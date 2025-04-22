罷免連署爆連環造假！朱立倫明會黃國昌、喊426上凱道…盧秀燕、趙少康、蔣萬安態度是？

【文．蘇芳禾】

全台大罷免進入最後階段，檢調近期密集偵辦罷免連署造假案，包含罷綠團體、國民黨多個縣市黨部都遭搜索、約談，罷免民進黨立委許智傑、黃捷的負責人徐尚賢認了代簽，遭裁定羈押兩個月。 國民黨多個黨部涉入問題連署，黨主席朱立倫拋出426上凱道「反綠共」，不過藍營意見領袖、中廣董事長趙少康則拒絕出席，台中市長盧秀燕則是尚未426上街頭，以及台北市長蔣萬安提出的倒閣表態。 朱立倫週二（4/22）將與民眾黨主席黃國昌會面，舉行「在野領袖峰會」。對此，民進黨立委林俊憲21日則酸，朱立倫何必大費周章，黃國昌就是聽你們立法院國民黨團總召傅崐萁的指揮。

全台各地罷免連署進入倒數計時，中選會17日公布50名立委的第二階段罷免連署截止日期，連署截止日期多在5月初至6月中旬，最早截止的是國民黨台東縣立委黃建賓5月2日。

而多個罷免團體已經自行宣布連署募集達到法定門檻，正在向安全門檻邁進，其中包括王鴻薇、李彥秀、羅智強、葉元之、黃建賓、涂權吉、牛煦庭等國民黨立委。

中選會說明，罷免期間的最後一天，除因天然災害政府機關停止上班外，其為星期六、星期日、國定假日或其他休息日時，不予延長。

至少3人遭羈押 1人認了代簽罷免提議書

民進黨和公職人員在2、3月之間陸續檢舉黨籍立委遭冒名連署罷免、死亡連署，指控國民黨透過抄錄黨員名冊，假造一階段的提議書、二階段的連署書，包括多個罷團總部、國民黨多個縣市黨部日前都遭到檢調搜索。

目前遭到羈押的包括國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文，罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢。

高雄地院說明，經訊問後，徐尚賢坦承罷免提議人名冊上的簽名均非提議人本人所親簽，而是其本人或罷免志工所為。對此，罷團則否認代簽，批「綠色恐怖」，政治干預司法。

律師貼藍綠死人連署人數 黃智賢：請國民黨道歉認錯

律師林智群則是在臉書上貼出藍綠雙方罷免的死亡連署人數，批「死人連署比例這麼懸殊，不辦藍要辦誰？」

被認為背景較親藍的資深媒體人黃智賢則在臉書「黃智賢世界」中指出，若黨內不認死亡連署是違法、作票的行事，那國民黨可能不只是沉淪而已，籲請國民黨道歉認錯，才能有機會喚回民意。

朱立倫喊426上街、蔣萬安籲倒閣 盧秀燕尚未表態

對此，國民黨則是到北檢外抗議進行反制，國民黨主席朱立倫日前發動黨公職人員到北檢前，控訴司法不公，朱立倫更喊出426要上凱道反綠共、反獨裁，不過黨內反應不一。

目前會出席426集會的包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，台中市長盧秀燕則尚未表態。

對於蔣萬安提出的倒閣提議，朱立倫則表示，民眾談倒閣都是要倒掉賴總統，而不是針對賴總統的稻草人行政院長卓榮泰，盧秀燕則說，希望賴清德、卓榮泰能夠專心國政、團結國人，讓台灣更祥和，未正面回答。

朱立倫明會黃國昌 籲426上凱道

朱立倫21日上午指出，上週，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭到北檢押人取供，他與眾多黨公職到現場聲援支持，所幸最後無保請回。大家都有共識，這種毫無道理對在野黨的壓迫，是對台灣民主法治的嚴重踐踏！

朱立倫說，賴清德總統以及民進黨，動輒用司法手段、側翼組織消滅其他黨派，無視國會的預算、監督權利。這種作為，跟大家反對的共產黨，又有什麼差別？「紅共威脅中華民國的安全，綠共破壞台灣的發展與團結。」

朱立倫表示，週二上午，他將與黃國昌主席會面，共同商討美國關稅政策以及國內政治局勢等重大挑戰，希望在意台灣民主、在意國家發展的民眾，4/26一起到凱道，用行動告訴執政黨，人民需要的政府必須有能力應對急迫的外在挑戰，內鬥內行，謀一黨之私利，必遭人民唾棄！

本文授權自今周刊，原文見此。

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