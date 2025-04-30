0056、00878...ETF換股潮來了！陽明、可成...13檔個股坐等抬轎 卡位前留意3問題

【撰文．李瑞瑾】

第二季適逢產業淡季，今年更有關稅調整的不確定性，高殖利率股因此有望成為資金避風港。隨高股息ETF換股潮臨近，獲納入或增持的個股因市場關注度高，投資價值也同步提升。

4月以來，全球金融市場隨美國總統川普的對等關稅消息起伏；動盪之際，台股資金明顯流向有高殖利率護體的防禦型標的。

觀察4月截至25日之三大法人買賣超排行，可發現法人資金明顯青睞金融、電信股等防禦型標的。科技股亦偏好具五％以上高殖利率的個股，如聯電（2303）、仁寶（2324）、廣達（2382）等，累計買超逾3萬張。

高息股不只能在亂市中提供下檔保護，接下來，隨高息ETF換股高峰來臨，去年獲利佳的高息股，也將成為第二季資金簇擁族群。

群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠便直言：「高息股，是現階段投資人比較可以放心介入的標的。」

千億高息ETF帶動

選股參考殖利率、動能指標

高息ETF換股高峰介於4月下旬至6月，有19檔標的將先後調整成分股，包含6檔規模破千億元的高息ETF：元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713），以及元大台灣價值高息（00940），料將掀起大規模資金挪移。高機率獲高息ETF納入持股，或是目前已為持股、但有望進一步被提高權重的個股，也將成為投資人提前卡位目標。

計算已公告股利的上市櫃市值前三百大個股現金殖利率，截至4月25日收盤，排行前20的殖利率皆逾6.38％。前三名有貨櫃股長榮（2603）、陽明（2609）與營建股永信建（5508），殖利率達10％以上；多檔高息ETF集中持有的個股，如聯電、瑞儀（6176）、群光（2385），也都榜上有名。

不過，高息ETF的選股策略除了殖利率之外，部分ETF也會加入低波動、ESG評分、股價成長動能等不同指標。

投信法人依據六檔大型高息ETF的選股邏輯、持股集中度進行篩選，並檢視個股獲利成長性、殖利率等條件，歸納出高機會在本次換股潮中可獲增持的標的，如群創（3481）、長華*（8070）、順達（3211）、美律（2439）、大同（2371）、可成（2474）、群光、陽明等。

此外，雖然多數金融股尚未公布配息，但統一投顧據過往股利配發率與每股稅後純益（EPS）試算，看好富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）及台新金（2887），有機會獲高息ETF增持。

然而，多數公司股利公告時間在4月2日「關稅之亂」前，經歷川普關稅攪局、營運不確定性大增後，公司是否可能「存糧備戰」調降配息？實際詢問永信建、晶華（2707）、大同、國產（2504）、群光、至上（8112）、長華*等企業，皆表示目前沒有調降配息之規畫與討論；億光（2393）則坦言「確實討論過此議題」，但評估後認為帳上現金十分充足，因此仍決定維持高配息水準。

卡位前留意三問題

價值陷阱、配息力、填息與否

一般而言，高息ETF會在換股公告日前兩周開始調整持股，推算5月初將陸續啟動換股行情。針對想搭上本波「換股潮」的投資人，國泰證期顧問處協理蔡明翰建議，仍須留意三大眉角。

首先，高息標的具股價波動穩定的特性，因此「不應關注強勢股」，部分強勢股因股價跌多造成高殖利率，投資人未留意投入，恐落入「價值陷阱」。

其次，高息ETF選股邏輯中，大多包含具長期且穩定的配息能力，「投資人想跟著上車，必須檢視個股長年配息情形，而非只關注單年配息。」

最後，蔡明翰強調：「配息後能否填息也很重要！」這必須回到企業基本面觀察，他建議留意企業第一季獲利表現、後市營運前景是否樂觀等，以免陷入「領了息卻賠價差」的窘境。

可採取策略性操作

均衡配置防禦型和成長型

整體而言，在川普二．○環境下，國泰永續高股息ETF經理人游日傑看好高息股中的金融股、半導體上游設備，以及材料、伺服器與高速運算、國防與航太供應鏈等題材。

對中國市場依賴度高的工具機、面板、汽車零件；勞力密集且轉單或轉嫁能力有限的紡織、部分塑化業；以及航運與營建等明顯的景氣循環產業，則被認為將是全球貿易環境展望不明朗情況下，相對保守的標的。

如今市場尚未完全從高度不確定的陰霾走出，但游日傑將當前環境形容為「川普疫情」，並相信「市場一定會痊癒、康復」。

蔡明翰亦評估「最恐慌低點已過」，建議投資人可實施策略性操作，將防禦型的高息ETF或價值股，與成長型的市值ETF或動能股進行靈活轉換。

游日傑教戰，投資人可設定條件，如大盤下跌10％或5％時，便將防禦部位分批轉換至成長部位，「如此一來，就可於第二季完成一個更加均衡的配置。」並有望在下半年市場穩定時，掌握低檔回升的台股行情。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1480期)

延伸閱讀》

央行「打房4措施」去年被罵翻如今救了一堆人？回看日本房市慘況 專家：楊金龍是先知

00919、00878、0056配息縮水…該續抱嗎？1招判斷：10%殖利率不是常態，該重新配置資產了

美國ESG基金撤資潮！川普「反永續」風暴，ESG還有戲嗎？