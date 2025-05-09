巴菲特為何更愛股票而非房地產、關鍵在這「5分鐘」 年輕人該買股還房？股神說先確認一件事

【撰文／數位內容部整理】

股神巴菲特週六（5/3）主持第60場波克夏股東會後宣布退休，將把棒子交給副董事長阿貝爾，他在整場4個半小時過程中，談了不少關於投資甚至職涯相關議題，其中，房地產交易也在問答環節中提及。 被問到房地產和股市的交易，為何股神更是青睞股票？巴菲特說，房地產交易其實比股票交易困難得多，因為談判過程需要更長時間，而且涉及多方。

房地產其實難度要比股票大得多

「就房地產而言，其實難度要比股票大得多，尤其是交易談判和時間成本，所有權涉及多方，有時當房地產陷入困境要交易的時候，你會發現你面對的不僅僅是股東，雖然不良資產拍賣，有時候會有便宜貨，但通常證券市場更常提供便宜、且交易起來也容易的機會」。

他認為和房地產相比，美國股票的機會更是多得多，「價值數十億美元的股票交易可以在交易平台上幾秒鐘內完成，但房地產交易並不那麼簡單」。

和老戰友看法不同「蒙格很享受房地產交易」

不過，他也提到老戰友查理·蒙格和他的想法不太一樣，「蒙格很享受房地產交易，在他生命的最後5年裡做了不少交易」。

巴菲特也回憶，曾在2008年和2009年做了幾筆房地產交易，但花費的時間與在股市做些更聰明、可能更有價值的事，根本無法相比，「在房地產交易的過程中，每句話都和每個人一樣重要」。

股市交易5分鐘內完成，但簽協議只是開始

「但股市的交易不同，當你走進紐約證券交易所時，你可以完全匿名完成價值數十億美元的交易，而且5分鐘內完成，而簽署房地產協議通常只是完成了一半，因為貸方、租戶和當地監管機構，可以重新開始談判，需要就條款和條件進行無休止的反覆討論，相較之下，股票購買在交易執行時就完成了，沒有交易後重新談判的餘地」。

若只為減少持有現金而買房地產「世上最愚蠢的事」

對波克夏來說，算盤很明確，巴菲特說手握3477億美元現金，透過不完全投資賺了很多錢，若只是為了減少現金餘額、例如把其削減至500億美元，而強制資本進入房地產「將是世界上最愚蠢的事情」。

雖然股神在人生最後一場波克夏股東會上，說明自己對股市投資更勝房地產投資，但這是就大筆房地產交易來論述的，但對於一般人是否買進房屋，他則另外有建議。

年輕人問要買股還買房？巴菲特：先確認這件事

2012年，巴菲特回答年輕投資人最常問的問題：「我該買股票還是買我的第一套房子」？當時他說：「好吧，如果我知道未5年或10年我想住在哪裡，我就會買一套房子，並用30年房貸來融資，這會是一筆很棒的交易」。

他甚至給了一些額外的建議，「如果你手頭寬裕的話，可以考慮購買幾套房子，以低價買下然後出租，對於那些能揮舞錘子並處理1、2個房客的人來說，這不是一個壞主意」。

房地產格局已變，股神更重視流動性強的證券

而時隔12年後、2024年的房地產格局已經改變了，那巴菲特的建議仍然有效？答案仍是肯定的，不過還有一些額外的考慮。

巴菲特現在的偏好，凸顯了當今市場對投資組合配置有著更廣泛爭論，因為隨著股票和房地產價值不斷上漲，他對流動性強、透明證券的認可表明，他認為這是實現資本複合成長的最清晰途徑。

身家高達1682億美元，卻只擁有一老宅

股神目前是全球第五大富豪，富比士初估他的身家高達1682億美元，面對股市的震盪，2025年他的財富依舊增加164億美元，成為唯一財富增加的十大億萬富豪。

巴菲特住在1958年購買的那棟位於奧馬哈簡樸房子裡，當時他以31500美元價格買下，面積約6570平方英尺、擁有5間臥室，目前價值約140萬美元。

70年代曾買海濱別墅，賺735萬美元賣出

另外他在加州拉古納海灘曾擁有一棟海濱別墅，在70 年代以15萬美元價格購入，並於2018年以750萬美元價格售出，這可以說是他揮霍的一種方式。

而其他財產來源，幾乎是全部持有206,363股波克夏A股，他承諾捐出大部分財產，主要捐給比爾和梅琳達蓋茲基金會。

不像科技巨頭愛豪宅，忠於奧馬哈5房住宅

儘管科技巨頭紛紛投資馬里布豪宅和紐西蘭的豪華度假村，巴菲特仍忠於他在奧馬哈的5房住宅，沒有私人島嶼、沒有有護城河的豪宅，僅有一棟非常有人氣的房子和中心地帶的景色。

股東大會聽完巴菲特對房產的看法後，或許得到的答案是：簡單和速度很重要，無論是尋找高價位的科技股還是消費必需品，都應該聽取巴菲特的建議，青睞那些只需按一下按鈕、就能抓住或退出機會的市場。

本文授權自今周刊，原文見此。

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