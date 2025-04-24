台積電美國廠虧損、就拿中國大賺比…謝金河：是認知作戰「看站什麼角度解讀」

【撰文‧謝金河】

同樣的數字，看你站在什麼角度解讀！ 這兩天媒體上出現顯著的字眼，上面寫著：台積電美國廠去年虧損143億元，南京廠大賺260億元！這是是台積電寄交給股東的年報上公開揭露的數字，但不同立場的媒體就挑出「有用的數字」，拿亞利桑那廠和南京廠來對比，形成的美國廠大賠，中國南京廠大賺的景象。

很多不同立場的人好像撿到槍，紛紛大作文章，用意在說到美國設廠是慘賠的，在中國設廠是大賺錢，有人甚至極端嘲諷，這就是數字的妙用！同樣的數字，看你站在什麼位置來解讀。

在台積電公布的年報上，Arizona虧損142.98億元（台幣），熊本虧損42.75億，歐洲（德勒斯登）虧損5.568億元，這些海外據點都在設廠狀態，單是折舊，賠錢是必然，這與經營無關。而南京廠在2015年開始，2018年量產，2021年擴廠，這已經是正常營運的公司，拿美國亞利桑納廠來跟南京廠對比，兩者基礎不同。

但是，這是媒體故意的行為，而且在標題上先作引導，目的是要告訴大家：台積電在美國賠大錢，在中國賺大錢！其實這也是認知作戰的一部分。在經濟領域都會有這種認知作戰，在政治上就更不用說了。

不過，大家蓄意凸顯美國廠虧損，也許可以讓川普瞭解，台積電賺了很多美國人的錢！從台積電年報來看，川普的認知可能是錯的！

本文授權自今周刊，原文見此。

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