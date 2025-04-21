中古屋翻修每坪10~15萬！政府「老宅延壽」最高補助50% 資格項目一次看

文．周靖璞

當新成屋與預售屋價格節節攀升，越來越多民眾轉向中古屋市場。然而，中古屋裝修費用高、安全疑慮多，讓人望之卻步。內政部近期提出的「老宅延壽計畫」草案，從屋外立面到室內浴室裝修都有機會獲得資金協助，提供都更之外，面臨人屋雙老困境的新選擇，最快預計2025年中開始試辦。

老屋翻修工程多

每坪預算10-15萬

根據內政部資料指出，目前全國屋齡超過30年以上的建物約有500萬戶，超過總體住宅存量的半數，在今年邁入超高齡社會後，無可避免將面臨「人屋雙老」的問題。

在高房價時代，首購族、換屋族能全數搬遷至新成屋的比例不高，不少民眾傾向購買價格相對低的中古屋進行翻修。阿宅地產顧問蕭大立指出，中古屋翻修工程涵蓋項目繁多，從不同屋況可能需要的拆除到泥作、木作、水電、油漆，依個人需求調整的廚具、空調、地板、系統櫃等，預算落差範圍大。

蕭大立提出用屋齡快速評估大略裝修預算方法，5年內新成屋大多不需要動到基礎工程，僅需簡單裝潢，一坪約 5 至 7 萬元；若是屋齡超過 20 年老屋，冷熱水管老舊、防水層剝落、漏水、壁癌等問題範圍較廣、工程複雜，一坪可能需 10 至 15 萬元起跳。「像是許多老屋仍在使用 50 安培電箱，可能無法支應現代家庭電器需求，就需要基於安全更換75至100安培。」

老宅延壽計畫

公私領域最多補助50%

因應高齡老屋課題，內政部於114年2月6日提出「老宅延壽」機能復新方案，針對30年以上4-6樓且耐震初評安全(R值<45)的集合式住宅，提供室內外空間修繕經費，補助範圍涵蓋建築外觀、公共區域與室內裝修三大面向。

外觀包含建築物外牆剝落、舊招牌或違建的拆除工程、外掛式空調管線整治、增建防墜落設施等；公共區域包含法定空地美化、樓梯間改善、強化屋頂防水與設施，此外，也包括住戶最關心的電梯加裝與無障礙空間改善。住戶個人空間亦可申請，包括浴室內扶手設置、門檻高低差改善、防滑地磚、水電燃氣管線更新等。

都更卡關

補強成務實替代方案

蕭大立表示，台灣存在許多4至6層樓老公寓，過往無論是都市更新或是危老重建皆設有同意門檻，往往因牽涉到住戶利益衝突而窒礙難行，「公寓頂樓加蓋屬於違建，都更後無法一坪換一坪；一樓店面是店家生財工具，都更不但必須暫時搬離現址，還得面臨室內空間變小，缺乏讓這些住戶同意的誘因。」

而「老宅延壽計畫」雖同意門檻仍比照危老重建需住戶100%同意，不過蕭大立認為，這次草案讓補助除維護公共區域，也能進到個別住戶家中，讓「同意」不再只是純粹利他行為，應有助增加共識。「從老宅延壽開始讓住戶願意為社區共好，後續推動社區改建機會較大。」

有部分聲量反映「老宅延壽計畫」是使都更效率更差的政策，對此蕭大立表示，老宅延壽好比家中車子老舊，一般人一定先從維修開始，不會急著馬上買新車。這項計畫能補足政府都更或危老重建過程耗時盲區，將還沒有結構疑慮的房屋延長使用年限。

「買了老房自己花大錢整修管線，但其他住戶一樣老舊也解決不了問題，老屋延壽讓政府參與補助，讓整棟住戶一起降低地震、火災時的風險。」雖修繕後有房價提高可能性，但相比都更、危老重建後的大幅度增長，年輕人反而有機會入住蛋黃區房子，同時保有一些合理居住品質。

老宅延壽計畫相關草案內容，現階段與NGO團體、業者以及各縣市政府對談和研議中，評估是否推出法案併入《住宅法》或《都更危老條例》，預計最快2025年中起至2026年推出試辦。

大樓或電梯華廈社區，由住戶組建管委會處理社區修繕經費，傳統公寓沒有管委會，籌建修繕經費有哪些做法？歡迎收聽本集《毛利小姐變有房》https://lihi.cc/oVwpp

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

勞退不是「活愈久領愈多」？專家：領到「這時」為止…一文看請領條件，60、65、70歲退休可領幾年

103萬股民注意！中信金(2891)、華南金(2880)股東會紀念品出爐，「這天前」買進、零股股東也能領

0056、00929...4月除息ETF「54C」佔比狂飆，買幾張要扣稅？小資族快看：這檔配息逆勢加碼，還能退8.5％稅

2025報稅／所得稅申報最新級距、綜所稅免稅額、扣除額必看！4口之家如何多省稅1.8萬？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】