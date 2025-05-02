日律師旅居台灣十年「過大馬路時常害怕」…他質疑人口差五倍 為何台交通事故死亡數更多？

【文．劉煥彥】

旅居台灣已有十年的日本商業律師田代俊明，日前在當代日本研究學會成立15周年慶祝大會的當前台日關係座談會致詞時表示，台灣人口明明與日本相差五倍，台灣每年的交通事故死亡人數竟然比日本還高，連他自己過馬路時都「常常感到害怕」。 他以過去日本經驗指出，日本每年交通事故死亡人數曾高達1.5萬人，遠比現在台灣還嚴重，但經過多年建設及努力，如今已遠低於這個數字。 田代俊明建議，日本在改善交通安全的經驗可以作為台灣借鏡，「如果台灣人與日本人要加強合作，可以先從降低交通事故開始」。

田代俊明：每年台灣交通事故死亡約3000人，日本約2600人

田代俊明2016年起在理律法律事務所服務，擔任特聘顧問，他除了專精智慧財產權案件，也為在台日本企業提供基於制度上和文化上差異的各種建議。

不僅如此，他在2007年通過美國註冊會計師考試及美國加州律師考試後，2022年也通過台灣專利師考試，並於2023年註冊為台灣專利師，2024年註冊為台灣商標代理人。

中華民國當代日本研究學會於3月底舉行成立15周年慶祝大會，田代俊明在「台日政經交流現況與未來發展」場次擔任引言人時表示，他非常關心交通事故在台灣經常發生，每年在台灣交通事故死亡人數大約3000人，高於日本的2600人左右，但台灣人口大約只有日本的五分之一。

為什麼台灣人口遠低於日本，每年交通事故死亡人數竟然比日本還多？

「設計行人號誌、調整紅綠燈位置，就能改善問題」

「我以前在日本生活很長時間，所以原因對我相當明顯，比如有些地方應該設置號誌，但卻沒有。」

「有些路口有紅綠燈，卻沒有行人號誌；有時候紅綠燈設置在行人不容易看見的地方，就讓行人很難辨識紅綠燈的變化，沒辦法知道到底是綠燈或紅燈。」

「此外，行人（有時）只能看到汽車用的號誌，汽車用的紅綠燈，黃燈的時間很短吧，所以很快就變成紅燈，所以在過大馬路時，我常常感到害怕。」

「這些問題其實可以透過設計行人號誌、調整紅綠燈的位置來改善，雖然可能需要一些費用，也要時間，但只要有心推動，這些措施是可以實現的。」

50年前，日本馬路上比現在台灣還危險

田代俊明指出，50年前日本也是交通事故頻傳，每年死亡超過1.5萬人，「換句話說，當時情況比現在台灣還危險」，但日本花了很長時間改善和投入經費，費用，大大降低了交通事故死亡，「因此我認為，在交通事故防止方面，日本有很多可以學習的地方」。

他認為，從日本經驗來看，少子化問題是與個人選擇有關，因此不容易解決，但降低交通事故發生，沒有什麼負面影響，「年輕人的生命因為交通事故喪失，對社會是非常大的損失，解決（方法）是可以實現的。」

降低交通事故，「只要投入足夠資金與時間，最終一定能實現」

田代俊明建議，台灣可在改善交通安全、降低交通事故上，可以擷取日本的經驗。他也把通常大家需要解決的問題或達成目標，分成四類，從中探討可行的方案。

第一類最困難，即使投入經費與時間，也無法確保能實現，「這類目標能不能達成有不確定性，不論花費多少資源，也不一定能獲得以上結果」。

第二類是需要經費與時間就能實現的，這類難度比較高，但只要投入足夠資金與時間，最終一定能實現。

第三類是只要有錢就可以解決；第四類是不需費用，又不需要時間的。

「我認為，在思考如何實現一個目標的時候，可以先將分類到這四個類別中，從而制定合適的資源。交通事故的問題，就是第二類，就是只要投入費用與時間，就一定可以達成。」

台灣行人死亡率是日本2倍，交通事故死亡率是5.89倍

交通部統計，台灣每年交通事故的死亡人數，從2008年的3474人，一路下降至2015年的2697人，後來最高回升至2022年的3064人，2024年則回落至2954人。

若單純只統計行人的死亡人數，2008年以來最高是該年的460人，2024年則是366人。

如果以2024年我國人口2340萬人計算，去年台灣整體交通事故的死亡率是每十萬人有12.62人；若只計算行人的死亡率，每十萬人有1.56人。

根據日本警察廳統計，日本的交通事故死亡人數從2014年的4113人，降至2024年的2663人。

若只統計行人的死亡人數，日本從2014年的1498人，降至2024年的965人。

日本警察廳估算，以去年日本人口1億2435萬人來說，2024年日本整體交通事故死亡率是每十萬人有2.14人；若只計算行人的死亡率，每十萬人有0.77人。

換句話說，從整體交通事故的死亡率來看，台灣是日本的5.89倍。若以行人死亡率來看，台灣大約是日本的兩倍

本文授權自今周刊，原文見此。

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