急著跟川普談判的似乎都是亞洲國家？前美商務部專家：台灣別急 緩一下對己有利

【文．劉煥彥】

前美國商務部工業安全局資深官員金美英（Kim Mi-Yong）認為，台灣可以不用急著跟川普政府就對等關稅開始談判，因為從商業談判角度來說，有時候退一步先觀察狀況，比一頭栽進去跟對方開始談要好。 「為什麼看起來，要率先跟川普談的，大多是亞洲國家？或許可以看看，加拿大跟歐洲國家，現在在做什麼。」 金美英指出，既然美國當前看來很像對上了全世界，台灣可以跟其他國家「拉幫結派」，例如多跟歐洲國家、東亞國家或東南亞國家交換意見，看看大家怎麼一起跟川普政府談判，才能為自己爭取更多利益。 她也提到，川普也是人，就跟你我一樣。既然關稅是兩面刃，美國徵收高關稅可能讓一般美國民眾的生活更不好過，台灣可以在談判中，把國家希望達到的目標，轉化到個人生活層面的語言，來跟川普及其團隊談判。

金美英在政大客座，在出口管制執行面經驗近30年

國科會旗下的政策研究機構「科技民主與社會研究中心」（DSET），上周三（9日）邀請目前在政大國際事務學院擔任客座教授的金美英，以「不確定時代的半導體出口管制」為題發表專題演講，並與DSET執行長張智程對談。

金美英曾長期服務於美國商務部的工業安全局（BIS），在美國的出口管制及國家安全法規擁有近30年經驗，歷任BIS的作業委員會主席、研擬實體清單（entity list）的終端用戶審查委員會主席，以及外國投資美國委員會（CFIUS）國家安全審查辦公室主任等職務。

不僅如此，她也曾經是美國在台協會（AIT）的出口管制顧問。

「如果是我談判，我不會搶第一個跟川普談出結果」

金美英在上周三活動，回答現場媒體提問對我國政府對策的建議時表示，如果是她在負責與川普政府談判，肯定不會急著上談判桌，而是先看一下狀況再說。

「這是談判，你不應該馬上舉手（對川普政府）說我要開始談，要馬上跟你談零關稅什麼的。關稅是兩面刃，不只會傷害出口國家，也會傷害進口國，會傷到（美國）消費者。」

對於之前有美國媒體報導，川普政府放話說愈早來談判的國家，愈能談出更好的方案，她表示不以為然。

「大家從過去跟川普打交道的經驗，得到了什麼教訓？就是不能相信他說的話！因為他可能明天就改口了，你根本意想不到。如果是我在談判，我不會搶著第一個跟他談出結果，有時候緩一下、看看狀況，可能會比較好。」

至於台灣什麼時機跟美國開始談比較理想？她認為，最好是跟其他國家一起，例如歐洲國家、南韓或東南亞，而且台灣最好可以跟這些國家多多協商，彼此了解怎麼一起跟美國談判的效果會更好。

川普政府對中管制半導體技術，內部面臨三大問題

金美英也認為，當前川普政府在科技出口管制至少面對三大問題，不僅行政部門內懂技術的資深人才正在流失、新血補充不易，川普團隊跟美國產業界的野溝通不足，這些因素都不利川普政府在出口管制的成效

第一，行政部門的資深技術人才持續流失

金美英說明，川普政府要對中國實施更嚴格的半導體出口管制，而在執法（emforcement）之前要先有健全的法規，要有健全的法規就需要足夠的技術人才，也就是了解當前政府出口管制項目影響到各類軟硬體領域的工程師。

問題是，目前華府政治氣氛對這些技術人才很不利，因為川普團隊重視效忠程度甚於對專業領域的要求，加上部分資深人才已經屆退，所以華府正掀起一股技術官僚的離職潮。

「從作業面來說，你在法規面要有健全、具備經驗的優秀人才，才能好好執行法律，但你知道現在是什麼狀況嗎？他們正在走人。這些有幾十年經驗的人才，他們都要都要離開（政府部門）了，我覺得好傷心。」

我每次我跟這些老同事或老朋友聊天，就像一個我曾經共事20年的，他們不是要離開就是要退休了。很多要走的人是被迫離開，因為現在的（華府）職場環境很不健康。」

第二，了解半導體技術的年輕人才，很難取得政府安全許可

金美英說明，在美國社會了解半導體技術的人才，大多是外國人，例如印度、中國或台灣人，他們不見得想要進入政府機關做事。

其次，如果要到像商務部工業安全局這種執法機關任職，需要有很高層級的美國官方安全許可，但通常在外國出生或還有家人在母國的外籍人士，想要拿到美國政府安全許可的難度很高，這導致政府機關內部的相關人才開始青黃不接。

第三，川普政府跟美國產業界的溝通不足

她提到，川普團隊跟產業界的溝通不足，然而從過往經驗來看，政黨、官僚體系與產業界之間的三方溝通，攸關商務部BIS在執行出口管制法規的成效，而且有時候法規本身有漏洞或有矛盾之處，是靠產業界的參與才發現的。

「你（川普政府）想要發任何政策宣示都行，但真正的關鍵在於第一線的執行面。你想發出更多的法規，手上卻沒有夠經驗的人手來做。你又沒有來自產業界的意見，這樣你公布的法規只會更前後不一、錯誤一堆、很難看懂、不易了解，難以遵行，這樣你什麼目標都達不到。」

「身為在這一行（出口管制執法）的老鳥，我希望這個現象只是短暫的，希望現任政府對於執行出口管制更有知識後，會收回或修正一些之前發布的相關政策。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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