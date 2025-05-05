145%關稅若打台會怎樣？台商如何去對的地點…最懂電動車的男人：「這3地」商機很大

文．蘇芳禾

美國總統川普關稅壓境，台灣企業面臨「第二次供應鏈出走」挑戰。中經院院長連賢明週三（4/30）在座談中直言，若中國無法再對美輸出、改轉其他市場傾銷，台灣傳產恐首當其衝，建議政府協助東南亞台商進行「在地轉型」，經營東南亞當地市場。 台灣電動車聯盟副理事長／摩比和協（M Mobility）董事長鄭顯聰建議，政府可整合中國台商產業鏈，幫助他們到對的地點。以電動車領域來說，除了美國之外，他認為中南美洲、東歐、中東有很大商機。 前外交部長田弘茂則是認為，在資源有限的狀況下，若要南向，建議可以投入到菲律賓、印度。

財團法人國策研究院30日上午舉辦「川普新政對國際秩序的挑戰與重塑」座談會，邀請學者、專家、業者與會，分析川普各種新政對於台灣和全球的挑戰和契機。

中經院：協助東南亞台商進行在地轉型

與會的中華經濟研究院院長連賢明指出，中國產能若不能銷往美國，庫存壓力上升，台灣傳產就要很小心，因為會跟台灣出口的國家競爭。

連賢明分析，對台灣影響較大的是「供應鏈」，川普第一任和拜登時期，都是要求供應鏈「離開中國就好」，台商移往東南亞和墨西哥，這次會不會又面臨第二次供應鏈移轉，要轉去美國還是哪些國家，是台廠要面對的挑戰。

「挑戰外也有機會」，連賢明說，接下來台灣會大幅投資美國，過去台灣一直希望在中國建立品牌，但失敗比較多，現在或許可以思考，透過美國市場建立品牌，目前有一些廠商正在嘗試且做得不錯，例如鼎泰豐、85度c等。

另外，台灣大多為製造業方面人才，可是若接下來要去開發美國市場，要面對的就是行銷人才、法務人才，要如何去做在地化，屆時都會變得很關鍵。

連賢明也建議，政府能協助東南亞台商進行「在地轉型」，不再以外銷、而是以東南亞當地市場為主。東南亞人口年輕，很有開發潛力，過去台灣把這裡當成生產基地，未來可以考慮開發（當地市場）。

跟美國對等關稅可談哪些 學者：讓利費、合作紅利

具有央行董事身份的成大經濟系主任林常青則是引用大衛．巴維雷斯（David Baverez）的專書《歡迎來到戰時經濟》觀點，認為應該把現在當成類似戰時，管理供應鏈思維要往新的方向修正，供應鏈、技術、科技要強化安全，未來美國的政策都會圍繞這個理論前進。

林常青直言，川普政府會長期往積蓄美國國力方向去談判，接下來他希望不只是產業，生態鏈、人才也要過去美國。

至於跟美國「對等關稅」可以談哪些？林常青認為可能包括「讓利費」，也就是過去透過貿易賺的順差，要讓利一些給美國，而讓利後面會有一些「合作紅利」，透過關稅形成新的貿易夥伴和同盟。

此外，可能還包括「是否有助於美國防堵第二經濟強國的發展」、是否可以提供技術、資金、新的產業生態鏈、關鍵產品、稀土資源等等。目前談得比較順利的國家是印度。「關稅是一個槓桿，他想要來移動全世界新秩序。」

林常青說，川普的主要目的已經慢慢達成了，後面他還要推動減稅，讓各國貿易談判陸續談成後，資金快點投資美國。

專家：三面向支持傳產 國防高科技，航太是選項

中山大學財務管理系主任蔡維哲指出，中國產品在這些年透過補貼、一代一路，低價傾銷世界各國，像是電動車、太陽能板、電池都有很大衝擊，可以預測這次關稅將加速亞洲供應鏈去中國化。

蔡維哲說目前手機、半導體暫時獲得關稅豁免，因此目前衝擊較大的是傳產、中小企業，包括機器設備、金屬加工、水五金、金屬釦件等。行政院應變速度值得拍手，但是廣度和深度還需要更強。

