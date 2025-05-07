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2025兩岸三地1000大／陸戒斷美進行中！紅色供應鏈團結「降價衝量」...台商一手觀察報告

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 唐紹航
攝影 唐紹航

撰文‧今周刊編輯團隊

4月3日，美國對等關稅震撼全球，而第二大經濟體中國，在經歷與川普多輪「報復攻防」後，已形同在貿易上幾乎與美國「全面脫鉤」。究竟，川普的「極限關稅」將給中國帶來多大衝擊？

攤開中國海關統計，2024年中國對美國出口總額5246億美元，占整體出口總額14.7%。在出口總額大於200億美元的產業中，對美出口占比最高的玩具約33%，金額269億美元，最低的閥門和旋塞約19%，金額43億美元。

「假設中國對美國『一分錢也不出口』⋯，對中國GDP（國內生產毛額）的拖累，大概是3個百分點。」高盛首席中國經濟學家閃輝同時預警，至少有1000萬到2000萬的中國就業人口可能受到衝擊。

儘管如此，中國並沒有躺平的打算。

一名在杭州與柬埔寨都有家具工廠的台商總經理，以自身在中國經商15年的體悟，認為中國經歷2022年上海封城經驗後，「那4個月，某種程度，就是（中共）中央在做『極限壓力測試』。」

上海松江台商副會長、慶益鞋業董事長吳易倉認為，儘管中美脫鉤喊了多年，但仍有太多商品高度倚賴中國供給。「如果是運動鞋、皮鞋，今天中國不供應，還可以從東南亞出貨，但像牙膏、牙刷、水桶、拖把、杯子、刮鬍刀等這些更『偏門』、量相對少，但款式多的雜貨，目前很難找到中國以外的替代生產國。」吳易倉說。

此外，近年來，紅色供應鏈為了去化產能，向全世界低價傾銷倒貨，產品出海到全世界，早就拓展歐亞非等市場，且面對川普關稅衝擊，整個中國供應鏈罕見的「團結」。

吉米希紡織的老闆娘黃生描述，從原材料到面料商，再到服裝加工費、乃至運費，大家共體時艱「全部都在降價」，一起追求「降本增效」，儘管利潤率被壓到僅剩2%到3%，但出貨量仍持續增加，過去1年營收反而大幅成長。「業績相較去年同期，大概翻了3倍左右。」黃生笑說。

經過1年調整，吉米希內單和外單比重，從1比9來到5比5，更大降對美國市場的依賴。

一名在杭州耕耘多年的台商觀察，關稅衝擊只是加快中國近年早已如火如荼展開的「國產替代」與技術創新進程。

根據本刊與《台灣經濟新報》合作的「2025年兩岸三地一千大企業市值」排名顯示，截至今年4月22日止，中國市值成長、營收和獲利表現最好的幾個產業，例如AI、半導體及電動車等，恰恰是中國近年高度重視、扣緊中美脫鉤與技術自主創新的族群。

前北京大學國家發展研究院院長、現任該校特聘教授的姚洋近日發文指出，「美國和歐洲開始要求中國以技術換市場，這從側面反映了中國技術的進步和競爭力的提升。」

大摩中國首席經濟學家邢自強則認為，目前美國每年進口商品價值約3兆美元，若川普的貿易保護主義政策上路，將導致這部分市場逐漸封閉。而中國未來5年消費內需若能增加3成，正好就是增加3兆美元，「恰好可以填補美國貿易保護主義造成的全球需求空白，為全球各國提供市場機遇。」

戒斷美國，壯大內需，走向世界，是面臨川普極限關稅戰下，中國從上到下都正在譜寫的一首經濟與產業進行曲。這首曲調的演奏過程，注定充滿種種不協調的和弦與雜音，但多數專家認為，這是中國轉型路上，無可迴避的陣痛與挑戰。

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