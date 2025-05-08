楊金龍撂狠話盯禿鷹炒匯 台幣終於貶了！判斷標準有哪些？做這事超過3天恐被查

撰文‧蘇芳禾

新台幣匯率在2日、5日盤中漲逾1元，央行總裁楊金龍5日撂狠話盯禿鷹炒匯後，新台幣6日走勢明顯緩和，終場收在30.28元，由升轉重貶為1.35角，貶幅為0.45%。 央行外匯局長蔡烱民週二（5/6）於記者會表示，市場供需已經回到理性，前2個交易日的預期心理暫時退場，回復到過往理性的情況了。 蔡烱民也幽默說，尤其大家很愛去日本玩，日圓一出現「甜甜價」，市場需求就跑出來了。

央行4月外匯存底5828.32億美元 創歷史新高

蔡烱民表示，6日有感受到市場的預期心理都消化完畢，市場恢復到比較穩定、理性的狀況，供需都回到按照心中價格結售結構的交易。「這幾天央行調節的力道都差不多。」

央行並同步公布我國今年4月底外匯存底金額為5828.32億美元，較3月底增加48.10億美元，創下歷史新高。

央行指出，本月外匯存底變動主要因素包括，1. 外匯存底投資運用收益。2. 主要貨幣對美元的匯率變動，以及3. 央行為維持外匯市場秩序進場調節。

蔡烱民回應媒體提問時說，我國外匯存底有8成為美國債券，而外匯存底的組成，主要是外幣存款，台幣大漲時，匯損金額會有影響。

禿鷹判斷標準？做這件事超過3天以上恐被查！

蔡烱民指出，這幾天央行進場的調節力道都差不多，但市場預期心理改變，接下來仍會關注熱錢的部分，會適時的進行「道德勸說」，甚至會進一步到銀行進行專案金檢的動作。

蔡烱民指出，會依照《華僑及外國人投資證券管理辦法》，看外資匯入後沒有投入股市，賣超後是否盡快匯出、或再投資，而是停泊在新台幣存款帳戶上（等新台幣升值）。此外，也會看進出口商承作遠期外匯時，是否有實際單據、手續、文件。

針對「禿鷹」的判斷標準，蔡烱民說，一般外資匯入資金、進入股市，並在獲利了結後匯出，倘若帳面的金額未有出現波動，超過一週以上，恐怕會被視為有點不太正常；另一種情況是，資金匯入或結售後未匯出，且經常超過三天以上，一而再、再而三的情況，「賣超後慢吞吞的」。

央行澄清多個美債謠言

蔡烱民也針對幾項市場傳聞做澄清，包括美國迫使一些外國債權人，將手中持有的美債轉換為「百年債」，以及各國央行拋售美債等等，蔡炯民強調，這些都是傳言、並非事實，從昨天就可以看到，大家還是覺得美元資產很有吸引力，美債殖利率還是都在4.3左右，美債的標售也很順利，這樣的謠言要澄清。

本文授權自今周刊，原文見此。

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