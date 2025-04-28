川普在玩啥把戲？從歷史看端倪 台處處有驚險…謝金河：有「這條件」未來格局大好

文．謝金河

川普帶給世界是驚嚇？還是驚奇？從歷史縱深看起！ 這個禮拜的數字台灣邀訪呂宗耀總監，我們在春節的聚餐就約好在川普的對等關稅後來談世界的大局。為了這一個小時節目，呂先生說他廢寢忘食，壓力大到口角發炎。為了讓他暢所欲言，我把節目延長半小時。

看川普一定要把歷史縱深拉長，呂先生從1837年英國日不落帝國的維多利亞女王談起，川普的內心世界從這裡開始。大家有興趣可以往前從1815年英國艦隊打敗拿破崙或1784年工業革命一路往下探索。

我們談到台灣人的命運，呂先生從十四，五世紀的腓尼基人談起，擅長貿易的腓尼基人主宰西地中海貿易，但腓尼基人最後流散在敍利亞，黎巴嫩，因為朓尼基人沒有建立國家，最後只有流竄。台灣最珍貴的是主權獨立的國家！如果台灣淪為中國不可分割的一部分，台灣人只能做牛，做馬！大家要懂得珍惜。

這次撐起川普政府的三根大柱，一個是Peter Navarro，一個是商務部長Howard Lutnick，他是一個傳奇人物，在九一一恐怖攻擊中，他的公司正好在雙子星大樓，第一架飛機撞擊他的辦公室，他的員工死亡658人，連他的弟弟也遇難，他那天剛好送小孩去幼稚園，逃過一劫。他是川普身旁最重要的人。第三個是財政部Scott Bessent！有機會我再深入和大家聊聊他們三個人。

大家要瞭解Navarro，最好把他的經典作品「Death by China」仔細讀一遍，還有是川普35歲寫的「交易的藝術」，川普的四部曲，一是喊一個漫天高價，二是測試對手底限，讓大家來談判。三是我的遊戲規則可以改變，四是找到自己真正想要的答案！

這場川普交易到底給世界帶來驚嚇？還是驚奇？大家仔細看川普辦公室掛的照片，除了美國開國元勳，有一張很大的照片是雷根總統，這是川普心中的英雄，川普現在的處境很可能和1980年代神似。

1979年雷根和卡特那場辯論，年紀大的人都有印象，雷根說你現在過得日子有比四年前好？這幾天，越南正在慶祝解放50週年，大家記得1975年4月30日越戰結束，美國大兵有58209人死亡，2000多人失蹤，美國軍費支出1500億美元，越戰失利，美國士氣低落。

1980年美國聯邦利率上升到20%，在美蘇冷戰中，美國媒體，大學，政府部門都嚴重遭到蘇聯滲透，一天到晚都有人上街反戰，雷根總統帶領美國走出困境。今天川普面對的局面比雷根總統時代更艱難，國際組織都被中國滲透，連Meta這種大型科技公司都被中國收編，華爾街都是中國的幫手⋯⋯

這次川普要讓美國再偉大，Navarro ，Lutnick，Bessent是三大柱，美國唯一的天敵只有中國，這場漫長的角力賽，很多人看不懂川普和他的團隊在玩什麼遊戲？但大家一定要深透歷史，台灣在這場賽局中，處處有驚險，只要台灣是一個主權獨立的國家，未來格局大好！

這個禮拜的呂宗耀專訪值得大家看兩遍！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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