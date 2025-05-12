烏弄、Tea Top、茶之魔手…手搖飲茶葉從哪來？神秘網址一窺哪些品牌使用台灣茶

【撰文／陳彥澐】

台灣是著名的手搖飲王國，街道兩旁各式手搖飲店家林立，不管是經典的珍珠奶茶、奶蓋茶、純茶…等都有人推崇，但你知道這些手搖飲料的茶葉來自哪裡嗎？

全台5月瘋媽祖，白沙屯媽祖200年來首次踏進南投，更前往南投名間鄉帶領信徒前往茶葉之鄉。然而縣政府預計在茶葉重鎮興建南投焚化爐，不僅緊鄰彰化雲林，更將有可能影響名間鄉的茶葉發展。有網友便在社群媒體上指出，媽祖娘娘是希望大家看見松柏嶺及焚化爐爭議，更意外衍生出網友們在脆上熱議起手搖飲的茶葉來源產地。

手搖飲與它們的產地

台灣人有多愛喝手搖？根據財政部統計，全國手搖飲料店數近2萬家，近一年來平均每月新開40.2間，台灣每人一年就喝掉約11億杯的手搖飲，就連咖啡館、茶館…等數量也持續增長，更有不少人把手搖飲當作是犒賞自己一天辛勞的小確幸。但你知道手中常喝的手搖飲茶葉產地是來自哪裡嗎？

手搖飲的食安問題層出不窮，也有不肖業者曾利用混茶來欺騙消費者。事實上，街頭上多數的連鎖手搖飲店家茶葉多半來自台灣、越南及斯里蘭卡。以台灣茶來說，南投因為地形及氣候因素加成，擁有種植上的先天優勢，名間鄉的茶園面積廣達2250公頃，松柏嶺一帶盛產青心烏龍茶、金萱茶、翠玉茶及四季春茶，一年的銷量估計約有上百億元，連鎖手搖飲品牌「TEA TOP」便是名間鄉代表，「茶之魔手」的純茶也是選用南投名間茶園契作生產。

不少消費者偏好購買使用台灣茶的手搖飲品牌，但你知道政府其實有公開資訊的平台供消費者查詢嗎？就有脆友在網路上分享「台北市食材登錄平台」，至「連鎖飲冰品專區」可以依行政區或是業者、商品資訊查詢手搖飲品牌及品項的食材、包材資訊。不僅可以查到業者使用哪個品牌的鮮乳、茶葉，還能溯及產地，相當便利。

使用台灣茶葉的手搖飲品牌

隨著手搖飲產地一文在網路上發酵，也有越來越多手搖飲品牌小編跳出來強調自家手搖飲的茶葉來源，編輯也整理出脆友們大力推薦、標榜使用台灣茶葉的店家。

山焙 SUNBAY

來自南投名間鄉百年茶行「三億茶行」，以重焙、中焙、輕焙為茶飲特色，茶葉產地多為來自南投名間、鹿谷、魚池、杉林溪及嘉義中埔、阿里山。

烏弄 UNOCHA

烏弄使用高品質台灣茶葉，原茶系列更堅持以茶種、製程命名，包含使用名間鄉冬片仔、阿里山金萱、台茶18號…等。

南海茶道

南海茶道源自於彰化佳香茶行，主打以高山茶為基底的手搖飲及現泡茶，如果想要喝現泡茶，記得要提前30分鐘預定喔！

Tea Top

來自南投名間長順茶行，嚴選高山青茶加入順口的配料，打造讓大人小孩都喜歡的茶飲！更將自家茶廠轉型成為「茶二指故事館」觀光工廠，讓民眾一起宅找茶！

茶之魔手

台南起家的茶之魔手主打純茶系列，選用的原茶皆來自南投名間在地茶農契作生產，不僅嚴選茶葉，更擁有自己的茶廠。

你喝的手搖飲對得起它的價值嗎？如果你在意你喝進肚子裡的茶飲來自哪裡、有沒有農藥殘留、是不是有通過檢驗，不妨在購買前先行查詢並查看店家所標示的總熱量及含糖量，才可以喝得安心又能獲得小確幸！

本文授權自今周刊，原文見此。

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