浩鼎再度解盲失敗！謝金河盤點「股價慘崩」生技公司嘆：10年一覺生技夢

【文．謝金河】

持續進行15年研發的浩鼎乳癌用藥解盲再度失敗，股價一直下跌到35元，這是一個令人驚駭的數字！十年前，浩鼎乳癌新藥號稱這顆藥可以救全世界，全市場為之瘋狂，很多朋友爭相買入浩鼎，而浩鼎也一飛沖天炒到755元。

那個時候只有我一直潑冷水，而且示警市場炒作過頭，一定會傷及翁啓惠院長。後來浩鼎解盲失敗，翁院長也陷入官司爭議，最後辭去中央研究院院長。

這十年間，浩鼎持續進行新藥研發，但始終沒有出現營業額，如今解盲再度失敗，股價已經剩下當年天價的廿分之一，這是一個十分慘痛的經驗及教訓。

這麼多年來，我一直提醒生技產業的老闆，沒有營業額的公司，股價不要任意炒作，因為這是一個嚴重資訊不對等的市場，一般巿場菜籃族投入其中，財富可能被榨乾。

除了浩鼎，比浩鼎更早的還有基亞，2014年我們到台南參訪，整車的人都在談基亞，甚至有人說基亞股價會到6位數！我說到4位數就會有人吃上官司。當時基亞研發一顆Pi88的術後用藥，市場猛力吹噓，我一直潑冷水，後來董事長張世忠還告了我。

Pi88後來解盲失敗，股價從486元跌下來，這次跌到23.65元。基亞的大股東後來創立高端，股價也一度炒到417元，這次最慘跌到36.9元。

另一個是合一、中天，都是路孔明投資的公司，合一在20年以糖尿病新藥將股價拉升至476.5元，中天也漲到159.5元，在盛況中，路孔明又投資鑽石生技投資，大股東有蔡明忠，蔡明興兩兄弟，股東陣容堅強。但鑽石生技在興櫃交易首日衝到300元，最近最慘跌到19.9元。

這些年生技產業的老闆都很恨我，很多人說新藥必須經過漫長研發，不可能很快看到營收，這我同意，但我對資訊不對稱的惡性炒作更反感。還有產業中有很多不肖業者熱中「印股票換鈔票」，沒有營業額，虧損累累的公司，股價可以上千元，這是很不可思議的事。

這些年，也有一些很爭氣的生技公司，像保瑞透過併購，去年Eps38.6元，股價一度上千元。美時去年也交出Eps19.35元的好成績。過去也有一些爭議的藥華藥也有了營收，也有EPS，這是難得的正面教材！

本文授權自今周刊，原文見此。

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