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台幣狂升台灣快完蛋？有媒體販售台灣危機論 老謝揭1數字：經濟多空 常在一念之間

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片

文．謝金河

經濟的多空，常在一念之間！

今天川普接受訪問，又語出驚人說中國經濟快崩潰！也有媒體說：經濟慘況怕被摸清，北京蓋牌數百項數據！但真的是如此？恐怕有待時間來印證。

川普常常語出驚人，但中國經濟體夠大，不會三兩下就崩潰！中國經濟數據蓋牌，也不是這兩個月才發現，中國國家統計局公布的數據，一直以來都是僅供參考。

這兩天，新台幣狂升，很多人呼天搶地，以為台灣快完蛋！幾十年來，台灣一直有人唱衰，但一個國家的經濟，有一直衰敗到貨幣貶值到變成壁紙倒下的，很少因為升值而滅亡的。

4月以來，狙擊台幣升值的背後勢力，先是透過特定媒體傳遞訊息，先用大麥克理論，暗示川普要求台幣升值到13.3，這個數字夠嚇人，因此能形成影響力。一時之間，大家都在討論13.3。

下一個是傳遞美國要求台灣把外匯存底拿去買美國零息100年國債，這是白宮首席經濟顧問Stephen Miran個人不成熟的觀點，卻廣泛流傳，陳冲前院長用「可悲，可惡，可怖」來形容，直指台灣會毀滅。

接下來是經濟學人暗指川普會出賣台灣，連續四年販售台灣危機論。從13.3，到海湖莊園恊議，這些訊息透過特定媒體，有報紙，雜誌，電視，網路，不斷放送⋯⋯經過這一番驚嚇，出口商，投資者紛紛拋售美元，台幣急升，大家又奮力炒作出口商會遭到多大損失！其實恐嚇投資人的媒體一個月前才恐嚇台幣會跌到35元，進口商慘慘慘！

只有一個月的光景，新台幣有這麼大的變化？5日央行總裁楊金龍出來開記者會，公開表示市場上有為數龐大的禿鷹，央行不會坐視！其實台灣有逾六千億美元的外匯存底，市場上只要有人拋美元，央行很簡單就可以買回來，這就是什麼叫干預！台灣有那麼弱？

股市，匯市，債市，波動是常態，但異常波動，政府就要扮演重要角色，這是政府的責任！這次新台幣震撼，也是一堂課！

本文授權自今周刊，原文見此

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