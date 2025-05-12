她社宅候補等4年喊很難抽 另1案「27戶竟12人重複中」！有黑箱作業？住都中心揭流程

【撰文／李珍伶】

台北市房價之高讓人望而卻步，不少人瞄準租金相對低的社會住宅。台北市日前一口氣釋出4處社會住宅招租，吸引民眾熱烈申請，但人數過於踴躍，有網友直到四年後才收到候補通知，讓她直呼好心酸。 近日有民眾發現社宅公佈的中籤名單重複機率高，質疑抽籤系統是否有黑箱作業。對此，住都中心強調是公平公正，禁得起外界檢視，絕無民眾臆測之黑箱作業可能。

台北市社宅釋出招租 引起民眾熱議

台北市2025年度社會住宅釋出1261戶招租， 共有4處分別為：文山區興隆社會住宅A區、文山區樟新水岸社會住宅、南港區經貿社會住宅、信義區六張犁社會住宅1、2區，吸引民眾熱烈申請。但招租過程及抽籤程序繁冗，讓許多民眾哀號抽不到社宅，甚至要到多年後才遲遲等到候補名單。

就有網友在Threads分享，「真的沒想到，社宅候補可以排到快4年之久！」她指出，台北市都發局通知她當初申請的南港小灣社宅，一般戶候補名額即將到期，加上有民眾無意續約，如果有意願可以補資料複審，先保留名額。

她表示，4年前她超級想抽到社宅，不想要再四處找房，住舊的要死的公寓，就算與人合租也有許多磨合問題。但已經離開台北快3年了，都忘記曾經有抽過社宅了，今天才被通知有一種說不出的心酸。

有人心有戚戚焉，留言回覆表示，「今年終於能申請社宅了，要等4年我會哭。」，還有人說，「我發現戶籍在台北的名額比較多，但沒有房東要讓我遷戶籍。」

社宅抽籤有黑箱？住都中心澄清抽籤過程公平、公正、公開

依據TVBS報導，有讀者申請原住民戶二房型發現，在27戶數裡有高達12人是重複中籤，質疑北市的抽籤系統是否黑箱作業。對此住都中心表示，經查發現是有4人有重複中籤，但強調都是公平公正。

台北市住宅及都市中心6日發新聞稿表示，本次社會住宅4處採聯合招租辦理，為了讓民眾把握每次申請入住社宅的機會，申請人4處社宅皆可提出申請，若重複中籤者僅得選擇一處辦理簽約入住，並為確保抽籤過程公平、公正、公開，除監籤小組全程監籤、提供現場直播外，亦開放現場讓民眾入場，過程絕對禁得起檢驗。

住都中心強調，抽籤過程全場直播，現場抽籤結果會同步於現場公布於螢幕上，抽籤結果產生後會經監籤人員及現場民眾確認空白紙張上的列印結果，並由監籤人員用印確認後，正取戶名單經個資遮罩處理後於公開場所張貼公告，備取戶名單與抽籤結果電子檔設備(USB)另以信封封存，並於配租完成後方能解除封存。

本次抽籤所使用程式經中華民國開放系統協會針對程式公平性進行檢測，確保程式產生結果為電腦亂數生成，並已歷經10次社宅招租公開抽籤檢驗。抽籤過程除由本中心主持人偕同本中心稽核人員外，亦由民間律師事務所律師、都發局(業務及政風單位)及社會局等共同組成監籤小組，確保抽籤過程公正性，絕無民眾臆測之黑箱作業可能。

住都中心表示，由於社宅資源仍屬有限，每次推出市民皆踴躍申請，歷年來平均中籤率約為5%至8%，再視各社宅身份別而略有不同，經查本次四處聯合招租整體中籤率亦為7.5%。

本文授權自今周刊，原文見此。

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