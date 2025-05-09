頂大募10億找潛力高中生！30萬學雜費減免、再給30萬「存摺」 薈萃基金要做哪些事？

【撰文／黃靖文】

政治大學即將在2027年創校滿百年，為了迎接百年校慶，政大以「政大百年 沐光前行」為主軸，請來知名設計團隊打造全新百年識別設計。更邀請已畢業校友拍攝今年校慶的慶賀短片，包含台積電財務長黃仁昭、城邦執行長何飛鵬等人。 同時，為了準備迎接百年校慶，政大也宣布啟動「百年政大薈萃基金」，目標是向各界募款10億元，用於匯聚英才、延攬頂尖師資、開創嶄新教育型態，以及修復政大精神地標四維堂。

政治大學2027年就要迎接創校百年，為了替百年校慶預做準備，政大宣布啟動「百年政大薈萃基金」，目標是向各界募款10億元。同時，政大更以四維堂的輪廓，重新設計了百年的識別圖樣。

政大更率先預告「神秘影片」，找來多位重量級嘉賓拍攝影片。這些校友過去都是政大橄欖球隊的隊員，每位都大有來頭，譬如城邦執行長何飛鵬、台積電財務長黃仁昭、老爺酒店集團執行長沈方正、音樂製作人陳子鴻等人。

這幾位「政大橄欖球隊OB」，精神抖擻在低溫9度的天氣，共同在政大「打橄欖球」，並拍攝成一支影片，象徵百年樹人、桃李滿天下的傳承精神。

以「四維堂」輪廓 打造政大百年識別設計

邁向百年校慶之際，政大以「政大百年 沐光前行」為主軸，象徵傳承與創新並行，以知識之光照亮未來的道路，承續榮光、再創高峰。這次政大更攜手知名設計團隊IF OFFICE，打造全新百年識別設計。

識別圖樣的設計理念，從政大精神地標「四維堂」出發，以幾何線條構築四維堂的輪廓，搭配流動的曲線描繪出指南山、指南溪與景美溪的環繞意象，傳遞政大「山環水抱」的山城特色與永續共生的理念。

政大募集10億 整修四維堂、延攬頂尖師資

政大這次啟動「百年政大薈萃基金」，要向全球政大畢業校友，以及社會大眾發出「捐政」邀請。政大副校長蔡維奇說明，未來基金將聚焦於「點亮璞玉計劃」、「政聚英才計畫」、「X實驗學院社資樓計劃」、「四維堂風華再現」四大核心項目。

募款的10億基金中，其中有9000萬會用於整修四維堂，活化2樓空間、優化舞台。蔡維奇說明，四維堂不僅是政大社團成果發表場地，更是政大人必唱的合唱比賽「文化盃」場地，挖掘出蘇打綠青峰的賽事「金旋獎」。

挖掘潛力高中生 政大祭高額獎學金與減免

蔡維奇補充，另外有3.5億元用於點亮璞玉計劃，培育國家社會所用的人文社科人才，將選拔潛力高中生，對於有特殊表現的學生、經濟弱勢，或是有得到特殊獎項如文學獎，但不一定能被傳統選才機制如考試發掘的優秀人才。

蔡維奇指出，點亮璞玉計劃預計每年招收50名，學校不僅會支持學生30萬學雜費減免，並提供30萬元的「學習存摺」，提供學生用於國際交流、社會實踐、創新創業。

延攬頂尖師資 打造創新課程

政大校長李蔡彥點出，由於國內受少子化影響，不只學生難招，延攬、留任頂尖師資更是難題。

近年，政大商學院名譽教授司徒達賢、會計系講座教授吳安妮、法律系講座教授蘇永欽等大師級學者相繼退休。蔡維奇點出，未來5年內，政大將有百位資深教師屆齡退休，十年內將攀升到300位。

因此，此次募款經費也有3.5億將用於「攬才、留才、研究增能」三大核心。蔡維奇點出，政大將會延攬世界級學者，同時培育年輕潛力學者，同時，針對講座、特聘教授，提供彈性薪資與獎勵方案。另，有2.1億將用於創新課程、陪伴輔導，與跨院合作。

政大校長邀校友「勇征百岳」

李蔡彥表示，政大培育超過1萬7000名服務於公部門的專業人才，包括政務官、法官、外交大使與高階文官，無數校友在公務、法政、外交、金融、文化、教育等重要領域深耕貢獻。

百年校慶系列活動中，校長李蔡彥將「勇征百岳」，號召百位校友攀登台灣高山，攻山巔齊唱校歌。此外，並規劃跨世代音樂人回娘家，展現音樂的世代傳承與跨時代的青春記憶。

政大在百年校慶，也會擴大舉辦世界校友嘉年華，邀集來自四大洲、超過二十個國家，預計上千名世界各地的政大校友為母校慶生。此外還有影響力論壇、雄鷹盃國際籃球邀請賽、百年校史系列特展等。

本文授權自今周刊，原文見此。

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