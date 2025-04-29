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巴菲特橫掃短期美債 波克夏握3008億美元「比聯準會還多」！全押在這：理由僅1個

聯合新聞網／ 今周刊
「股神」巴菲特。（美聯社）
「股神」巴菲特。（美聯社）

【文．數位內容部整理】

94歲「股神」巴菲特再次讓世人驚呆，他成功閃過4月全球股災，旗下波克夏手握3340億美元現金，不少人都在看股神會如何布局。現在答案揭曉，根據波克夏最新財報，截至今年3月已持有高達3008億美元美國短期國債（T-Bills）。

每20美元短期美債，就有1美元是波克夏持有的

波克夏持有的美債，不只超越美國聯準會的持倉量，更幾乎吞噬近5%美國國庫券市場，換句話說，每20美元的短期美債，就有1美元是巴菲特的波克夏持有的。

從財報中的細項來看，其中144億美元被歸類為同等現金，剩下3個月時間就到期，短期投資中的2864億美元被捆綁在一起，全部直接掛國庫券上，總計總計3008億美元。

巴菲特目前操作最重視的，就是安全性和流動性

根據美國財政部資料顯示，短期美債規模約6.15兆美元，波克夏持倉比重約4.89%，顯見巴菲特目前的操作最重視的，就是安全性和流動性。

以年化殖利率約4.3%至5.3%估算，債券部位每年將創造130億至160億美元穩定利息收入，成為波克夏主要現金流來源。

對股神來說，他的理由很簡單：一切都太貴了。即使波克夏在保險、能源、鐵路和消費品中擁有投資，但巴菲特以沒有更好目標就不出手，未來若市場出現大幅修正，他手握的龐大債券部位，將成為最即時的彈藥庫。

巴菲特投資哲學：有人承諾快速賺大錢，應該立刻說不

巴菲特曾分享自己的投資哲學，他說其實不必是專家，也能賺得滿意的投資報酬，但如果你不是專家，你必須認清自身的局限，並奉行必定會有不錯結果的做法。

而投資也務必避免複雜化，不要孤注一擲，如果有人承諾你可以快速賺大錢，巴菲特說，應該快速地說「不」。

至於考慮標的時，應集中關注它未來的生產力，如果對粗略估計這項資產未來的收益毫無把握，應該忘了它，然後考慮他標的，「沒有人有能力評估每一個投資機會。但全知是不必要的：你只需要明白自己的行動」。

本文授權自今周刊，連結" target="_blank">原文見此。

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