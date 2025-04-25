當兵讀500本財經書 醫師跨界學理財！打造自己的理財系統 牢記5要素

【撰文‧周靖璞】

投資前先衡量風險，是面對市場不二法則。理財作家小吳醫師認為，投資不能靠運氣，而是靠系統和風險管理，他提出「投資系統5要素」，幫助投資人建立投資紀律性。在面對不確定性的系統性風險時，建議可參考「槓鈴策略」做優化，將資金80%-90%，投入長期穩健標的，其餘10%-20%則配置在具高成長潛力但波動大的資產，有效降低損失並盡可能增加獲利。

擁有醫師身份、深耕投資領域多年的理財作家小吳醫師，從閱讀《富爸爸窮爸爸》開啟理財啟蒙，後來於軍中服役期間一路自學，研究經濟學、股票市場、房地產，讀完將近500本財經書籍。後因父親生病辭去大醫院職務轉往診所工作，運用閒暇時間開始自學經營自媒體，也開始替許多投資老師做幕後行銷，耳濡目染下，漸漸摸索出一套投資哲學。

高勝率≠賺錢 五要素釐清投資系統

小吳醫師認為，股票市場獲利公式「本金x獲利率」，許多投資人面對市場，總追求詢問哪檔股票可不可以買的「報明牌」心態，代表散戶容易只關注「獲利率」，卻沒有投入大資金勇氣，賺取小額報酬後即離開市場，不過一旦遭遇系統性風險，往往容易直接畢業，所以即便小額獲勝次數多，也沒有實質賺到高額報酬。

「沒有系統就無法重壓，無法重壓也就無法放大報酬」小吳醫師表示，一間體質好的公司遇到市場大跌，其實是撿便宜好時機，但沒有投資系統的散戶，不僅資金使用保守，也容易被市場情緒左右，反而在遭遇系統性大跌時離場。他表示，無論投資人遵循何種投資派系，在面對一檔標的時，都要先評估「投資系統五要素」，讓投資更有紀律性，不受環境情緒影響。

1、進場理由：清楚知道為什麼現在要買這檔標的

2、出場條件：訂下賣出或停損明確機制，亦或選擇長期持有

3、風險管理：面對錯誤評估市場時，付出代價的應對方式

4、資金分配：根據本金大小，衡量此次投資的分層配置

5、投資優勢：掌握自己能夠發揮的獨特能力，不使他人意見左右自己的原則，分析成功原因。

小吳醫師坦言，自己在大量閱讀書籍的第一年急著想要找到「必勝黃金聖盃」，卻越讀越困惑，因為每個投資專家的法則有時互相矛盾，難以統整為一套單一的必勝公式，「像技術分析派認為起漲時才入場，但價值分析派認為跌深時才進場。」後來才明白，每個進出場的理由，都歸根於先有自己的投資系統，才能做出有準確的判斷。

權衡風險與報酬 優化「槓鈴策略」資產配置

對於大多數投資人來說，創建投資組合前必須先一衡量自身承受風險程度，因黑天鵝事件難以預期，便有專家提出槓鈴策略(Barbell strategy)資產配置原則，同時投資90%-95%比例於極低風險資產、5%-10%於高風險資產組合，忽略中間輕度風險的資產，在風險和報酬間取得平衡。

小吳醫師表示，由歷史脈絡來看，市場發生黑天鵝事件機率不高且難以預測，傳統槓鈴策略由於資金高比重放在極低風險現金、定存或債券中，反而需要時常擔心資金被通膨耗損，錯過市場長期向上的報酬。因此他提出「優化版」槓鈴策略，建議一般散戶投資人可將資金80%-90%投入長期穩健標的，如：大盤指數ETF，其餘10%-20%配置在具備高成長潛力但波動大資產，如：比特幣或貴金屬。「高風險部位佔比不大，就算虧損也不影響整體資產，但一旦爆發，卻可能帶來倍數成長。」

當資產累積到一定規模後，有風險承受力的投資人，可運用反向槓鈴策略，追求超越大盤的報酬，更多內容歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/URvDJ

本文授權自今周刊，原文見此。

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