892)表現較佳。若出現類似4/9川普公布對等關稅時的明顯回檔，可把握機會進場。其他時間若想買進，可參考「543法則」做好紀律布局。

五：每年4到8月這五個月稱為前置期。這段時間專心累積資金、不進行買進。

四：9到12月屬於買進期。8月後是金融股陸續除息時間點，股價除息後會進入全年相對低點，可分批進場布局。

三：1到3月是加碼期，運用年終獎金，在3月各金融股公告當年配息前加碼，通常發布後至配息前會開始有追買潮。

小車指出，雖然官股四金風險性極低，但由於目前價位偏高，殖利率約5%，以領股息目標來說，近期購買高股息ETF會是更佳策略。她分享自己目前股票配置：60%領股利為主的核心持股，搭配40%成長股。她建議沒有時間研究財報的投資人，定期定額投入ETF是最簡單容易，相較個股更能分散風險。

小車進一步補充，投入市值型ETF會承受比高股息ETF略高的波動，「2022年大盤修正6,000點，下跌了32%，當年的00878僅下跌22%。」國泰永續高股息(00878)相對抗跌，因成分股中金融股比例相對高。如果發現自己心態無法承受大盤波動性，可從金融股成分較多的ETF或入手金融股開始進場都是不錯的選擇。

2024年台塑四寶面對中國企業強勢挑戰營收慘淡，小車依然一股不賣！她認為公司仍有競爭力的原因為何？歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》聽更多 https://lihi.cc/tPOMc

本文授權自今周刊，原文見此。

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