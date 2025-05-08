卡位520行情！奇鋐、華城…鎖定賴清德5大信賴產業 15檔政策受惠股出列

撰文‧陳唯泰

賴清德總統提出五大信賴產業，代表政府產業發展重點方向，適逢總統就職周年，相關族群也有話題可期。 特別是現今關稅風暴還未平息之際，520行情似乎更值得留意。

時序進入5月，往往是股市的淡季，連國外都有「Sell in May and go away」的說法。但有些情況可能是例外。

以台股來說，每年5月20日是總統的就職周年日，依照往例，總統會在這天發表就職演說，而演說內容，往往會指引台灣未來發展方向，因此「520概念股」主要就是針對台灣將來會投入發展的產業，再擴大延伸。

賴總統上任後，已提出了五大信賴產業，並編列預算、積極推動。以台股現階段處在「關稅烏雲籠罩、行情且戰且走」的氣氛下，這些明確受惠政策的族群，有較高機會成為市場焦點。

AI上下游、零組件仍強勁

在AI部分，根據行政院公告的目標，其內涵包括推動AI、軟體、資安等數位經濟產業，使得相關產值能在2026年突破兆元。

目前已積極切入的台廠不少，上游的晶片仍以台積電（2330）、聯發科（2454）為要角。ASIC（特殊應用晶片）設計公司則如世芯-KY（3661）、創意（3443）等，亦具有指標性。

而在中游的AI伺服器與相關零組件方面，除了伺服器代工的鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、緯穎（6669）之外，其他如板卡廠技嘉（2376）、華碩（2357）；電源供應器的台達電（2308）、光寶科（2301）；散熱廠雙鴻（3324）與奇鋐（3017）；高階ABF（高頻環氧樹脂）載板欣興（3037）等，也可留意題材發酵的助攻力道。

國防軍工部分，行政院期待打造台灣成為亞太第一無人機民主供應鏈中心，並推動國機、國艦國造自主能量。其中航太及軍機領域，漢翔（2634）、長榮航太（2645）、亞航（2630）皆具有研發及維修航太零組件能力。駐龍（4572）、豐達科（3004）、寶一（8222）、晟田（4541）分別在航太扣件、精密零組件及複合材料等領域具技術優勢。

在國艦國造方面，以承接海軍艦艇建造和維修業務的龍德（6753）、台船（2208）為指標。另如雷虎（8033）、邑錡（7404）、中光電（5371）等，則是積極投入無人機的研發製造以及影像感測等。

其他國防通訊相關還包括全訊（5222）、昇達科（3491）、星通（3025）等。

至於次世代通訊，主要為推動研發自主技術的6G基地台，並計畫在2027年發射首枚B5G低軌通訊衛星。相關的零組件及廠商有：PCB（印刷電路板）廠華通（2313）、銅箔基板廠台光電（2383）、天線廠金寶（2312）、建漢（3062）、啟碁（6285）等。

另方面，行政院推動台灣資安產業產值破千億元，其中有三百億元規畫由安控產業貢獻，在此領域，晶睿（3454）較早開始布局IP Camera和AI影像分析技術，奇偶（3356）則持續投入AIoT安防解決方案。

另如陞泰（8072）、彩富（5489）、昇銳（3128）等，亦皆被認為具有安控相關題材。

綠電儲能業務重要性漸增

在綠色能源部分，一方面時值美國圍堵中國太陽能商品，台灣的業者有機會受惠；另一方面，在台電有可能擴大尖峰及離峰電價的價差政策下，儲能系統的重要性也日益凸顯。在此部分，台達電、中興電（1513）、華城（1519）、亞力（1514）、東元（1504），以及錸德集團下的錸寶（8104），都在積極發展儲能業務。

整體來說，相關標的固然不少，但若以第一季營收成長幅度、個別產業地位等因素綜合考量，則可在每個次產業精選二到三檔優先鎖定。例如附表中第一季營收較去年成長三成以上的個股，可留意股價拉回時分批布局的機會。

最後需要注意的是，有些520概念股的股價波動受市場氣氛影響較大，因此若在520前股價已經漲了一大段，須留意520後可能反受賣壓，有意趁題材效應介入者，宜把握適當進出時機。

（本文作者為證券分析師，現為仲英財富投資長）

本文授權自今周刊，原文見此。

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