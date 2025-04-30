宜鼎10年前發展AI起點是「這場對話」…董座親解如何變身輝達隊友？

【撰文‧王子承】

雖然身為全球最大工業級固態硬碟品牌，其實，宜鼎早在10年前就布局AI，如今靠著邊緣AI完整產品線，成功轉型為系統服務商。

提到邊緣AI，你可能自然而然會想到研華、樺漢等台灣工業電腦廠，但全球最大工業級固態硬碟品牌宜鼎國際，看似與AI、電腦系統都搭不上邊，目前AI相關營收占比卻已超過23％。接受本刊專訪時，宜鼎董事長簡川勝聳聳肩說，「我根本不認為我們是記憶體模組廠，」他更樂觀預期，「這個（AI營收）比例還在增加，很快會超過3成。」

事實上，早在10年前，宜鼎就默默投注資源發展AI，起點，在於一場對話。

宜鼎2013年就投資邊緣AI業者安提，因此跨入工業電腦板卡市場；也因為安提與輝達的長期合作，很早就關注到AI浪潮。

簡川勝回憶，「Joe（安提總經理羅智榮）2015年有一次跟我說， AI一定是未來趨勢。」不只安提將全力轉入AI，在那次對話中，羅智榮更向他建言，「宜鼎整個集團都應該跨入AI。」

當時，簡川勝也正好在思考工業電腦市場還有哪些成長機會，羅智榮的建議讓他頗受啟發，他認為宜鼎所在的工業電腦市場，遲早有一天也會大量被AI驅動，因此立刻召開會議、訂出計畫，「我們就是在白板上，把我們看到的未來畫出來。」

當時的工業電腦廠都在談智能化應用，簡川勝認為，AI服務需要大量數據作為基礎，宜鼎的第一步，就是從能夠產生數據、提供AI決策的AIoT（人工智慧物聯網）作為切入點，因此投資感測器、鏡頭模組、GPS技術，補足硬體缺口，並同步加強軟體開發能力，來蒐集足夠多的數據，並加以處理、分析。

從研發到後勤都要衝AI

不過，這場轉型並非易事，宜鼎以往所有的部門、產品線，都不曾與AI有過關聯，為了讓員工對AI有感，簡川勝在內部舉辦AIoT說故事大賽、AI Training（訓練）比賽，前者是讓業務熟悉新產品可應用在哪些場域、客戶在哪裡，後者則是員工組隊，透過現成的軟體工具、不需要寫程式，來發展AI應用。

除了生產線利用AI提升效率，就連財務、法務、總務等後勤部門也參與開發AI工具，應用在各自的領域，讓AI不再只是研發部門的事，可說是全公司總動員衝新事業。

至於第二步，就是透過投資不同技術及服務的方式，進一步掌握系統開發能力，「市場上很少有一家廠商，可以把模組、韌體、軟硬體全部掌握在自己手上。」簡川勝驕傲地說。

這兩步做到位後，宜鼎不是單純賣記憶體模組，而是逐步轉型成系統服務供應商，鎖定工業電腦客戶、演算法業者，優先推廣機器人、智慧城市、智慧製造等應用場域。

掌握4千家客戶潛在需求

在轉型過程中，宜鼎不是沒有聽到反對的聲音，簡川勝坦言，許多人質疑，記憶體模組廠要怎麼在短時間內，成為解決方案提供者。此外，宜鼎投入得很早，市場接受度也成為一大挑戰。

一名工業電腦業者表示，宜鼎就是「太早做了」，當時AI還沒成主流，市場需求也相對不明確。簡川勝卻沒有被動搖，他倚仗的關鍵，在於宜鼎累積了超過四千家客戶，只要市場對AI的需求出現，就能夠迅速將AI服務推向市場。

如今，AI模型ChatGPT及DeepSeek發展快速，讓AI運算不只在雲端發生，也能夠在邊緣端處理，宜鼎投入邊緣AI，終於從乏人問津一躍成為市場領跑者。

簡川勝直言，10年累積的經驗非常珍貴，比如集團長期與輝達合作，在邊緣AI技術早已建立名聲，很多客戶都是簡單透過Google搜尋就找到宜鼎、安提，「我們從大家口中的做太早，瞬間變成市場主流。現在我們的AI業務，正在加速規模化當中。」

一名宜鼎內部研發主管指出，中小型工業電腦廠沒辦法投入那麼多研發人力，來應付諸多領域的客戶，也不一定有資源能與每個主要的晶片業者合作，所以會在韌體、軟體領域找外包廠商，這是宜鼎可以切入的機會。不過，一名工業電腦業者表示，宜鼎確實走得早，但其他同業也能做相關產品，終究還是要看公司是否爭取得到能放量的案子。

而宜鼎不只發展新業務，也在此時反過來強化本業。因為集團擁有開發邊緣伺服器系統的能力，帶動宜鼎的記憶體模組，跟著集團開發的機櫃跨入企業用伺服器市場。在過去，這是宜鼎吃不到、專屬於記憶體原廠的生意。

簡川勝下了10年苦功，換來完整的邊緣AI產品線，他透露，日前啟用的宜蘭二廠，甚至還在規畫的三廠，就是為了因應未來的AI需求，「我們早就投入了，如今在市場才能夠站得穩。」從工控記憶體模組起家，到打造邊緣AI生態系，宜鼎正準備迎接下一波更大的浪潮。

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