0050分割1拆4！有5天暫停交易「這天新股價開跑」…施昇輝：4迷思別犯

文．數位內容整理部

0050(元大台灣50)分割議案周四(4/24)正式拍板，以贊成率94.2%通過，未來預計以4倍進行分割、也就是1拆4，將於6/11至6/17暫停交易5天，6/18恢復交易、申購、借券與過戶，有資金需求的投資人必須提早規劃應對。 0050週四收在161元，分割後股價估落在40元附近，面對0050分割，樂活大叔施昇輝提到，當0050變便宜之後，大家不要犯了4個迷思。

6/18恢復交易，新股價正式開跑

0050分割議案通過後，依規定以受益人會議4/24基金淨值為基準，計算回到發行價36.98元以上之最大整數分割倍數預計為4倍，未來每股淨值將除以4、投資人持有股數將乘以4，總資產價值不變。

實際分割倍數將於5/14公告，後續於6/11至6/17暫停交易，以6/11淨值進行分割，6/18恢復交易後，投資人可於證券APP查詢分割後股價及股數。

元大投信表示，0050自2003年掛牌以來已是國人長期投資、資產配置重要核心標的，在淨值反映台股市值成長而持續上漲下，適時進行分割使交易價格回歸市場習慣區間，有利更多年輕族群及小資族參與0050投資。

0050今年至4/18當周投資人數增加31.3萬

在調整費用率及分割議案推動下，據集保結算所、證交所統計，0050今年以來至4/18當周投資人數增加31.3萬人、至4/23累積淨申購1,303億元，3月底定期定額戶數35.6萬，獲青睞程度領先其他ETF。

元大投信持續建議，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，因此距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。

另外，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

但相對地，市場出現顯著修正之際，亦是著眼台灣權值股營運韌性，評估於相對低點加碼的較佳機會。

樂活大叔施昇輝也在今周刊專欄提到，當0050變便宜之後，大家不要犯了以下的4個迷思。

當時以一拆五來做分析：

第一個迷思是以為40元有一天會漲回200元。

指數在24000點時的0050，價格大約是200元。如果它會漲回200元，指數同步變5倍，就會漲到12萬點。雖然不是不可能，但恐怕是要很多很多年以後才會看到。

ETF和個股最大的不同，來自它沒有「想像空間」。ETF是一籃子股票的組合，它的價格只會和淨值產生連動。縱然有短期的溢價或折價，也會立刻校正回歸。

為何0050從40元要漲到60元很難？

市場主力會藉個股的想像空間，以及籌碼的稀少，來進行炒作。但沒有人能操縱大盤，而ETF沒有想像空間，籌碼又多，當然不會有人為炒作的可能。

甚至要從40元漲到60元都很難，因為屆時台股指數將會來到36000點附近。若真有這麼一天，台積電一定會站上2000元，那乾脆去買台積電吧！

買0050這種市值型ETF，該看的是「指數」，而不是「價格」。

第二個迷思是股息維持不變。

0050目前是採半年配，最近2次合計配息4元。未來分割後，股息也將會是原來水準的1/5，也就是會落在0.8元到1元之間。

如果你以為會維持4元，那就是天大的誤會了。0050從來都不是存股領息的好標的，因為投資人對它的期待是「價格的上漲」，而不是「較高的股息殖利率」。你想穩定領息，該買的是高股息ETF，例如0056、00878。

第三個迷思是它只會漲、不會跌。

0050來到200元時，大家認為股價太高，就不相信它會繼續漲。如果分割後變成40元，千萬別以為成了低價股，跌不下去，就比較會抗跌。指數下跌，它當然也會以相同的幅度下跌，因為「複製大盤」就是ETF最重要的特性。

去年00940為什麼會掀起全民搶購熱潮？很重要的原因就是它的上市價只有10元，結果現在還不是一直站不回上市價。同理，不管0050分割後以多少價位掛牌，它還是有可能跌。

第四個迷思是它不可能比0056還便宜。

2022年Covid-19爆發時，股市恐慌性下跌，0050最低跌到67.25元，0056最低跌到21.45元。萬一有一天又碰上這種重大的黑天鵝事件，0050再次跌破70元，若屆時已完成分割，那麼股價會跌到14元，會比0056當時的21元還低喔！

假設你在分割前本來就有1張0050，即使未來跌到14元，因為你變成5張，總資產要以7萬元來計算，還是比擁有1張0056的投資人要多，因為後者的總資產只有2.1萬元。

0050分割不是天大的利多：別被低價給迷惑了

假設你是在分割後才買1張0050，你的總資產就只剩1.4萬元，屆時會比擁有1張0056的投資人要少了。

0050進行分割，對投資人當然是天大的「好消息」，但絕不是天大的「利多」。大家切勿被低價給迷惑了，一切都還是要回歸到台股的基本面以及指數的漲跌。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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