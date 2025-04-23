1顆維他命賣多少？和美價差3倍 台人出國狂帶貨…降保健品關稅勢在必行

【撰文‧馬揚異、譚偉晟】

因應台美貿易談判，政府研議調降保健品現行30％的進口關稅，民眾有望買到更便宜的維他命。但面對未來市場競爭加劇、代工產線外移，如何幫助國內業者度過難關，成為政府的新挑戰。

一顆維他命，要價多少錢？點開美國電商與大賣場網站，一瓶銀寶善存50＋女性綜合維他命，平均每顆售價新台幣3到4元；但跨海來到台灣藥妝店，一顆要價9元多，換算一瓶120錠的維他命，就差了7百多元。

保健食品已成為眾多台灣人生活必需品，據《2023食品產業年鑑》，國人一年吃掉高達1059億元的膳食補充劑，因為售價比美國貴兩到三倍，只要台灣人出國，到藥妝店「帶貨」幾乎是必備行程。

存在如此大的價差，關鍵因素之一，絕對不脫台灣對進口保健品（錠劑、膠囊狀食物製品）課徵30％的關稅。最近7年，陸續有進口商和立委呼籲檢討，但政府都以保護國內產業為由，不曾調降稅率。

如今，這座長期向「產業發展」傾斜的天平，有望往「消費者權益」這端校正回歸。

關稅高於國際平均

保護產業犧牲全民健康權

3月底，立法院一場因應美國關稅政策的專題報告上，針對長年為人詬病的保健食品關稅，財政部長莊翠雲鬆口，正與經濟部研議分階段降稅，預計五年內將「錠劑、膠囊狀食物製品」進口關稅稅率從30％降至20％。

但一周後，美國總統川普宣布對台灣課徵32％對等關稅，衝擊遠超出預期，許多經濟學者建議台灣應調降部分不合理貨品關稅，作為談判籌碼；包括前行政院副院長施俊吉等多名專家更直接點名，汽車和保健品關稅「一定要降」。

顯然，政府原規畫保健食品稅率5年降10個百分點，無論是調整的速度和幅度，力道都遠遠不足。

放眼全球，台灣保健品關稅30％，遠高於美國的6.4％、日本的14.6％和韓國8％。去年上任後密切關注保健品價差問題的民進黨立委王世堅直指，即使關稅降到20％，還是高於國際平均。

去年底，王世堅提出《海關進口稅則》修正案，就初步將錠劑、膠囊狀食物製品關稅訂在八％，希望稅率對齊韓國、低於中國，並建議行政院以此為基準訂定合理的稅率。

據財政部統計，美國是台灣保健品的最大進口國，2024年占進口總值的51％，第二、第三的紐西蘭與日本，則分別占18％、12％。儘管未來降低關稅，預期會有更大量美國保健食品進入國內市場，但王世堅認為，與台灣規模相近的經濟體，都能發展出有競爭力的保健食品產業，台灣不該再以保護產業為由，犧牲全民的健康權。

聯安醫療集團執行長顏鴻順也指出，保健品不只是可有可無的營養補充品，許多醫師會依據病患需求，建議服用「疾病輔助」的保健品。像是糖尿病患後期常出現神經、視網膜病變，需補充維生素B12、銀杏、高劑量葉黃素等；進行化療的癌症病患，也經常得食用精胺酸、麩醯胺酸，減輕手腳潰爛等副作用。他不諱言，保健品長期維持高關稅，讓許多國內產業受到保障，但長遠來看，對消費者並不公平。

現階段在國際情勢推波助瀾下，調降保健食品關稅勢在必行，但如何減緩對國內業者的衝擊，需審慎的政策規畫。

面臨市場競爭

台灣業者將失去代工優勢

據經濟部資料，2022年台灣錠劑、膠囊狀保健食品的產值高達380億元，主力生產保健食品的製造商有兩百多家、員工近1萬8千人。調降關稅，最直接的影響就是國內品牌將面臨更大的市場競爭。

