魏哲家喊沒跟英特爾談合作…朱成志：川普不會簡單放下！為何數字超預期但內外資都降目標價？

【文．林韋伶】

針對市場傳言台積電可能與英特爾合作，而且版本從合資、併購、技術轉移、技術授權等。 然而，台積電董事長暨總裁魏哲家在週四（4/17）法說會上，首度針對此市場傳聞做出明確回應，強調公司目前未與任何企業進行合資、技術授權或技術轉讓的相關討論。 不過，在北威論壇於週五（4/18）舉行的「川普關稅戰 全球風暴」論壇中，萬寶投顧董事長朱成志則分析：「美國川普不會那麼簡單地放下它。」 他認為，儘管台積電與英特爾在晶圓代工的技術是不同的，但機器設備是一樣的，他推斷未來就算不是台積電變成美積電，也有可能是聯電變成美聯電。

商業模式差異將造成整合上的重大挑戰

對此，中經院國際經濟所副組長江泰槿分析，就技術層面而言，英特爾在晶圓代工領域的發展仍落後於台積電與三星，儘管英特爾正積極追趕5奈米及更先進製程，但過往在製程升級的表現不穩定，使市場對其執行力持保留態度。

即便在全球供應鏈分散化的趨勢下，考量製程技術與成本效益，包括蘋果、輝達和博通等科技巨擘，仍難以將主要訂單轉向英特爾。

江泰槿也以國家安全及產業戰略角度來看，認為台積電作為台灣半導體產業的核心，其技術優勢攸關國家競爭力，任何形式的技術轉移都將面臨嚴格的監管審查。

其次，雙方企業文化與經營理念存在顯著差異，英特爾長期以IDM模式運營，而台積電專注於純晶圓代工服務，這種根本的商業模式差異將造成整合上的重大挑戰。

台積電維持獨立運營，才是公司股東利益最佳選擇

最後，考慮到台積電目前在全球半導體供應鏈中的關鍵地位，及其與主要客戶建立的深厚信任關係，任何可能影響這種互信的策略調整，都將帶來難以估量的商業風險。因此，除非面臨重大產業變革或外部壓力，否則是最符合台積電維持獨立運營的策略，才是公司及股東利益的最佳選擇。

朱成志：川普不會這麼簡單地放下它

不過，在北威論壇於週五（4/18）舉行的「川普關稅戰 全球風暴」論壇中，萬寶投顧董事長朱成志則分析：「美國川普不會那麼簡單地放下它。」他認為，儘管台積電與英特爾在晶圓代工的技術是不同的，但機器設備是一樣的，他推斷未來就算不是台積電變成美積電，也有可能是聯電變成美聯電。

另一個可能性，朱成志則以輝達（NVIDIA）H20晶片出口遭美國加強限制後，輝達執行長黃仁勳先是一口氣打消價值高達55億美元的H20晶片，接著則在美國與中國關稅戰持續升溫的情況下出訪北京。

關稅戰緊張情勢，恐讓中國連先進製程都做出來

朱成志分析，當中國被逼急的時候，出現了DeepSeek，他不排除如果關稅戰的緊張情勢無法紓解，３年後中國連先進製程都做得出來。

而對於台積電被迫前往美國加碼投資，未來可能讓台灣人才往美國流的趨勢，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳感嘆：「對台積電來說，這是無奈的選擇。」

為何台積電數字超預期，但內外資都調降目標價？

對於台積電後續的股價可能走勢，朱成志表示：「在這樣混亂的情況下，台積電能在週四法說會公佈出那些數字，我給魏哲家100分的評價，全部超過市場預期，但為什麼所有外資、內資都調降台積電的目標價？因為大家不相信那個預期，市場對台積電的預期開始會有懷疑，這是一個很傷的事。」

朱成志認為儘管台積電目前股價已經來到相對低的位置，「但問題是明年該怎麼過？今年EPS是50幾元，應該沒問題，首季賺了13元、好得不得了，毛利之高58.8%簡直不可思議，但接下來還一直都會這麼好嗎？市場會懷疑。」

未來台積電上漲的想像空間不夠大

朱成志因此分析，未來的台積電upside（上漲）的想像空間不夠大，以前投資人可以有無窮想像，想像AI的進步、想像CSP廠給台積電下單，「但接下來怎麼辦呢？我沒有答案。」

外貿協會資深顧問李牮斯則透露，自己過去也在外資圈服務過，「其實台積電被變美積電這件事情，外資在大概15年前就已經一直在想，台積電最終的狀態是怎樣？而且也都有跟台積電的內部討論過這件事。」他認為川普只是讓這件事加速而已。

本文授權自今周刊，原文見此。

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