卡位520行情！奇鋐、華城…鎖定賴清德5大信賴產業 15檔政策受惠股出列

撰文‧陳唯泰

賴清德總統提出五大信賴產業,代表政府產業發展重點方向,適逢總統就職周年,相關族群也有話題可期。 特別是現今關稅風暴還未平息之際,520行情似乎更值得留意。

時序進入5月,往往是股市的淡季,連國外都有「Sell in May and go away」的說法。但有些情況可能是例外。

以台股來說,每年5月20日是總統的就職周年日,依照往例,總統會在這天發表就職演說,而演說內容,往往會指引台灣未來發展方向,因此「520概念股」主要就是針對台灣將來會投入發展的產業,再擴大延伸。

賴總統上任後,已提出了五大信賴產業,並編列預算、積極推動。以台股現階段處在「關稅烏雲籠罩、行情且戰且走」的氣氛下,這些明確受惠政策的族群,有較高機會成為市場焦點。

AI上下游、零組件仍強勁

在AI部分,根據行政院公告的目標,其內涵包括推動AI、軟體、資安等數位經濟產業,使得相關產值能在2026年突破兆元。

目前已積極切入的台廠不少,上游的晶片仍以台積電(2330)、聯發科(2454)為要角。ASIC(特殊應用晶片)設計公司則如世芯-KY(3661)、創意(3443)等,亦具有指標性。

而在中游的AI伺服器與相關零組件方面,除了伺服器代工的鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)、緯穎(6669)之外,其他如板卡廠技嘉(2376)、華碩(2357);電源供應器的台達電(2308)、光寶科(2301);散熱廠雙鴻(3324)與奇鋐(3017);高階ABF(高頻環氧樹脂)載板欣興(3037)等,也可留意題材發酵的助攻力道。

國防軍工部分,行政院期待打造台灣成為亞太第一無人機民主供應鏈中心,並推動國機、國艦國造自主能量。其中航太及軍機領域,漢翔(2634)、長榮航太(2645)、亞航(2630)皆具有研發及維修航太零組件能力。駐龍(4572)、豐達科(3004)、寶一(8222)、晟田(4541)分別在航太扣件、精密零組件及複合材料等領域具技術優勢。

在國艦國造方面,以承接海軍艦艇建造和維修業務的龍德(6753)、台船(2208)為指標。另如雷虎(8033)、邑錡(7404)、中光電(5371)等,則是積極投入無人機的研發製造以及影像感測等。

其他國防通訊相關還包括全訊(5222)、昇達科(3491)、星通(3025)等。

至於次世代通訊,主要為推動研發自主技術的6G基地台,並計畫在2027年發射首枚B5G低軌通訊衛星。相關的零組件及廠商有:PCB(印刷電路板)廠華通(2313)、銅箔基板廠台光電(2383)、天線廠金寶(2312)、建漢(3062)、啟碁(6285)等。

另方面,行政院推動台灣資安產業產值破千億元,其中有三百億元規畫由安控產業貢獻,在此領域,晶睿(3454)較早開始布局IP Camera和AI影像分析技術,奇偶(3356)則持續投入AIoT安防解決方案。

另如陞泰(8072)、彩富(5489)、昇銳(3128)等,亦皆被認為具有安控相關題材。

綠電儲能業務重要性漸增

在綠色能源部分,一方面時值美國圍堵中國太陽能商品,台灣的業者有機會受惠;另一方面,在台電有可能擴大尖峰及離峰電價的價差政策下,儲能系統的重要性也日益凸顯。在此部分,台達電、中興電(1513)、華城(1519)、亞力(1514)、東元(1504),以及錸德集團下的錸寶(8104),都在積極發展儲能業務。

整體來說,相關標的固然不少,但若以第一季營收成長幅度、個別產業地位等因素綜合考量,則可在每個次產業精選二到三檔優先鎖定。例如附表中第一季營收較去年成長三成以上的個股,可留意股價拉回時分批布局的機會。

最後需要注意的是,有些520概念股的股價波動受市場氣氛影響較大,因此若在520前股價已經漲了一大段,須留意520後可能反受賣壓,有意趁題材效應介入者,宜把握適當進出時機。

(本文作者為證券分析師,現為仲英財富投資長)

