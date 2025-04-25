問題不在關稅！是美國人「這習慣」太糟…川普亂砍後座力大「一戰二戰為此引爆」

【撰文‧林韋伶】

近90歲高齡、過去有「國民黨大掌櫃」之稱的台灣綜合研究院創辦人劉泰英，近日在節目《數字台灣》中，接受財信傳媒董事長謝金河的專訪，談到美國總統川普掀起的關稅戰，將對全球經濟帶來深遠衝擊，直指：「這是非常不智之舉」，並強調美國的貿易逆差問題，關鍵不在於關稅，而在於「美國人儲蓄率太低」。

「川普，是一個商人也是一個狂人。他很奇怪，他左右應該有很好的經濟學家告訴他，這次他做的這個，對全世界經濟的傷害。」

劉泰英在節目一開始就對川普提出質疑，表示美國長期以來貿易逆差的根源，並不是其他國家剝削美國，而是美國自身儲蓄率過低。

提高關稅無法解決問題 劉泰英：除非能改善美國人生活習慣

「美國人儲蓄率低、財政赤字又高，讓整個國家的儲蓄率更壓低了，它（美國）儲蓄率不到10%。你再怎麼樣調整關稅稅率，它的貿易問題還是不能解決，除非你能夠改善美國人的生活習慣。」

劉泰英認為，川普試圖透過關稅政策彌補美國的巨額財政赤字，實際上是緣木求魚。

近一步分析這次讓川普用如此極端手段背後深層的憂慮，劉泰英認為就是美國國債問題，「美國現在負債36兆美元，他又發現，現在美國的稅收跟稅出大概差2兆美元，所以每年債務會增加2兆美元，算一算，等他做4年下來已經到44兆美元了，所以他心裡很急想要去把國債先減掉，他認為要從貿易逆差來做起。」

做牛做馬幫美國生產商品 謝金河不解：卻被川普反咬佔便宜？

謝金河深表認同指出，美國的赤字、貿易逆差其實也在創造世界繁榮的動能，「美國人消費、花錢，然後很多人（其他國家）做牛做馬幫美國人生產，美國人就印鈔票，然後每個國家都對美國產生順差，產生順差之後，手上拿到很多的美元再去買美債，美國就賣公債，全世界就這樣運轉。但現在川普說你占我便宜，我說這是大家做牛做馬賣你很廉價的產品。」

謝金河也分析，美國就是因為產生貿易逆差，美元才能在全世界流動，「所以為什麼大家使用美元、不使用其他貨幣？這是美國的特權，現在這些特權川普都否定了，否定以後給世界帶來的衝擊是大的。」

劉泰英：川普亂砍之後，後座力非常大 害了全世界跟美國

對於川普關稅政策對國際秩序的破壞，劉泰英提出嚴正警告：「後座力是非常大的，因為過去貿易戰爭引起了第一次世界大戰。」

他回顧二戰前後的歷史，強調國際社會為了避免戰爭，才建立GATT（關稅暨貿易總協定）與WTO（世界貿易組織）等機制，「你不能隨便提高關稅，要透過協商。」

然而，川普的行為正在動搖這些國際機制根基。「你美國政府自己來打破，把國際貿易秩序整個破壞掉，這個影響到全世界，也影響到美國。」劉泰英痛批這樣的政策「害了全世界，又害了美國」。

劉泰英認為，美國真正該做的是「提高國內的儲蓄，或者是政府不要那麼大的赤字。」若不從結構面解決問題，只想透過打關稅大戰來解決問題，「美國本身可能受到比其他國家更大的影響。」

區域經濟全被川普砍了！劉泰英：全世界生產秩序都亂了

面對全球化正遭到川普政策全面逆轉，劉泰英感慨地說：「原來的RCEP、CPTPP現在已經都沒有效了，這種區域經濟完全都被川普砍了。」

他強調，反全球化的效應將導致國際生產秩序混亂，「以前大家分工很有秩序，現在如果全部都自己來，整個世界秩序就亂掉了。貿易秩序亂以後，生產也會亂了，全世界都受到損害。」

尤其是中國和美國兩強對撞，更讓劉泰英感到憂心，「中國製造的大部分都是比較廉價的商品，現在你把這些都斷了，那對於美國的一般低收入者影響很大，儲蓄力更降低，貿易逆差會更大，損人不利己。」

他直言川普的政策，「沒有解決任何問題，而且讓全世界受重傷害，他自己受傷更大。」

台灣如何應對？劉泰英：政府應積極紓困

談到台灣的處境，劉泰英認為衝擊雖有，但相對有限。「台灣方面的影響比較少，影響最大恐怕是中國。」他分析：「美國人消費傾向高，儲蓄率低，價格漲了他還是消費，所以你增加關稅，美國物價漲、國民消費更多，這是非常可怕也可悲的事。」

在目前的困局下，他認為政府應採取更積極的紓困政策，「建議政府，對有困難的廠商，還本暫時停，如果利息也有困難，那利息減半收，所得稅也可以暫緩。」

他指出，「如果你硬要收，產業就垮了，銀行垮得更快。」在產業受到打擊之際，「應該全國共濟，由政府提出一個解決方案，紓困是必要的。」

劉泰英看台積電：依然穩健 建議金融業應與政府合作

面對川普對台積電的質疑與關稅威脅，劉泰英則展現信心：「台積電研發能力很強，現在已經比美國先進很多，美國要追恐怕要10幾年，中國要追可能要超過20年。」

他指出，AI與自動化的趨勢，將進一步鞏固台積電的地位。「國防不會因為漲價而減少使用，現在全球勞工缺乏，更需要自動化，都需要台積電的晶片。」

他也呼籲金融業與政府攜手合作：「這個時候是金融業跟政府跟民間企業要充分合作的時代。政府適當的補貼也需要，一個企業如果他倒掉了，就像人死了不能復活。」

台灣財政赤字不大 劉泰英：應積極扶植企業

針對台股近期大幅波動，劉泰英指出：「現在台灣已經沒有開發銀行了，政府應該立法，國安基金以外恐怕不夠。」

他主張，應該針對受關稅戰影響的弱勢產業立特別法，「給予補助，第一個不要讓它倒，第二可以讓它繼續成長。」

回憶過去金融風暴的經驗，他說：「後來活過來的企業，把過去所欠銀行的錢統統還光了。如果你那時候跟他抽銀根，他倒了你也收不到錢。」

最後，劉泰英強調，政府應積極利用現有財政空間扶植產業。「我們政府本來的財政赤字就不大，你這樣補貼的結果，使它能夠活下來，使它能夠成長，最後你補貼還可以收回的。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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