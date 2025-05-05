2025報稅8項變動！符合要件可分36期無息緩繳 專家：存股族這樣報稅最有利

文．周靖璞

2025報稅季到來，今年不只報稅截止日延至6月30日，多項稅制包含免稅額、基本生活費、標準扣除額與多項特別扣除額皆上調。信達聯合會計師事務所所長胡碩勻指出，配息報稅、夫妻報稅，選對方式可省下數萬元。他建議納稅人，若單身者列舉支出高於13.1萬元，夫妻合併為26.2萬元，使用列舉扣除額能夠更加節稅。

特別扣除額8項變動

房租認列額度提高

2025年申報2024年綜合所得稅，今年將免稅額、扣除額、課稅級距做了全面調整，每人免稅額提高為9.7萬元，相較去年度增加5,000元。標準扣除額增加為13.1萬元，相較去年度增加7,000元；基本生活費調高至21萬元，相較去年度增加8,000元，也就是說若所得少於21萬元不會被課稅。

納稅人報稅時常遇到該使用標準扣除額或列舉扣除額?胡碩勻分享一簡單判斷方式，若單身者列舉支出高於13.1萬元、夫妻合併高於26.2萬元，就可考慮使用列舉扣除額。

胡碩勻提醒，政府對特殊狀況或身分者提供的特別扣除額，可依自身需求選擇是否要報稅，需特別留意2025年的8項變動，避免漏報損失減稅機會。

薪資所得特別扣除額：調高至21.8萬元，適用一般上班族。

儲蓄投資特別扣除額：申報戶利息所得未超過27萬元者可扣除。以利率1%計算，本金約2700萬元以下。

身心障礙特別扣除額：金額21.8萬元，不分嚴重程度，需持有身心障礙手冊證明。

教育學費特別扣除額：限大專以上（含五專後兩年），每人可扣2.5萬元。

幼兒學前特別扣除額：六歲以下子女可扣15萬元，第2胎起每人再加扣22.5萬元。

長期照顧特別扣除額：家中有高齡長者有長照需求，依巴氏量表或長照收據證明，金額為12萬元。

房屋租金支出扣除額：金額由12萬元提高至18萬元。

財產交易損失扣除額：於前3年度發生之財產交易損失，可檢附證明損失單據申報扣除，但申報扣除之數額，以不超過本年度申報之財產交易所得為限。若當年沒有財產交易所得，或扣除不足者，可在往後3年度內扣除。

胡碩勻表示，新制中最受關注的，莫過於租金特別扣除額的調整。2025年起，租金由列舉扣除額轉為特別扣除額，不必再因為選擇標準扣除額導致租金開銷無法節稅。改列特別扣除額後，金額也從12萬元提高至18萬元，對無自有住宅的租屋族更加有利。

不過，胡碩勻特別提醒，申報戶若同時有申請租屋補助，則無法全額扣除。且租金支出扣除額亦設有「排富條款」與「排屋條款」，若所得稅率在20%以上，或本人、配偶或直系親屬名下擁有房產，無法適用。「子女遠赴外地就學，也可申報租金扣除，記得提供學籍與戶籍不一致的證明文件。」胡碩勻補充說明。

小資夫妻報稅攻略

配息節稅、可分期緩繳

胡碩勻以行政院主計總處公布的2024年全體工業及服務業員工每月總薪資，設定以下兩位人物模板做稅務試算參考。

小寶：固定月薪6萬元上班族。父母皆年過65歲，父親領有身心障礙手冊已退休，母親在家做手工藝上網販售，平時有做股票投資累積股息收入。

小美：浮動月薪5-10萬的業務員。和小寶於2023年1月結婚，2024年3月育有一子。和小寶於台北市租房，房屋租金每月2萬元。

計算應納稅額公式為：

應納稅額 = 所得淨額 x 課稅級距稅率 - 累進差額

夫妻收入差異大

分開報稅更節稅

胡碩勻表示，一人免稅額為9.7萬，兩人為19.4萬，兩人使用標準扣除額加總為13.1*2=26.2萬，由於兩人都是受薪族，適用薪資所得特別扣除額，加總為21.8*2=43.6萬。兩人育有一位未滿6歲的小孩，可再扣除幼兒學前特別扣除額15萬。由於該年房租總支出為24萬，得扣滿租金特別扣除額18萬。因此夫妻兩人113年度免稅額加總為122.2萬。

由於小寶與小美兩人的年薪總額落在132萬至192萬區間，因此當年度所得淨額區間為9.8萬至69.8萬，若少於59萬則所得級距位在5%，應繳納稅額約在29,500元內；若收入高於59萬所得級距會列在12%，應繳納稅額會在42,460元內。

胡碩勻建議，若雙方收入差距不大，合併申報通常稅負較低；若夫妻兩人收入相差很多，例如先生所得級距落在40%、太太落在5%，建議兩人分開申報較省稅，因為夫妻若合併申報，太太收入也要加入先生40%所得級距計算，相較之下並不划算。

申報扶養

依據財政部規定，父母親等直系尊親屬年滿60歲或未滿60歲但無謀生能力，可免證明申報扶養，70歲以下有9.7萬免稅額，年滿70歲以上每人可扣除14.55萬。小寶的父母為65歲，可直接列報扣除9.7萬稅額。

胡碩勻進一步補充，即使小寶父母未滿60歲，因父親領有身心障礙手冊，仍具備申報扶養條件；而母親經營手工藝事業若年收入未滿21萬，也會被視為「無謀生能力」可申報扶養。

配息課稅

現代人投資理財觀念盛行，許多人致力於增加主動收入的同時也積極打造配息被動收入，胡碩勻指出，理財商品配息的屬性不同也會有不同的課稅方式，若是銀行定存取得的利息收入，可享有儲蓄投資特別扣除額27萬元。

股利收入，現有兩種計稅方式，一是合併計入所得級距內計算，可抵扣8.5%，上限為8萬元；若股利高，又屬於所得級距40%計稅的高所得族群，採一口價28%計稅較划算。

胡碩勻提醒，面對美國對等關稅衝擊，申報期限延後至6月30日截止，納稅人若因天災、重大事件、不可抗力因素、經濟困難等，可申請延期或0利率分期繳納，最多可分36期，「若遭遇非自願離職、減薪、無薪假等都屬於經濟困難因素，尤其今年關稅影響很多企業，政府有訂立相關辦法協助民眾度過困難，納稅若有困難，可積極提交相關證明文件爭取緩繳機會。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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