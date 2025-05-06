台幣兌美元盤中天天暴升逾1元 楊金龍喊話匯市圈：非理性拋匯恐傷己！波動大關鍵是它

【文．鄭鴻達】

在美國總統川普發動關稅戰後，各國紛紛展開對美貿易談判。近日台幣兌美元漲勢兇猛，周一（5/5）盤中更一度觸及29.59元、升幅達4.7%，創歷史新高。 在央行總裁楊金龍宣布下午4點半將親上火線召開記者會後，台幣漲勢收斂、終場收30.145元力守30關卡、漲幅2.96%，匯價仍創近3年新高。 楊金龍在記者會上強調，央行並未參與台美經貿工作小組，美國財政部也沒要求台幣升值，「媒體報導之海湖莊園協議所謂的美國可能要求貨幣升值、轉換百年債券等議題，均屬市場人士臆測」。 楊金龍說，近年來台灣對美國貿易順差擴大，主要反映美國對台灣資通訊產品需求大增所致，而非匯率因素。他重申央行不會操縱匯率，且近年來台灣亦未被列為匯率操縱國。 楊金龍也向市場評論人員喊話，勿以臆測方式評論國內匯市相關議題，以免影響國內匯市秩序及穩定，甚至波及實體經濟；他也向廠商喊話，不要聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而拋匯，最終反而損及自身利益。 行政院經貿談判辦公室也聲明呼應，強調「對美關稅談判未觸及匯率議題」，並表示行政院2024年11 月成立台美經貿工作小組以來，由行政院副院長鄭麗君擔任召集人，小組成員未包括央行，「鄭副院長率領的對美談判小組中，也未包括央行」。

台幣兌美元盤中升破30元，終場收30.145元

新台幣兌美元周一（5/5）早盤大幅升值，一度升破30元關卡，最高觸及29.59元，單日升值達1.474元、升幅逾4.7%，創歷史新高。不過在央行下午4時30召開記者會訊息出來後，終場仍收在3字頭30.145元，升值9.19角，升幅2.96%，匯價創近3年新高。

楊金龍：新台幣升值預期心理增美元供給 致今年匯率波動幅度擴大

楊金龍指出，第一，我國經濟基本面表現良好，據主計總處發布，2024年經濟成長率初步統計數為4.59%，2025年第一季經濟成長率概估數為5.37%，優於美國、中國大陸、新加坡及南韓。

楊金龍說，第二，今年以來，金融市場逐步修正上年10月興起之川普交易，惟4/9迄今，美國川普總統宣布對等關稅暫緩90天實施，並開始與主要貿易對手國協商，全球股市回溫；此期間外資匯入資金投資台股，加以廠商因新台幣升值預期心理而增加美元供給，致本年迄今(5/5)新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

沒參與台美經貿工作小組 楊金龍：海湖莊園協議報導純屬臆測

楊金龍強調，第三，央行並未參與台美經貿工作小組，而美國財政部也未要求新台幣升值；近年來台灣對美國貿易順差擴大，主要反映美國對台灣資通訊產品需求大增所致，而非匯率因素。他強調央行不會操縱匯率，且近年來台灣亦未被列為匯率操縱國。

楊金龍表示，第四、媒體報導海湖莊園協議(Mar-a-Lago Accord)，提及美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值及轉換百年債券等議題，均屬市場人士之臆測，並非事實。白宮經濟顧問Stephen Miran日前已澄清，百年債券的構想是他加入川普團隊前所提出，並未納入當前川普政府政策選項。

楊金龍指出，第五，前述美國換債議題，據悉美國財長貝森特(Scott Bessent )表示，並未有相關計畫；美國財政部於本年4月30日公布第二季度再融資聲明稿及webcast記者會指出，預計未來維持原有之發債計畫，也未提及百年債券或外國持有美國公債課稅等議題。

喊話市場評論人員、廠商 楊金龍：勿臆測、勿聽信誇大不實分析

楊金龍說，第六，央行籲請市場評論人員切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，俾避免影響國內匯市之秩序及穩定，甚至波及到實體經濟；第七，楊金龍喊話，呼籲廠商不要聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而拋匯，最終反而損及自身利益。

行政院經貿辦指出，台灣政府團隊於美東時間 5 月 1 日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。會談期間雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。

經貿辦表示，有關媒體詢問，台灣政府團隊此次在華府與美方進行關稅談判期間，有無談及匯率一事，行政院經貿談判辦公室表示，關稅談判並未觸及匯率議題。

經貿拜解釋，行政院去年11 月成立台美經貿工作小組以來，由鄭麗君擔任召集人，小組成員未包括央行，「鄭副院長率領的對美談判小組中，也未包括央行」。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

新台幣衝上29元，盤中再度暴升逾1元！手上的美金該怎麼辦？我該趁便宜買美金嗎？美金還會再跌？達人2情境分析

美元回貶打一拳、美債價格走低又是一巴掌…現在就是考驗信心的時刻！大佛李其展拆解美債後市

電子業大廠長期「毛三到四」，台幣急升對毛利大不利！惟鴻海、廣達看法要到本月法說會才揭曉

2026(115年)行事曆搶先看！過年放幾天？寒暑假何時放？7個連假請假攻略必看，7天假能恢復？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】