葡萄王生技財務長洪俊銘表示，目前國內保健食品市場已趨近飽和，本土產品有沒有國際競爭力，將是迎戰關稅調降的關鍵。例如，葡萄王自行研發的發酵技術、菌株菌種，相關原料在國際上較稀缺，有市場不可取代性，衝擊有限；但市面上常見的化學合成產品（如維他命C），影響就比較大。

不只市場競爭，台灣業者也擔憂失去代工優勢。

保健營養食品工業同業公會創會理事長陳威仁指出，過去許多外國業者為避免被課高關稅，不會直接將成品銷入台灣，而是會在台設置保健食品加工產線，輸入原料後，由台灣製造廠代工做成產品，再內銷台灣、外銷鄰近國家。一旦關稅調降，台灣代工廠將失去競爭優勢，預期外國業者會將產線移至人力成本更低的國家。

長期做保健品原料進口代理、代工的綠茵生技總經理徐榜奎則分析，目前台灣代工生產一顆膠囊的成本，比中國、印度高出一倍以上，若產線外移，國內恐怕有上百家製造廠大受衝擊，期盼政府給予更多緩衝時間、補助輔導企業轉型。

關稅怎麼調降、如何提供業者支持方案，政府還在整合業者需求與消費者利益，進行整體規畫。經濟部產發署副署長陳佩利表示，若行政院提出的880億元產業支持方案特別預算通過，將會在既有「保健營養產業加值輔導計畫」上，進一步擴大輔導規模。

然而，若只是在現有輔導計畫加碼，難以因應衝擊，身處海嘯第一排的業者，期待有更多相應政策配套，在配合調整關稅的同時，降低經營影響。

目前談判壓力來自美國，陳威仁與徐榜奎等業者建議，政府可只對美國調降進口關稅，其他國家維持原稅率，減緩對企業的衝擊。

不過，政治大學財政學系名譽教授曾巨威持不同觀點。他認為，儘管現階段是台美一對一談判，但基於多邊貿易體制精神，當美國進口關稅調降，其他國家也會要求比照辦理。制定個別國家關稅只是權宜之計，長遠來看，國內產業仍要做好全面降關稅的準備。

至於關稅調降後，如何把關保健品輸入品質，並促成國內進口的保健品實質降價，更是民眾關切的重點。

首先，許多業者擔心降稅後會有大量中國、印度生產的廉價保健品輸入台灣，恐怕難以把關品質。徐榜奎說明，國內保健品業者不只需通過GMP驗證，更要建立食品追溯追蹤系統、做好原物料管控，但食藥署很難用相同標準監督進口產品，管制標準不同，不只有食安疑慮，對國內業者也不公平。

把關保健品品質

避免業者砸錢做不實廣告

食藥署目前雖有針對進口錠劑膠囊狀食品進行邊境抽驗，檢驗有無防腐劑、二氧化硫等物質，但在品質管控的標準上，難以對齊國內業者。徐榜奎認為，就算政府做不到進口產品溯源，至少要先要求產品的品質認證與國內一致。王世堅則提醒，未來若進口量大增，更應加強抽驗，杜絕劣質商品流入國內、影響國人健康。

此外，經濟部曾分析國內保健食品產業的成本結構，發現進口關稅平均只占最終產品售價約8％，反而通路成本（包括廣告行銷等）占市場價格高達55％，相當於民眾買保健食品，有一半是在買業者的行銷成本。

綜觀歷年食藥署公布的「十大違規食藥廣告產品名單」，榜上多是保健食品廣告誇大不實、宣稱有醫療效能。王世堅建議，調降關稅之外，政府應該加強管理業者行銷砸錢做不實廣告的亂象。

一場關稅大戰，迫使政府正視保健品進口關稅過高的現狀，有望降低民眾購買成本。如何在降關稅之際，減緩對國內業者的衝擊，需要政府加速溝通，端出更細緻的規畫。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1479期)

延伸閱讀》

他股災砸1億大買台積電(2330)、手握300多張「一張不賣放到2030年」：股價衝上2千元，5年後你會後悔買太少

0056配1.07元準備除息！若台股再暴跌能抄底？施昇輝：用天價42.77元算殖利率「答案很清楚」

比會考更硬的挑戰！三名國中生，從紅樹林找出「耐鹽菌」赴美出戰國際科展