聽新聞
0:00 / 0:00

持股1%的外資狙擊千億市值機殼大廠 「一席都不能讓」的攻防戰！可成董座洪水樹獨家告白

聯合新聞網／ 今周刊
金屬機殼大廠可成董事長洪水樹。圖／聯合報系資料照片
金屬機殼大廠可成董事長洪水樹。圖／聯合報系資料照片

【文．今周刊編輯團隊】

可成預計在5月27日改選董事會，來自新加坡的外資股東TIH，在3月突然提出1席董事、3席獨立董事候選人名單，投下一枚空爆燃燒彈。

事實上，TIH籌謀許久，在2020年可成出售江蘇泰州廠的隔年，開始購入可成股票；2022年下半年，達到持股1%的狀態。可成董事長洪水樹接受《今周刊》獨家專訪表示：「他才持股1%，也從未跟公司對話，卻提了足額3席獨立董事，而且這些董事都是搞股權重整的。」他的語氣中難掩氣憤。

為何僅僅手握1%持股，TIH就讓擁有近30%股權的洪水樹芒刺在背？關鍵在於TIH提名策略，潛藏著爭奪經營權的可能性。

可成董事會的結構為4席董事、3席獨董，TIH則提名1席董事、3席獨董，瞄準獨董席次而來的意圖非常明顯。

對洪水樹而言，就算是讓出一席，也難以接受。在他看來，拿下獨董意味著「準備掌控審計委員會，這可以改變公司治理、營運方向。」

《公司法》專家、政大法學院兼任教授方嘉麟解釋，審計委員會的地位，就是「董事會的太上皇」，董事會想要執行的重大資產交易，或是想做資金融通，「都需要經過審計委員會同意，如果審計委員會沒有全數同意，進到董事會要3分之2的董事同意，才可執行。」

一名不具名的律師向《今周刊》直言，即使TIH未能取得全數獨立董事席次，「只要有2席敵對的獨立董事，就掌握可成的財報生殺大權，而且還能召開股東臨時會。」

如此沙盤推演下來，洪水樹認為對方不僅意圖董事席次，而是劍指經營權。難怪洪水樹認為，這是「一席都不能讓」的攻防戰。

此外，攤開TIH提出的3席獨立董事名單，眾博法律事務所主持律師許兆慶，是經營權之爭領域的知名律師；而香港宏富產業重組公司創始合夥人黃科傑、創投機構Inflexion Ventures Pte Ltd所有權人林祺卫，都以投資收購見長。

「他們提名的人選，幾乎清一色來自股權重整與資產操作領域，與可成的技術密集、資本密集與管理精實的調性完全不同。」洪水樹擔憂，TIH一旦掌握關鍵獨董席次，恐讓公司長期策略遭到干擾。

然而，洪水樹家族在2024年捲入內線交易疑雲，仍為可成的公司治理蒙上陰影。

TIH也透過報紙廣告抨擊，可成經營階層主力都是家族成員，相較於其他上市櫃公司，認為「可成科技有濃厚的家族色彩」。一位熟悉可成公司運作的上市公司總經理也描述，可成是標準的「one man company」、洪水樹一人領導公司。

TIH究竟是禿鷹，還是想參與營運，背後真正目的讓外界霧裡看花，也是導致洪水樹戒慎恐懼的原因。

然而，金融圈中也有聲音反應，打從賣掉泰州廠後，可成逐漸消失在法人視野。一位本土投信台股投資研究部主管提到，可成賣掉泰州廠之後，投資人愈來愈難與洪水樹當面溝通。法人的說法呼應了TIH的訴求「想要話語權，不是經營權」。

這些法人的困惑代表著3成股權的困惑，也是投資大眾的困惑。可成身為千億市值的機殼大廠，雖然正經歷成長的轉型痛苦，但有責任回應各方疑問。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

51勞動節今年「沒有」全國放假！軍公教、7大行業得上班…算國定假日？出勤薪水怎麼算一次看

00878成降息指標？高息ETF還能買誰？0056、00919、00713...想要月領1萬元，這檔成本能少花40萬

他想「勞退自提6％」為何被打槍？達人一看搖頭：勞保掛工會當然被拒…親揭潛規則，僅1類人例外

47歲補習班老師只花2年7個月，把14萬滾成6000萬：揭短線賺錢公式，大盤在跌也能穩賺

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

0056、00878...ETF換股潮來了！陽明、可成...13檔個股坐等抬轎 卡位前留意3問題

第二季適逢產業淡季，今年更有關稅調整的不確定性，高殖利率股因此有望成為資金避風港。隨高股息ETF換股潮臨近，獲納入或增持的個股因市場關注度高，投資價值也同步提升。

持股1%的外資狙擊千億市值機殼大廠 「一席都不能讓」的攻防戰！可成董座洪水樹獨家告白

可成預計在5月27日改選董事會，來自新加坡的外資股東TIH，在3月突然提出1席董事、3席獨立董事候選人名單，投下一枚空爆燃燒彈。

浩鼎再度解盲失敗！謝金河盤點「股價慘崩」生技公司嘆：10年一覺生技夢

持續進行15年研發的浩鼎乳癌用藥解盲再度失敗，股價一直下跌到35元，這是一個令人驚駭的數字！十年前，浩鼎乳癌新藥號稱這顆藥可以救全世界，全市場為之瘋狂，很多朋友爭相買入浩鼎，而浩鼎也一飛沖天炒到755元。

新版《財劃法》營業稅歸地方 財政調度工具恐癱瘓：年金撥補、產業紓困沒餘地

新修正的《財政收支劃分法》，可能讓「營業稅率」這項重要的財政調度工具癱瘓。行政院後續的作為，將攸關中央政府未來開闢財源與扶持特定產業的彈性。

宜鼎10年前發展AI起點是「這場對話」…董座親解如何變身輝達隊友？

雖然身為全球最大工業級固態硬碟品牌，其實，宜鼎早在10年前就布局AI，如今靠著邊緣AI完整產品線，成功轉型為系統服務商。

全聯坐穩超市龍頭 林敏雄下步搶攻電商…1200家門市當後盾 目標年營收百億

全聯旗下的電商事業，今年可望達成百億元的業績目標。只有20萬品項的全電商，要如何結合集團優勢，在競爭激烈的電商市場中殺出一條血路？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。