持股1%的外資狙擊千億市值機殼大廠 「一席都不能讓」的攻防戰！可成董座洪水樹獨家告白

【文．今周刊編輯團隊】

可成預計在5月27日改選董事會，來自新加坡的外資股東TIH，在3月突然提出1席董事、3席獨立董事候選人名單，投下一枚空爆燃燒彈。

事實上，TIH籌謀許久，在2020年可成出售江蘇泰州廠的隔年，開始購入可成股票；2022年下半年，達到持股1%的狀態。可成董事長洪水樹接受《今周刊》獨家專訪表示：「他才持股1%，也從未跟公司對話，卻提了足額3席獨立董事，而且這些董事都是搞股權重整的。」他的語氣中難掩氣憤。

為何僅僅手握1%持股，TIH就讓擁有近30%股權的洪水樹芒刺在背？關鍵在於TIH提名策略，潛藏著爭奪經營權的可能性。

可成董事會的結構為4席董事、3席獨董，TIH則提名1席董事、3席獨董，瞄準獨董席次而來的意圖非常明顯。

對洪水樹而言，就算是讓出一席，也難以接受。在他看來，拿下獨董意味著「準備掌控審計委員會，這可以改變公司治理、營運方向。」

《公司法》專家、政大法學院兼任教授方嘉麟解釋，審計委員會的地位，就是「董事會的太上皇」，董事會想要執行的重大資產交易，或是想做資金融通，「都需要經過審計委員會同意，如果審計委員會沒有全數同意，進到董事會要3分之2的董事同意，才可執行。」

一名不具名的律師向《今周刊》直言，即使TIH未能取得全數獨立董事席次，「只要有2席敵對的獨立董事，就掌握可成的財報生殺大權，而且還能召開股東臨時會。」

如此沙盤推演下來，洪水樹認為對方不僅意圖董事席次，而是劍指經營權。難怪洪水樹認為，這是「一席都不能讓」的攻防戰。

此外，攤開TIH提出的3席獨立董事名單，眾博法律事務所主持律師許兆慶，是經營權之爭領域的知名律師；而香港宏富產業重組公司創始合夥人黃科傑、創投機構Inflexion Ventures Pte Ltd所有權人林祺卫，都以投資收購見長。

「他們提名的人選，幾乎清一色來自股權重整與資產操作領域，與可成的技術密集、資本密集與管理精實的調性完全不同。」洪水樹擔憂，TIH一旦掌握關鍵獨董席次，恐讓公司長期策略遭到干擾。

然而，洪水樹家族在2024年捲入內線交易疑雲，仍為可成的公司治理蒙上陰影。

TIH也透過報紙廣告抨擊，可成經營階層主力都是家族成員，相較於其他上市櫃公司，認為「可成科技有濃厚的家族色彩」。一位熟悉可成公司運作的上市公司總經理也描述，可成是標準的「one man company」、洪水樹一人領導公司。

TIH究竟是禿鷹，還是想參與營運，背後真正目的讓外界霧裡看花，也是導致洪水樹戒慎恐懼的原因。

然而，金融圈中也有聲音反應，打從賣掉泰州廠後，可成逐漸消失在法人視野。一位本土投信台股投資研究部主管提到，可成賣掉泰州廠之後，投資人愈來愈難與洪水樹當面溝通。法人的說法呼應了TIH的訴求「想要話語權，不是經營權」。

這些法人的困惑代表著3成股權的困惑，也是投資大眾的困惑。可成身為千億市值的機殼大廠，雖然正經歷成長的轉型痛苦，但有責任回應各方疑問。

本文授權自今周刊，原文見此。

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