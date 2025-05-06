關稅戰讓4月不好過！謝金河憶「50年前的4月」：川普讓美再偉大 心中有越戰也有雷根

【文．謝金河】

4月30日這一天，越南政府慶祝越戰結束50週年，這也代表南北越統一悄悄過了半世紀。1975年4月29日，美國出動軍機從西貢撤出1400個僑民，30日北越軍隊攻下西貢，南北越統一，這場戰爭也讓美國留下不光彩紀錄。

而在這個風雨飄搖歲月，領導台灣的蔣介石在4月5日因心臟病辭世，那個時候，我讀高二，全台如喪考妣。50年前的4月，就像今年4月川普對等關稅般的難受。

美國在越戰弄得灰頭土臉，這是戰略上的失誤。1955年越戰爆發，到1962年美國派兵支援南越，一直到1973年巴黎和會，美國足足打了12年越戰，投入軍費1500億美元，造成58209人死亡，30.4萬人受傷，超過2000人失蹤。如果把越南加在一起看，這場越戰造成110萬人死亡，60萬人受傷，逾33萬人失蹤的慘劇。

越戰繼韓戰之後，這是二戰後最大規模的戰爭，美國經歷了甘廼迪，詹森，尼克森及福特四任總統，福特也因為越戰爭議敗給卡特。不過卡特的4年，除了越戰傷痛，美國經歷兩次能源危機，油價從兩美元左右漲至42美元，美國出現停滯性通貨膨脹，後來利率拉升至20%。

1980年雷根和卡特選總統，雷根在辯論會上問：你的日子過去四年過得好？輕鬆擊敗卡特！接下來是雷根的8年。川普這次的讓美國再偉大，心中有越戰，也有雷根！

本文授權自今周刊，原文見此。

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