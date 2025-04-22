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Switch 2預購恐史上最混亂？台預售價時間出爐、周邊配件美恐上漲 任天堂會虧本賣？

聯合新聞網／ 今周刊
「Nintendo Switch 2」受到美國總統川普政權關稅政策影響，一度暫停美國市場的預購作業，引起當地市場及消費者憂心。（美聯社）
「Nintendo Switch 2」受到美國總統川普政權關稅政策影響，一度暫停美國市場的預購作業，引起當地市場及消費者憂心。（美聯社）

【文．李珍伶 整理】

日本電玩大廠任天堂(Nintendo)新型遊戲機「Nintendo Switch 2」受到美國總統川普政權關稅政策影響，一度暫停美國市場的預購作業，引起當地市場及消費者憂心。

任天堂最新宣布，Switch 2將在4月24日在美國開放預購，強調主機、遊戲軟體維持與先前4 月 2 日公布時的定價不變，原版 Switch 2 售價仍為 449.99 美元(約14600台幣)，捆綁《瑪利歐賽車世界》一組的版本售價同為 499.99 美元(約16230台幣)，未進行漲價。而《瑪利歐賽車世界》及《Donkey Kong 大金剛- Bananza》的價格同樣維持不變。

不過，任天堂也表示，由於市場的不確定性狀況，周邊配件的價格比公布時的價格酌量上漲，而且根據未來情況，任天堂的任何產品價格也有可能進行其他調整，並將於6月5日於美國、日本等地正式開賣。

任天堂聲明對預購延遲表達歉意，並希望這次可以減少會遇到的一些不確定性，並感謝各位玩家耐心的等待。

台灣部分，預估7月至9月上市

台灣預估在7月至9月上市，據了解有兩版本，包括單機版Switch 2定價14380元，以及《瑪利歐賽車世界Mario Kart World》同捆包，定價15580元，台灣不少店家已開放預購。

Switch 2 Pro 控制器的價格從 80 美元漲到了 85 美元，而一對 Joy-Con 2 的價格現在為 95 美元，而不是 90 美元。相機也是如此，現在價格為 55 美元，而不是 50 美元。一切都受到了影響，Joy-Con 2 腕帶的價格從之前的價格上漲了1美元，達到 14 美元。甚至連電源供應器現在也貴了5美元。

據外媒報導指出，從任天堂的角度來看， Switch 2可能是有史以來遊戲機最混亂的發售之一。該公司新款遊戲機定於 6 月 5 日上市，但它還被迫應對關稅方面不斷變化的混亂局面，將有可能阻礙遊戲的推出。而在當前環境下，一些分析師認為任天堂可能會虧本出售這款遊戲機。

官網公布建議售價：

任天堂 Switch 2 - 449.99 美元

Nintendo Switch 2 +瑪利歐賽車世界套裝 - 499.99 美元

瑪利歐賽車世界 - 79.99 美元

大金剛香蕉 - 69.99 美元

Nintendo Switch 2 Pro 控制器 - 84.99 美元

Joy-Con 2 對 - 94.99 美元

Joy-Con 2 充電握把 - $39.99 美元

Joy-Con 2 腕帶 - $13.99 美元

Joy-Con 2 方向盤組合 - 24.99 美元

Nintendo Switch 2 相機 - 54.99 美元

Nintendo Switch 2 底座組合 - 119.99 美元

Nintendo Switch 2 便攜包和螢幕保護貼 - 39.99 美元

Nintendo Switch 2 全套收納包 - 84.99 美元

Nintendo Switch 2 電源供應器 - 34.99 美元

三星 microSD Express 卡 – 256GB，適用於 Nintendo Switch™ 2 – 59.99 美元

本文授權自今周刊，原文見此

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