當股災來襲 如何聰明買債？一文看懂債券屬性 3準則篩出退休好債

【文．周靖璞】

在全球市場中，債券市場規模遠大於股票市場，不過在台灣許多投資人對債券投資較為陌生。曾任澳盛銀行董事、財經作家郭雅芸（辣媽Shania）表示，債券普遍波動性比股票低，適合退休人士作為對沖股票風險的配置。他建議小資族可從流動性高、資金門檻低的債券ETF入手，注重組合多樣化的投資人，可購買債券型基金；並且從票面利率、到期殖利率、存續期的差異，找出最符合自己投資屬性的債券標的。

相較價格波動劇烈的股票市場，債券能成為資產配置中防守角色，來自兩大特性：固定利息支付與本金到期償還。Shania表示：「只要發行公司不倒閉，到期就會還本金，這是債券和股票最大不同。」

此外，當景氣下滑、股票大跌時，債券市場往往反向走強，形成一定程度對沖效果。這也是為何在追求報酬與風險平衡投資組合中，債券被視為不可或缺的成員。

債券收益三指標

票面利率、到期殖利率與存續期

對於投資債券新手來說，往往難以理解其市場價格與景氣趨勢常呈現相反走勢的「不直覺」障礙。Shania解釋，當市場景氣好時，投資人會預期未來有過熱風險，聯準會將啟動升息因應，進入升息循環，代表未來發售的債券將拿到更多利息，過去發售的債券就必須降價才能賣出，因此市場價格反而會降低。反之，若預期未來景氣變差，聯準會為了維持充分就業以及抑制通膨，則可能降息刺激企業發展，就有可能讓債券價格上漲。「所以很多人開玩笑說，投資債券很像在發國難財。」

Shania拆解影響債券收益有三個重要指標：

票面利率（Coupon rate）：債券發行當下所標示的固定利率。例如：交易價100元，利率3%，不會隨市場變動。過去還有發行實體債券時，利率會直接印在上面。

到期殖利率（Yield to maturity）：結合投資者從債券投資中獲得的所有現金流量，包括：每年利息支付及到期收回的本金，反映投資者在持有債券到期所能獲得的預期收益率。例如：100元、發行時利率3%、3年期債券，期間市場升息利率來到4%，先前100元的債券可能會折價3%以97元才有辦法賣出。

存續期（Duration）：預期債券能收回本金時間，衡量債券對利率變動敏感度的指標。假設一檔債券存續期為7年，利率調升1%，債券價格下降7%、利率調降1%，債券價格上漲7%。因此在降息循環時，追求存續期越大，賺取的價差越多。

Shania補充，如果投資人目的是希望盡早取回本金，或擔心價格波動太大，就選擇存續期短的債券；如果這筆投資債券基金規劃為長期投資(例如：兒女教育基金)，則可選擇較長存續期的債券標的。不過Shania也提醒，市場利率受總體經濟很多變因影響，例如：通膨、就業、關稅等，不要輕易預測市場，認為降息時投入債市就是「送分題」，建議散戶投資人投入債市還是要以長期部位看待。

散戶由債券ETF入手

3準則篩選標的

次級市場中有各種債券商品，包括：直投債、債券ETF、債券型基金等，投資人該如何選擇？Shania建議，資產規模較大、投資能力較為進階的投資人，可配置一部分直投債，因為直投債好比個股，需評估公司信用評等、了解市場行情，才有辦法與賣方議價。

相較之下，債券ETF與債券基金就較為適合一般散戶投資人，因可用小單位購買，同時流動性較佳，兩者差別僅在於ETF為追蹤特定指數的被動投資，而基金則交由專業經理人操作。Shania進一步補充，目前台灣市場中，債券型基金較多樣化，例如：由公債搭配特定公司債的組合，而債券ETF目前都有明確類型區隔，例如：20年美債、金融投等債。「若想要平衡投資組合，或投資非投等債這類需要精準判斷標的，可選擇購買債券型基金。」

Shania提醒，債券ETF因需定期更換標的以符合指數規則，因此不具「到期日」設計，她會依以下3個挑選準則購買債券ETF：

先看符合目標類型：若目標是作為股票避險部位，優先選擇中長天期美國公債。其中7-10年的波動會略小於20年期以上。

再看產品規模：同樣債券類型，優先選擇規模大、流動性高的ETF。

檢查折溢價：下單前，可先上各大投信官網上，觀察各債券ETF淨值，若發現ETF市價高於淨值2%以上，可能代表買盤擁擠，建議觀望或改買其他替代品。

退休投資人通常債券部位比例都不低，Shania建議針對自己的「風險承受度」、「現有累積本金」狀況做資產配置，「若已存到足夠運用4%法則退休資金，可採股6債4，或更高比例債券配置即可；若發現退休資本仍不夠，就得思考是否要增加一些股票部位，用風險換取部分超額報酬。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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