關稅衝擊爆搶運潮 航運股將噴出？一張表看15檔受惠股：榮景背後藏1隱憂

【撰文‧龔招健】

美國總統川普的「對等關稅」暫緩實施90天，加上半導體暫時仍豁免，原本觀望的客戶紛紛提前拉貨，多家台廠第二季營收可望表現亮眼；但這樣的「榮景」有什麼風險？又有哪些台廠受惠？

美國總統川普的「對等關稅」暫緩實施90天，加上半導體暫時仍豁免關稅，原本觀望的客戶紛紛提前拉貨，有助於帶動半導體、蘋概股第二季營收，而受惠於搶運潮的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）貨櫃三雄，以及部分航空業者，預料也都將跟著受惠。

由於川普對等關稅的寬限期到今年7月9日，這次搶運以海運為主，全球貨櫃海運龍頭馬士基（Maersk）四月中在官網公告，五月十五日起將加收遠東（台灣、日、韓、星和其他東南亞國家）至美國、加拿大所有航線的旺季附加費，每只20呎標準貨櫃收1千美元，每只40呎、45呎貨櫃收兩千美元，但不含中國和香港（對美出口幾乎全面暫停）出發的航線，直到進一步通知為止。

提早搶運 下季運價恐跌

對於在全球名列前茅的台灣貨櫃業來說，第二季的搶運潮算是短線利多，但在需求提前發酵下，法人普遍憂心，進入第三季的貨運量與運價卻可能轉跌。加上川普加徵的稅率仍充滿不確定性，多數客戶與貨運業者不敢簽長約，短線運價漲勢也不易持續，據此，貨櫃三雄股價即使反彈，恐不易再創波段新高，但股價若拉回至股息殖利率有吸引力的位置，倒是可酌量低接。

國內貨運承攬業者台驊控股（2636）創辦人暨總經理顏益財，號稱是「台灣最懂貨櫃海運的男人」，在前幾年投資陽明、長榮大賺。該公司先前公告：今年1月9日至4月14日買進陽明4300張，均價67.88元；今年4月8日至17日買進長榮1500張，均價198.5元；去年11月至今年3月間則以均價225.6元處分長榮1635張，獲利約1900萬元。若有意短線操作長榮、陽明，可參考該公司公告的相關訊息。

川普這次對全球主要貿易夥伴全面加徵關稅至少10％，對中國則加徵最高達245％關稅，而中國則對美國製造的產品加徵125％報復性關稅。如果中美雙方將來未能達成有建設性的關稅妥協方案，全球貿易量勢必大幅衰退，這對全球貨櫃航運業將是長線利空。

此外，為削弱中國在造船、海運的主導地位，並重振美國造船業，美國貿易代表署（USTR，United States Trade Representative）日前宣布，今年10月14日起將開始對中國製船舶徵收在美國靠港的港口費，每年每艘船最多收取5次，這對台灣的貨櫃三雄算是中線利多，因為它們目前航行美國的中國製船舶占比極低。

根據USTR公布的非中國船商但使用中國船舶的收費標準，今年10月14日起每噸10美元或每只貨櫃120美元，明年4月17日起每噸23美元或每只貨櫃153美元，後年增至每噸28美元或每只貨櫃195美元，至2028年，則再拉高到每噸33美元或每只貨櫃250美元。

前次USTR公布收費高額標準後收到大量反對意見，因此本次調整後無論收費標準或費用都下降許多，且改採漸進式，船公司可透過航線調度來降低衝擊。

圖／今周刊

承攬業股息殖利率高

除了貨櫃三雄，投資人亦可留意海空運承攬業者，也是短線上受惠的族群，例如：台驊控股、迅捷（2643）、中菲行（5609）、建新國際（8367），其中建新國際股息殖利率超過5％，迅捷、中菲行的股息殖利率則超過6％。

至於航空業，國內兩大業者華航（2610）、長榮航（2618），也受惠這波拉貨潮，尤其是單價較高的晶片等電子產品更需仰賴空運，其中華航現有83架飛機中有17架貨機，長榮航現有85架飛機中有9架貨機。至於星宇航空（2646）、虎航（6757）則沒有貨運業務。

這波提前拉貨的產品，產值較大的包括伺服器、手機、筆電、記憶體等電子產品，投資人可多留意創見（2451）、台光電（2383）、廣達（2382）、鴻海（2317）、台積電（2330）、日月光投控（3711）等第二季受惠拉貨潮的廠商，低接短線操作，但要有第三季傳統旺季出現「旺季不旺」窘境的心理準備。

本文授權自今周刊，原文見此。

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