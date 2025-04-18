迎川普關稅印尼有優勢！謝金河：領導人若作對事 「從5千到1萬美元」的旅程會很卓越

來到雅加達幾天，對於這個曾經由荷蘭人統治三百多年的國家，初步有一些印象！我試著去找台灣和印尼的共同點，其中之一就是台灣和印尼都曾經由荷蘭人統治過，台灣的荷蘭人在1624年，印尼的荷蘭政府則持續到二戰之前。昨晚在餐廳吃飯，看到一個乾隆六年的匾額，我仔細看了很久。

這次來印尼參訪，也發現印尼人對台灣很友善，原來是印尼有很多移工輸出，這個移工有男性，女性，他們曾經有過調查，在聘用印尼移工的國家，台灣的僱主對印尼移工最好。我走在老街，一位印尼的老太太問我從哪裏來？我說台灣，她微笑竪起姆指，這可以顯示台灣人的良善，得到善的回報。

印尼是一個人口2.8億，全球第四大人口大國，這次川普祭出關稅大戰，印尼人口多，這個內循環有優勢。還有印尼人均所得大約5,000美元，這段從5,000到10,000美元的旅程如果領導人做對事，成長力道會很卓越，這是印尼最好的機會。

來到雅加達，這個城市的公共建設在佐科威的時代有很大的躍升，市中心高樓林立，街道也乾淨＇人民也良善，顯示這個城市的底藴不差。不過，雅加達有1,200萬人口，來到雅加達塞車令人印象深刻。昨天回程的路上，對面的車道動彈不得，我看有人打開車門下車抽煙。

印尼抽煙的人多，早上我到飯店外跑步，發現有一個地方有很多人聚在一起，就近一看，原來他們正在抽煙，後來我在好多地方看到這個景象。

另一個印象是印尼的飯店有安檢，這個現象在廿年前的新疆看過，後來在印度，印尼也是這樣。除了旅館的安檢，汽車，摩托車進入大樓也要安檢。

在印尼吃飯，他們喜歡炸物，口味偏重，街頭小販賣的是牛肉丸，沙爹，雖然我不喜歡重口味食物，但比在印度適應很多。

我們常說百聞不如一見，這次我看到印尼的一些優勢，印尼正在比較低的基期，未來會有較大的成長空間。印尼政府一向在政治上不結盟，這次習近平沒有來印尼，也讓他們鬆了一口氣！

本文授權自今周刊，原文見此。

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