台積電Q1財報超乎預期 為何漲不動？外資降目標價不降評的理由：短線雜音、長線隱憂

【撰文‧唐祖貽】

台積電在近期法說會中，再度繳出令人滿意的成績單。前半導體分析師陳慧明認為，台積電今年營運可望達標，而關稅問題因台積電有無可取代的地位，盼能降低衝擊，長線投資人可續抱。

處於美國關稅風暴的「海景第一排」，台積電（2330）近期法說會成為市場關注焦點。包括業績是否受影響、與英特爾合資的傳聞、關稅衝擊有多大，以及海外建廠先進製程產能規畫等，都是投資人亟欲知道的問題，而台積電也都正面回應。

業績優異 超出法人預期

先看業績。台積電今年第一季的營收與稅後純益，分別有年增41.6％與60.3％的優異成績，而每股稅後純益（EPS）13.94元，更是單季次高。且預估第二季營收可達284億至292億美元，以新台幣匯率32.5元推算，第二季營收為9230億至9490億元，季增率逾1成，可望再創單季新高，並大幅超出法人預期，毛利率與營益率也維持高檔。

至於全年展望，台積電表示，目前尚未看到客戶有任何改變，全年美元營收維持年增24至26％不變，資本支出與CoWoS產能也和年初的預期相同。

對此，前外資半導體分析師、現為聚芯資本管理合夥人的陳慧明表示，相較於台股的低迷，以及法說會前內外資一片調降目標價的聲音，這份成績單無疑是一顆定心丸。

不過，陳慧明指出，這次外資紛紛調降台積電的目標價，卻僅小幅下修今年的獲利數字，因此是屬於本益比的下調，且應該是「前瞻本益比」（Forward PE）的下調，也就是對明年甚至未來的成長，存有疑慮。

以基本面來看，美國主要雲端服務（CSP）供應廠近年大幅擴大資本支出、投入AI基礎建設，是台積電獲利起飛的重要原因。

去年，四大CSP廠投入約2300億至2400億美元，從事建構AI伺服器與相關軟硬體架構，今年則提升到3300億至3400億美元。但隨著DeepSeek問世與關稅衝擊，明年這些CSP廠是否還有如此高的資本支出，是外資產生疑慮、下調前瞻本益比的原因，也是台積電明年能否維持高成長的變數。

長線也許有隱憂，但短線的雜音倒不用太過理會。以最近輝達的H20晶片遭受管制、禁賣中國為例，雖對輝達、台積電的股價都造成衝擊，不過陳慧明估算，H20晶片占輝達全年營收約10％，而輝達占台積電營收比重約8至10％，「換算下來，H20對台積電營收的影響僅約1％，影響不大。」

美廠進度透明 客戶需求不變

除了業績，還有很多與台積電相關的訊息。例如近期盛傳台積電將與英特爾合資成立新公司，甚至技術移轉的訊息，造成人心惶惶，台積電董事長魏哲家則以「沒有參與任何公司的合資與技轉」回應，簡單而鄭重地予以否認。

另外，投資人更關心美國針對台灣的半導體關稅問題，台積電則回答「關稅是政府對政府的談判，台積電不參與。」而陳慧明對關稅問題的解讀是，美國政府並非真要對半導體產品課重稅，而是鑑於晶片在科技發展，特別是AI領域的應用愈來愈重要，也是美中大戰的重要戰略物資，因此希望藉由高關稅的「威脅」，讓半導體（尤其是先進製程的晶片）能到美國製造。

他進一步分析，萬一被課重稅，以台積電在先進製程近乎完全壟斷的市占率，還是可以轉嫁給客戶，「後遺症就是引發美國科技大廠成本大幅墊高、電子產品價格上漲，相信這不是美國政府樂見。」因此，台積電在美國的建廠、投產進度，才是投資人應該關心的焦點。

在法說會中，台積電也說明美國廠的進度與規畫。由於2奈米量產在即，未來規畫30％的產能會在美國亞利桑那州的晶圓廠，其他先進製程也會有部分比重在美國生產，且強調目前沒有看到客戶因為關稅而改變需求。

陳慧明認為，台積電針對美國廠的產能規畫相當透明，並強調先進製程量產的進展，且公司似乎刻意讓美國政府理解台積電赴美設廠的原因，與對客戶需求的承諾。

陳慧明的結論是，這次台積電的法說會，讓投資人對今年的營運安心不少，以今年EPS估算，目前本益比落入相對低檔區，因此短線上可望維持在4月的高低點區間內盤整，持股仍可續抱、靜待後續變化。

若台股再度發生4月上旬時的系統性風險、導致股價崩跌，是長線投資人又一次進場的好時機，畢竟從長期來看，影響股價最重要的因素，仍是基本面的表現。

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