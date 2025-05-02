大阪世博「醜萌」謎樣生物成吸金利器！「脈脈」賣翻天 經濟效益有多大？

【文．鄭鴻達】

2025大阪世博4/13開幕，大會方觀察，截至4/22截止，已有逾92.7萬人次入園，不只周末，平日入園熱度有升高趨勢。大會方預計在這半年期間，能達到目標2820萬人次，其中海外旅客估350萬人，有望達標甚至超標，估可創造逾2兆日圓經濟效益。 2025大阪世博吉祥物「脈脈」（みゃくみゃく，Myaku Myaku）及其周邊商品，因其特殊「醜萌」樣貌，大受日本國內外旅客歡迎。 在會場內，許多遊客搶著與脈脈塑像或大型人偶排隊合照，授權或聯名專賣店門外，更不時大排長龍，「一脈難求」。 大阪世博海外宣傳部部長吉村佐知子說，大會海外宣傳策略之一，是帶著「脈脈」到世界各地宣傳。 她說，雖尚未統計具體銷售金額，透過銷售授權與聯名商品能帶來可觀經濟效益，各授權商店也反映，脈脈相關商品都能快速受售罄，銷售狀況很不錯。 大阪観光局MICE政策統括官田中嘉一說明，1970年大阪世博會並無吉祥物概念，當時設計意象「太陽塔」是建築物，寓意是對「人類的進步與調和」之探求。 他強調，有別於上次的世博會，「脈脈」是這次專門為2025大阪世博所特別設計的吉祥物。

2025大阪世博強力宣傳 吉祥物「脈脈」隨處可見

2025大阪世界博覽會（萬國博覽會）熱鬧登場，今年舉辦期間為2025年4月13日至10月13日，共將舉行184天。此次大阪世博有158國參展，整體參展單位約有180個，全會場總共有約200個展館，開幕迄今吸客無數。

旅客前往2025大阪世博，從抵達關西機場到會場沿途可以說是「抬頭望是脈脈，低頭看還是脈脈」。在大阪地區商店街空中掛有脈脈橫幅，人孔蓋也是脈脈，當抵達萬博會場入口，更有顯眼的「脈脈」雕像或園內多處賣店，更是排滿合照與採購人潮。

脈脈「醜萌」外型廣受遊客歡迎 周邊商品銷售熱烈

透過大會方帶著吉祥物「脈脈」到各國宣傳，成為2025大阪世博形象代表，加上與哆啦A夢、寶可夢、七龍珠，以及三麗鷗的Hello Kitty、美樂蒂、庫洛米、布丁狗、人魚漢頓等知名IP聯名，讓不少旅客心臟重擊直呼「卡哇伊」，甘心掏錢包狂買。

「脈脈」真實身份不明 藍、紅色搭配設計寓意曝光

根據官方介紹，脈脈設計單位為「mountain mountain」（山山），出自日本知名設計師暨插畫家山下浩平之手。脈脈出生於日本關西某處小泉水地，性格和藹可親但也是個冒失鬼，特長是能變成各式各樣形狀，例如雨後的彩虹。

脈脈喜歡接觸所有生物和事物。脈脈為細胞和水合為一體所產生的不可思議生物，脈脈「真實身分不明」，其紅色代表的是會分裂與增生的細胞，藍色部分則象徵會流動與改變形狀的「清水」。

「脈脈」的夢想：在大阪世博與大家相見

此外，脈脈似乎在不斷變化形態，以追尋自我想成為的模樣，現貌是模仿人類的外表，但因變化太頻繁，脈脈有時甚至會忘記自己原貌。脈脈喜歡走到戶外並沐浴於陽光下，這是它獲得能量的來源，但它也喜歡下雨天，能將雨水吸收進體內。

脈脈的夢想，是在2025年大阪世博開幕時能被大家認可，也期待和大家在大阪世博相見。

脈脈成首度為世博會設計吉祥物 呼應2025大阪世博主題概念

脈脈的設計理念，正呼應2025大阪世博設計主題「生命與生命之間的連結」。田中嘉一穿戴「脈脈」商品接受台媒聯訪，介紹脈脈各式周邊產品，並衷心期盼透過吉祥物「脈脈」，能讓來自台灣的朋友們感到親切，也對大阪世博產生興趣。

田中嘉一說明，1970年大阪世博會並無吉祥物概念，當時設計意象「太陽塔」是建築物，寓意是對「人類的進步與調和」之探求。他強調，有別於上次的世博會，「脈脈」是這次專門為2025大阪世博所特別設計的吉祥物。

2025大阪世博目標2820萬人次 海外旅客估占一成強

根據大會官方資訊，截至4/22（二）為止，已累計有92萬7875人次入園。在這逾半年的184天活動期間，大會方設定的入園人次目標為2820萬人次，其中海外旅客預估能達到350萬人次，約占整體入園人數逾1成。

日本經濟產業省委託民間智庫曾評估指出，2025大阪世博會估可創造2.9兆日圓的經濟效益。目前開展已近2周，日本國內參觀熱度尚不如預期，但大會方並不擔憂，反而樂觀評估能在184天期間內達標甚至超標。

大阪世博宣傳費用低於杜拜世博 吉祥物「脈脈」赴海外宣傳吸客

吉村佐知子4/23（三）前往展示諸多來自台灣的科技、人文元素的大阪世博TECH WORLD館，接受台灣媒體聯訪，並被問及與前一屆杜拜世博的海外宣傳費用對比、迄今入園人次、「脈脈」風潮及整體經濟效益等議題。

吉村佐知子說，她不便說明投入多少海外宣傳經費，但她透露上一屆杜拜世博海外宣傳經費非常龐大，大阪世博與之相比就少很多，這次設定整體入園目標是2829萬人次，其中海外旅客預估為350萬人次。因此，他們也帶著「脈脈」到各國加強宣傳。

吉村佐知子強調，世博會是讓世界各國交流、展示最新技術，以及促成商務合作的場合，而前一次的杜拜世博很棒，但因新冠疫情延期一年舉辦，許多人難以實體到場參觀，因此沒有機會好好吸引人潮，成為史上人數最少的一次。

台灣等五國列大阪世博重點海外宣傳國家 整體經濟效益估破2億日圓

談到海外宣傳策略吉村佐知子表示，他們的海外宣傳重點國家為韓國、中國、台灣、香港與美國，這五國正也是來日觀光前五大來源國。此外，大會也鎖定亞洲尤其是東協國家（ASEAN）為重點宣傳對象。

吉村佐知子說明，他們會根據訪客登錄資訊，掌握其來自哪一國，目前尚未進一步分析各國詳細來客人數，然至4/22截止，整體入園人次已逾92.7萬，每日約有9萬到10萬人次，他們也觀察發現，目前周末入園人數較多，但平日入園人潮有成長趨勢。

對於大阪世博預估經濟效益估逾2兆日圓，但有人認為目前國內參觀熱度或不如預期。吉村佐知子說，根據以往世博經驗，當展期進入後段時，參觀人潮熱度會逐漸拉抬升溫，因此他們目前不會下修經濟效益的評估。

本文授權自今周刊，原文見此。

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