在關稅戰之下，各國都在處理中國傾銷議題，蔡維哲舉例，這幾年來中國透過不公平的補貼，影響台灣鋼鐵、石化、水泥業者獲利，財政部今年才要調查中國啤酒傾銷。相較於東協國家對中國發起 96 件貿易壁壘調查，其中 74 件涉及反傾銷案件，財政部過去只有8個案子，台灣的公部門應該要加大對產業支持。

蔡維哲說，各國都對鋼鐵等傳產有很大支持，目前台灣只有利息補貼、補助傳產業者設備汰換，應該要三面向支持：1.加速鼓勵製造業者往高精度、高強度、高耐度、高附加價值產業，例如國防高科技，航太產業。

2. 輔導產業區域佈局，脫中入北，在美、歐、亞洲都建立服務據點。

3. 建立產業多元韌性供應鏈，產業維持高標準、高透明度供應鏈，跟中國供應鏈做出差異化。另外，他也呼籲政府應該要輔導產業，往技術服務品質去轉型。

電動車業者：中南美洲、東歐、中東有商機

剛從中國返台，號稱「台灣最懂電動車的男人」臺灣電動車聯盟副理事長／摩比和協（M Mobility）董事長鄭顯聰指出，這場座談都是經濟、政治專家，只有他是唸機械系，他想的跟大家會比較不同，「要能落地最重要！」

鄭顯聰說，他從中國看到的改變是，中國在這次的變動中很快做調整，所以台灣不要想太久，「反應速度要快，想太多都沒用」。

他解析，台灣核心優勢是有完整的供應鏈，靈活高效的中小企業網絡，良好的工程教育背景人才，和開放文化，但是台灣太依賴單一市場，「大家要想，若今天145%關稅打的是台灣，那我們會怎樣？」

鄭顯聰說，希望政府能把中國的台商產業鏈做整合，幫助他們到對的地點。目前電動車領域，除了美國之外，他認為中南美洲、東歐、中東有很大商機，希望產業鏈可以往這些區域移動。

黃日燦曝曾與川普談判 「講話不用呼吸、舌戰群雄」

台灣產業創生平台創辦人董事長、律師黃日燦透露，他曾經在1980年代跟川普在同房間談判過，當時就想，怎麼有人可以不用呼吸、一直講話，舌戰群雄，不只打對方還打自己律師，當時就對他印象深刻。

黃日燦也打趣說，過去他也曾代表中華汽車跟中國國家主席習近平打交道，完全沒想到今天會變成一個這麼重要的人物，「表示我識人不明」。

他指出，台灣企業過去被紅色供應鏈打得鼻青臉腫，這幾年已經在轉型，所以面對這次川普的關稅打擊，台灣體質已經比以前好。

他建議若是優勢產業，要不斷加速升級、定價群拉高；至於非優勢產業，則要分散市場，想辦法轉戰場或是換跑道，川普想讓製造業回美國，台灣是首選之一，這次危機說不定可創造第二次經濟奇蹟。

前外交部長：南向資源應投入菲律賓、印度

前外交部長、國策研究院董事長田弘茂指出，不要把美國當成一個單元，因為川普團隊有嚴重分歧，主要是針對中國有三種不同意見，第一種是以川普第一任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）為首，希望把中共政權拉下，但現在已經「out」。

第二種是川普的高級貿易暨製造顧問納瓦洛（Peter Navarro）為首，這派希望用各種方法，在貿易、科技、軍事上嚇阻、圍堵中國，沒有要跟中國打仗。第三種則是美國財政部長貝森特（Scott Bessent），他的興趣是談判，現在是由他主導。

田弘茂說，要注意哪種時空下，誰會站在最前面，台灣要應對川普、關稅等局勢時，應該要了解這些事情。

田弘茂也建議，台灣的資源有限，未來若要南向、往南走，所有東南亞國家中菲律賓最重要。菲律賓長期被忽略，台商也比較少，但是美國要在菲律賓建立十幾個軍事基地，又離台灣很近，未來會是台灣在東南亞最重要的盟邦。

此外，他也認為，印度在國防、經濟與台灣高度互補，台灣硬體和晶片強，印度軟體很好，所以站在台灣立場，資源要投入，就是投在菲律賓和印度。

本文授權自今周刊，原文見此。

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