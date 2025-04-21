川普關稅極端情境曝光 台灣GDP成長率恐剩0.16%...中經院罕見提3劇本

文．黃靖文

美國總統川普4月提出對等關稅，撼動全球政經局勢。中經院周五(4/18)發布2025年第2季台灣經濟預測，由於川普新政難料，中經院罕見對未來經濟成長預測，提出了3套劇本。 在最樂觀情境下，對等關稅維持10%，且3C產品有望豁免，台灣2025年全年GDP成長仍可望維持2.85%。在最悲觀情境下，對等關稅談判失控，全球陷入經濟衰退、停滯性通膨，台灣全年GDP成長恐怕僅剩0.16%。 這是中經院發布經濟預測以來，首度擬出3套劇本。中經院長連賢明坦言，現在最大的問題是沒人知道美國的對等關稅達到多少，也沒人知道這場關稅戰會持續多久。 不過，他認為，最有可能發生的仍是樂觀到中性的情境。

中華經濟研究院周五(4/18)發布2025年第2季台灣經濟預測，受美國對等關稅政策影響，中經院罕見針對全年GDP預測，提出3套劇本。

中經院長連賢明坦言，時下沒人知道最終對等關稅的數字，也沒人知道這場關稅大戰持續多久、規模多大。因次，中經院首度以樂觀、中性、悲觀3種情境，來預測2025全年經濟變化。

美國對等關稅政策瞬息萬變，原本台灣遭課徵32%的對等關稅，遠高於周遭的日本、南韓。只是，川普政府急轉彎，原定4月9日上路的高額對等關稅，延遲90天，僅有10%基準關稅上路。

樂觀情境：川普對等關稅未擴大 台灣GDP仍曾2.85%

連賢明指出，在樂觀的情境下，台灣2025年全年經濟成長率，仍可望維持在2.85%，CPI年增率則是維持在2.08%。

由於川普對等關稅的時程，很可能在90天緩衝期後出現變化。中經院推估，台灣2025年經濟成長走勢將呈現「先高後低」。上半年經濟成長率為3.06%，下半年則是2.65%。

連賢明補充，這是假設科技與3C產品列入關稅豁免清單，且未來台灣的對等關稅稅率，維持在10%，並未與其他國家有明顯差異。

中性情境，台灣遭加徵略高對等關稅 GDP成長降至1.66%

倘若台灣遭加徵的對等關稅，最終達到10%~20%之間，但與競爭對手稅率相近，並未處於相對不利情境。中經院認為，此時台灣2025年經濟成長率將落入1.66%，在中性情境下，中經院推估，台灣2025年GDP走勢上半年將維持在2.06%，下半年則降至到1.29%，CPI年增率則會降至1.99%。

最悲觀情境…全球經濟衰退 台灣GDP成長直墜至0.16%

最悲觀情境下，台灣2025年GDP成長率恐怕直墜至「0.16%」，僅剩微幅成長的空間。

連賢明點出，儘管悲觀情境不太可能發生，倘若美國高額關稅計畫維持，且台灣與其他國家關稅出現差距。同時，美國與各國的協商持續惡化，導致全球出現經濟衰退，甚至出現停滯性通膨，此時台灣經濟就僅能維持微幅成長。

連賢明強調，中經院認為最有可能的情境是樂觀到中性，中經院認為全球經濟衰退發生的機率僅有20%。不過由於對等關稅難預料，海外機構如高盛，也點出美國經濟衰退機率為45%、穆迪則認為達到40%，因此才會提出3種情境。

若美中談判惡化 是福是禍仍難料…

連賢明點出，目前美中兩國互課報復性關稅，因為這兩國都是台灣的重要出口國，勢必會對台灣經貿造成衝擊。根據統計，今年Q1中國、香港的出口額，佔我國總出口額占比已下降至28.35%，美國佔比則是25.45%。

根據世界銀行報告中指出，若美國對所有貿易夥伴提高10%的關稅稅率，將導致2025年全球經濟成長減少0.2個百分點，美國經濟成長率下降 0.4 個百分點；若其他國家採取對等的報復措施，將使美國之下降幅度擴大至0.9個百分點。

不過，連賢明也點出，從川普第1任期的結果來看，原先在中國的供應鏈，許多都轉到台商，因此是福是禍仍難以預料。

只是，目前延遲90天的對等關稅政策，對東亞地區幾乎施以較高稅率，原本川普1.0催生的離岸外包、友岸外包，未來是否轉向回流美國，使得全球經濟結構與資源配置面臨轉型與重整，仍待觀察。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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